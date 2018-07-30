В кино снимаются деньги

Полиция возбудила дело о мошенничестве на студии «Чеченфильм»

После поданной в Генпрокуратуру жалобы министра культуры Владимира Мединского на кинопродюсеров, получивших господдержку, но так и не вернувших деньги, МВД возбудило дело в отношении сотрудников студии «Чеченфильм»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Тоска» на 22 млн руб.

В отношении неизвестных лиц из числа руководства и сотрудников ГУП «Киностудия «Чеченфильм» в конце мая этого года полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом РБК рассказал источник в киноотрасли и подтвердил собеседник в центральном аппарате МВД. В пресс-службе министерства не ответили на запрос РБК.

Дело было возбуждено по материалам прокуратуры, в которых говорилось, что между Минкультуры и ГУП «Киностудия «Чеченфильм» был заключен договор о предоставлении денежных средств на финансовое обеспечение и возмещение расходов на кинопроизводство, уточнил источник в полиции.

Минкультуры в 2011 году заключило с «Чеченфильмом» госконтракт на создание фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова. Субсидия в размере почти 21,9 млн руб. была перечислена студии, следует из материалов Арбитражного суда Москвы. В июле 2014 года суд обязал студию вернуть Минкультуры 21,9 млн руб. основного долга и еще 1,4 млн руб. в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Но ГУП так и не расплатилось с министерством. В сентябре 2014 года «Чеченфильм» был ликвидирован.

По словам источника РБК в полиции, «Чеченфильм» не только не вернул деньги, но и не выпустил фильм.

В Минкультуры не ответили на запрос РБК. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов отказался комментировать возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников «Чеченфильма».

Под попечительством Рамзана Кадырова ГУП «Чеченфильм» было учреждено Минимуществом Чечни в сентябре 2009 года. Возглавил киностудию Инал Шерипов, американский режиссер чеченского происхождения. За фильм «В последний раз», посвященный проблематике соприкосновения двух культур — мусульманской и христианской, Шерипов получил на Международном кинофестивале в Джакарте в августе 2012 года премию Федерико Феллини. В том же году на Неаполитанском независимом кинофестивале он был удостоен премии братьев Люмьер за короткометражную картину «Белый фильм». В состав попечительского совета киностудии входили глава Чечни Рамзан Кадыров, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Наумов, художник Зураб Церетели, певец Иосиф Кобзон.​ Выручка ГУП «Чеченфильм» в 2011 году по РСБУ составила, по данным базы СПАРК, 10,5 млн руб., чистый убыток — 494 тыс. руб. Отчетности за другие годы в открытых источниках нет.

​«Коммерческий диспут не имеет смысла»

Дело в отношении сотрудников «Чеченфильма» — уже третье в этом году, связанное с невозвратом государственных субсидий кинопроизводителями. В конце июня ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении создателей фильма «ВМаяковский» — ООО «Маяковский», учредителем которого ЕГРЮЛ называет Александра Шейна. После возбуждения дела выделенные Фондом кино деньги (сумма не уточняется) были возвращены. Фильм снят и должен выйти в прокат осенью этого года.

В начале июля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Кинокомпания КИТ» (учредители Сергей Прибылов и Елена Бабенко) — создателя фильма «Мотылек» по сценарию Ивана Охлобыстина. Драма «о пропащих героях», по информации сайта Kinopoisk.ru, была закончена в 2017 году, но данных о ее кассовых сборах нет. Один из продюсеров фильма Георгий Гаврилов пояснял РБК, что студия не имеет возможности вернуть 7,3 млн руб., поскольку фильм так и не вышел в прокат.

Провести проверки в отношении кинокомпаний, которые не вернули деньги Минкультуры и Фонду кино, в апреле и мае этого года попросил Генпрокуратуру глава ведомства Владимир Мединский. В списке должников Фонда кино фигурировала 21 студия, в списке Минкультуры — пять. Обращение в Генпрокуратуру — вынужденная мера, так как суды с должниками не привели к результатам, пояснял в интервью РБК Мединский. «По ряду случаев вести с ними [не вернувшими деньги продюсерами] дальше коммерческий диспут не имеет смысла», — резюмировал министр.

В пресс-службе Генпрокуратуры РБК сообщили, что в июне 2018 года были проведены проверки по трем обращениям главы Минкульта относительно незаконного использования субсидий.

«По их итогам по инициативе прокуратуры Чеченской Республики возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) Уголовного кодекса в отношении должностных лиц киностудии, не выполнивших обязательства по производству фильма и возврату предоставленных бюджетных средств», — пояснили в Генпрокуратуре.