Пять лет из коробки

Суд вынес приговор полковнику СК Александру Ламонову

К пяти годам лишения свободы и штрафу почти в 33 млн руб. приговорен полковник Следственного комитета Александр Ламонов. Он полностью признал вину и дал показания на сослуживцев, которые, как и он, получали деньги от криминалитета

Александр Ламонов (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Мосгорсуд 26 июля приговорил Александра Ламонова, прежде высокопоставленного работника Следственного комитета, к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Судья Андрей Суворов признал его виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело рассматривалось в закрытом режиме и в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку Ламонов полностью признал вину.

Остался без звания

Ламонов — фигурант громкого дела о взятках, которые офицеры СК получали от представителей криминального мира — также лишен звания полковника юстиции и обязан выплатить штраф в 32,58 млн руб., постановил Суворов.

Рассмотрение дела Ламонова заняло всего один день, поскольку он заключил сделку со следствием и согласился на особый порядок судебного процесса. В ходе процесса гособвинение запрашивало для Ламонова шесть лет колонии, сообщала РБК его адвокат Ольга Лукманова.

«Я считаю, что [получилось] не так уж и плохо. Но тем не менее приговор мы будем обжаловать», — сказала в четверг журналистам Лукманова.

По ее словам, защита в апелляции будет настаивать на назначении Ламонову наказания ниже низшего предела — такая возможность предусмотрена ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса, но для этого необходимы «исключительные обстоятельства». В этом случае Ламонов может попасть под новые правила зачета в срок лишения свободы времени, отбытого в СИЗО, и освободиться немного раньше, полагает Лукманова.

«Также мы не согласны с размером штрафа», — добавила адвокат. Дело в том, что Ламонов, согласно приговору, должен выплатить в однократном размере всей фигурирующей в деле взятки — $500 тыс., при том что в действительности, как установил суд, он получил лишь $25 тыс., уточнила защитник.

Все рассказал про коробку

Полковник Ламонов был заместителем начальника управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК. Расследовавшая дело о коррупции в этом ведомстве ФСБ пришла к выводу, что Ламонов был одним из звеньев цепочки, по которой начальник управления Михаил Максименко получил одну из взяток за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова и Эдуарда Романова, подручных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Они оказались под арестом после перестрелки на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

Первую взятку (за смягчение обвинения участникам перестрелки) предприниматель Дмитрий Смычковский передал руководству Главного следственного управления СК по Москве, в том числе его главе Александру Дрыманову, его заместителю Денису Никандрову и главе управления СК по ЦАО Алексею Крамаренко, считают в ФСБ.

Вторую взятку выплатил другой бизнесмен, ресторатор Олег Шейхаметов — она пошла на то, чтобы офицеры СК, отвечавшие за внутреннюю безопасность, закрыли глаза на «непроцессуальные решения» своих сослуживцев, следует из версии обвинения. Эти деньги поделили между собой Максименко, Ламонов, Денис Богородецкий (находившейся на той же должности, что и Ламонов) и бывший полицейский Евгений Суржиков, который после увольнения из МВД одновременно претендовал на работу в управлении Максименко и устраивался в подконтрольное Шакро Молодому частное охранное предприятие и в первый же рабочий день попал в перестрелку на Рочдельской.

С предложением о взятке в $300 тыс. Шейхаметов изначально обратился к Суржикову, тот по цепочке передал предложение Максименко. Полковник настоял на увеличении суммы до $500 тыс., полагает следствие. В итоге $400 тыс. достались Максименко, по $25 тыс. — Ламонову и Суржикову, $50 тыс. — Богородецкому.

Шейхаметов, Суржиков и Богородецкий были освобождены от наказания в связи с деятельным раскаянием. Максименко — единственный из предполагаемых участников схемы, кто не признал вину — в апреле был приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Ламонов был задержан в июле 2016 года одновременно с Максименко и Никандровым. Вину он признал лишь к окончанию следствия. Перед этим он написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором пожаловался на «моральное давление» ФСБ, склонявшей его к признанию вины и «оговору других лиц», писал «Московский комсомолец».

Ламонов выступил в суде по делу Максименко с изобличающими показаниями. Он подробно описал свои переговоры о взятке с другими посредниками, а также вечер, когда привез начальнику управления его долю. По словам Ламонова, 18 мая 2016 года он приехал к Максименко в служебную квартиру на улице Мироновской (тот плохо себя чувствовал после прошедшей накануне вечеринки), привез ему продукты и обувную коробку с $400 тыс. Коробку с деньгами он поставил на кухне рядом с мусорным ведром и предупредил Максименко, чтобы тот ее случайно не выбросил. Этот разговор зафиксировала прослушивающая система, установленная дома у Максименко как минимум за несколько месяцев до того.

Уволившийся этим летом из СК Александр Дрыманов, как писал РБК, был задержан на прошлой неделе и арестован судом на два месяца. Его обвиняют по п.«в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размере; ​ максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.