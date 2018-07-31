Пиратство не тонет

ИнтернетПравообладатели подвели итоги пяти лет борьбы с нелегальным контентом

За пять лет, что в России действует антипиратское законодательство, потребление нелегального контента по-прежнему слишком велико, считают правообладатели. Основные их претензии сейчас адресованы поисковику «Яндекса»

Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Этапы большого пути

В эту среду исполняется ровно пять лет, как в России заработало так называемое антипиратское законодательство — поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», а также в Гражданский, Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы. 1 августа 2013 года правообладатели впервые получили возможность в судебном порядке блокировать незаконно размещенный, по их мнению, видеоконтент в интернете. Принятые годом позже изменения распространили эту практику и на все остальные объекты авторских и смежных прав за исключением фотографий: музыкальные фонограммы, литературные произведения, программное обеспечение и т.п.

С 1 мая 2015 года в России начала действовать норма о вечной блокировке пиратских сайтов. Такое решение суд может вынести в том случае, если правообладателю удалось доказать в суде, что нелегальный контент размещался на одном интернет-ресурсе два раза и более. За это время на основании 309 судебных решений навечно были заблокированы 1182 сайта, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора, в функции которого входит блокировка сайтов и внесение их в соответствующий реестр.

С октября прошлого года у правообладателей появилась возможность блокировать через суд не только сайты, размещающие нелегальный контент, но и их копии, так называемые зеркала. Решение о признании сайта зеркалом, согласно закону, принимает Минкомсвязь. С момента действия этой нормы, по данным Роскомнадзора, было заблокировано 2421 зеркало сайтов, решение о блокировке на постоянной основе в отношении которых ранее принял суд.

В ноябре вступили в силу закон об ограничении работы VPN-сервисов и анонимайзеров — сервисов для обхода блокировок запрещенных сайтов. Эти поправки коснулись в том числе поисковых систем: по требованию Роскомнадзора, они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, где собраны все запрещенные в России сайты, а после этого обеспечить ограничение доступа к ним. Поисковики не спешили выполнять эти требования, поскольку в законе не были прописаны меры ответственности для них за его несоблюдение. К системе сейчас подключились только Mail.Ru Group и разработанный «Ростелекомом» поисковик «Спутник», уточнили РБК в Роскомнадзоре.

В конце июня штрафы для поисковиков все-таки были предусмотрены, но соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступят в силу только в конце сентября.​

За хостинг ответишь

Все дела о защите авторских и смежных прав в интернете с августа 2013 года рассматривает Московский городской суд. Он выдает по заявлению правообладателя определения о предварительной блокировке сайтов или их страниц со спорным контентом и затем рассматривает иски. По информации Роскомнадзора, за пять лет ведомство получило 3,7 тыс. определений Мосгорсуда. На сайте суда по состоянию на 24 июля 2018 года РБК обнаружил информацию лишь о 2,8 тыс. определений о предварительных обеспечительных мерах и о 2 тыс. исков. В пресс-службе Мосгорсуда на вопрос, все ли принятые определения опубликованы, в середине июля ответили утвердительно.

Наиболее активно отстаивал свои права в Рунете входящий в холдинг «Газпром-Медиа» телеканал ТНТ. За пять лет вещатель, как подсчитал РБК, подал в Мосгорсуд 447 заявлений о принятии обеспечительных мер и 489 исков. Для «Газпром-Медиа» защита контента — одно из важных направлений, поскольку в год холдинг производит 26 тыс. часов собственного контента и не было ни одного проекта, пиратские копии которого не появились бы в Cети, отмечает представитель «Газпром-Медиа». Холдинг с учетом принадлежащих ему каналов «Пятница» и «Матч ТВ» инициировал в Мосгорсуде около трети всех разбирательств о нарушении интеллектуальных прав.

Ответчиками по делам о нарушении авторских и смежных прав стали преимущественно зарубежные хостинговые компании. Антипиратское законодательство позволяет правообладателю судиться не с владельцем сайта, установить личность которого зачастую не представляется возможным, а с информационным посредником — хостинг-провайдером. Ни иностранные хостинг-провайдеры, ни подавляющее большинство их отечественных коллег не утруждали себя посещением заседаний Мосгорсуда. Например, с августа 2013 по август 2014-го было зафиксировано всего три случая, когда ответчик появился в суде.

За пять лет чаще всего правообладатели пытались привлечь к ответственности американский облачный сервис CloudFlare — он был указан как ответчик в 554 исках. На втором месте — российский бесплатный хостинг uCoz (ООО «Юкоз Медиа») и его учредитель Compubyte Ltd с Британских Виргинских островов. К этим двум структурам было подано свыше 300 исков. На третьем месте — хостинг-провайдер Inferno Solutions, в исковых заявлениях фигурирующий как британская 3NT Solutions LLP. Она с апреля 2018 года находится под контролем гражданина Белоруссии Андрея Парахни, указано в британском реестре компаний.

К социальной сети «ВКонтакте», которая в начале 2010-х воспринималась как один из главных рассадников пиратства, за эти годы были поданы всего два иска: первый — в 2016 году от издательства АСТ (стороны затем заключили мировое соглашение, а спорный контент был удален), второй — в 2017 году от компании «Музыкальное право», владельца прав на песни Виктора Цоя (суд истцу отказал, поскольку фонограммы были удалены из Сети еще до подачи искового заявления).

«Результаты есть, но нет эффективности»

Борьба с пиратством стимулирует рост легального рынка онлайн-видео в России, посещаемость легальных онлайн-площадок постоянно растет, заявлял руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. В 2017 году доходы онлайн-кинотеатров выросли по сравнению с предыдущим годом, по оценке TMT Consulting, на 60%, до 7,7 млрд руб., причем выручка от абонентской платы увеличилась на 91%, до 4,5 млрд руб.

«Результаты есть, но нет эффективности», — констатирует Дмитрий Сычугов, гендиректор Amedia TV (управляет сервисом Amediateka, от которого в Мосгорсуд поступили 169 заявлений об обеспечительных мерах и 60 исков). Имеющиеся у правообладателей инструменты, по мнению Сычугова, «значительно отстают в техническом плане от передовых решений пиратов»: большинство пользователей по-прежнему обращаются к пиратским сайтам для просмотра видеоконтента.

Существующий механизм борьбы с нелегальным контентом в Рунете все еще «решето», констатирует Максим Русаков, диджитал-директор телеканала «Пятница» (за пять лет подал, по подсчетам РБК, 80 заявлений об обеспечительных мерах и 100 исков). По его словам, такие крупные ресурсы, как App Store, YouTube и Google активно поддерживают правообладателей и закрывают собой «дыры в решете», тогда как «Яндекс» этого не делает.

По данным Ассоциации по защите авторских прав в интернете, 60–80% среднестатистического трафика на пиратский сайт приходит из поисковой выдачи. «И если Google удаляет из выдачи пиратские ресурсы и в его результатах поиска их уровень не превышает 5–7%, то у «Яндекса» этот показатель в случае с литературными произведениями достигает 30–40%», — сетует гендиректор ассоциации Максим Рябыко. «Из выдачи «Яндекса» удалить контент нельзя, будь он хоть пять раз пиратским», — согласен Русаков.

В мае этого года «Яндекс» открыто обвинили в пособничестве пиратам представители крупнейших российских онлайн-кинотеатров.

«Яндекс» как никто заинтересован в скорейшем создании экосистемы просмотра легального видео в интернете, ответил на запрос РБК представитель интернет-компании Илья Грабовский. По его мнению, имеющиеся в законодательстве меры «в достаточной степени» защищают интересы правообладателей. Представитель поисковика отказался прокомментировать данные ассоциации.