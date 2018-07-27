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Торговое перемирие
Газета № 135 (2859) (2707) Экономика, 25 июл, 23:38
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Торговое перемирие
О чем договорились президент США и глава Еврокомиссии
США и Евросоюз на переговорах в Вашингтоне договорились смягчить позиции по торговым вопросам. Стороны планируют снизить тарифы на импорт, что позволит избежать торговых войн. Россия от этого выиграет, считает эксперт
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на переговорах в среду договорился с делегацией Евросоюза о мерах, которые позволят избежать торговой войны. Об этом заявил сам Трамп после встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, передает Reuters.

По словам Трампа, они запустили «новую фазу в отношениях». «Прежде всего мы договорились работать над установлением нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий на промышленные товары, не относящиеся к автомобилестроению, — сообщил Трамп журналистам в Белом доме. — Мы также условились наращивать торговлю услугами, химическими товарами, фармацевтикой, медицинской продукцией, а также соей». Европейцы будут закупать у США значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ), добавил Трамп.

По словам Трампа, переговоры с ЕС призваны снять вопрос о пошлинах на импорт европейской стали и алюминия в США и об ответных пошлинах на импорт американских товаров в ЕС.

США и ЕС договорились не вводить новые пошлины, пока переговоры о торговле продолжаются. «Встреча была хорошей и конструктивной», — отметил Юнкер. Вашингтон и Брюссель также будут работать над реформированием ВТО, заявил Трамп.

От одной из главных договоренностей — наращивания закупок американского СПГ — Европа не проигрывает, поскольку она и так планировала их увеличивать, говорит главный директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Марсель Салихов. В то же время США поставки в Европу «распределяют по остаточному принципу», направляя туда тот объем, который не удалось сбыть на азиатском рынке, где цены выше, отмечает он.​

Первые пошлины

Европейско-американские торговые споры стартовали 23 марта, когда США объявили о введении пошлин на ввоз стали (25%) и алюминия (10%), однако дали Евросоюзу, а также ряду других стран отсрочку до 1 июня. С 1 июня США ввели эти ограничения для ЕС, Мексики и Канады. Европа ответила через месяц — с 1 июля ЕС ввел 25-процентные пошлины на ряд продуктов питания, виски, табачные изделия, одежду, двигатели внутреннего сгорания, сталь и другую продукцию из США на сумму €2,8 млрд ($3,3 млрд). В отличие от конфликта США с Китаем, который получил название «торговая война» уже и на официальном уровне, история с Европой — это пока что именно спор. «Мы наблюдаем разгар торгового спора, который может стремительно перерасти в торговую войну», — сказал еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, слова которого приводит Reuters.

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Во вторник, 24 июля, Минсельхоз США объявил о разработке плана поддержки американских фермеров для возмещения ущерба от «незаконных ответных мер» торговых партнеров страны, который оценивается в $11 млрд, следует из пресс-релиза ведомства. Объем помощи составит $12 млрд и будет разделен на три программы: прямые платежи производителям сои, сорго, пшеницы, хлопка, молочной продукции и свинины; закупки продовольствия, включая фрукты, орехи, рис, бобовые, говядину, свинину и молоко для продовольственных фондов; освоение новых рынков.

Судя по аграрному плану Трампа, он готовится к затяжному конфликту, написали в аналитической записке эксперты ING Bank Мартин ван Влиет и Бенджамин Шредер. Субсидиями Трамп дает понять, что он не намерен отступать, сказал Bloomberg аналитик Rabobank Майкл Эвери. Как раз напротив — он готовится к ожесточенной войне до изнеможения, если только ему не предложат те условия, которых он хочет, добавил он.

Новые угрозы

О том, что за первой волной пошлин может последовать другая, Дональд Трамп говорил в начале марта, за три месяца до вступления в силу первых ограничительных мер. Именно тогда он пригрозил ЕС пошлинами на автомобили, если Евросоюз отреагирует на первый пакет пошлин, что и случилось 1 июля. 22 июня Трамп заявил, что пошлины на автомобили могут составить 20%. Их импорт из ЕС в США в 2017 году достиг $48,4 млрд, по данным Минторга США.

ЕС собирался ответить и на этот пакет ограничений. В среду, 25 июля, шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на торгового комиссара ЕС Сесилию Мальмстрём сообщила, что Евросоюз готовит импортные пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, оборудование и высокотехнологичные продукты на общую сумму $20 млрд.

Новые пошлины США больше всего ударили бы по Германии, которая каждый год отправляет в США около 600 тыс. автомобилей, говорил в июне специалист лондонской аналитической компании Everscore ISI Арндт Эллинхорст. Концерны Volkswagen, Daimler и BMW в случае введения пошлин потеряли бы около €4,5 млрд, поскольку экспорт машин за океан станет экономически невыгодным.

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Значение для России

Заморозка торговой войны между США и ЕС выгодна для России. Если бы она развивалась, европейцы вернулись с американского рынка на свой, внутренняя конкуренция бы усилилась, и они стали бы защищать свои интересы путем установления пошлин и ограничений в том числе и на российские товары, сказал РБК директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Впрочем, пока рано говорить, как будет выглядеть итоговая карта торговых отношений и какое значение договоренности будут иметь для России, поскольку не ясно, на каком уровне будут зафиксированы эти планы, отмечает генеральный директор исследовательского центра «Международная торговля и интеграция» Владимир Саламатов.

Для России будет представлять очень существенный интерес договоренность Трампа и Юнкера о кооперации в реформировании ВТО, отмечает Кнобель. «Для нас желательно, чтобы ВТО сохраняла действующие правила по предотвращению протекционизма. Нам было бы выгодно кооперироваться с ЕС и Китаем с целью защиты действующих правил, и нам невыгодно, если США и ЕС будут договариваться друг с другом об изменении правил ВТО в свою пользу в противодействии Китаю в первую очередь, поскольку в таком случае они могут быть невыгодны и России», — рассуждает эксперт.

Вопрос наращивания поставок СПГ менее чувствителен для России, которая поставляет трубопроводный газ, считает Кнобель. По его мнению, в среднесрочной и долгосрочной перспективе Россия так или иначе будет конкурировать с поставщиками СПГ в ЕС и для нее не так принципиально, будет он поступать в Европу из США или других стран мира. Американский газ точно не сможет конкурировать по цене с российским, добавил Саламатов. Безубыточная цена, относящаяся к полной себестоимости американского СПГ, поставляемого в Европу, составляет $6–7,5 за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) против $3,5–4 за российский трубопроводный газ, подсчитал аналитик «​Атона​» Александр Корнилов.

«Примечательно, что Трамп рассуждает о нулевых тарифах, свободной торговле и одновременно анонсирует наращивание Европой импорта американского СПГ, хотя в конечном счете такие решения должны быть продиктованы мировыми ценами», — приводит Bloomberg слова директора британской консалтинговой компании Inspired Energy Solutions Ника Кэмпбелла.

Автор: Олег Макаров.
Теги: торговая война , Евросоюз , Трамп , Юнкер , Еврокомиссия , пошлины , тарифы
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