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Нефть утекла: почему «Роснефть» потребовала от партнеров 89 млрд руб.
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Нефть утекла: почему «Роснефть» потребовала от партнеров 89 млрд руб.
Газета № 132 (2856) (2407) Бизнес, 23 июл, 13:07
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Закон сообщающихся месторождений
«Роснефть» потребовала от участников проекта «Сахалин-1» 89 млрд руб.
«Роснефть» потребовала 89 млрд руб. от участников проекта «Сахалин-1» — Exxon, ONGC Videsh, SODECO и других. В России это беспрецедентно для ситуации, когда речь идет о перетоке нефти на соседних месторождениях, говорит эксперт
Буровая платформа «Орлан» на месторождении Чайво (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

«Роснефть» подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск о взыскании с пяти компаний — участниц консорциума «Сахалин-1» более 89 млрд руб. В «Роснефти» полагают, что более 81,7 млрд руб. участники проекта получили в качестве «неосновательного обогащения», а еще примерно 7,3 млрд руб. нужно взыскать с них в качестве процентов за «пользование чужими денежными средствами», начисленными в период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.

Наиболее крупные суммы — по 26,7 млрд руб — «Роснефть» требует от компаний «Эксон Нефтегаз Лимитед» («дочка» американской ExxonMobil, является оператором проекта «Сахалин-1») и японской Sakhalin oil and gas development co. (SODECO), которым в консорциуме принадлежит по 30%.

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С индийской ONGC Videsh limited (владеет 20% «Сахалин-1») «Роснефть» хочет взыскать 17,82 млрд руб, и аналогичную сумму — со своих двух «дочек», которые вместе владеют оставшимися 20% проекта.

Предварительное судебное заседание Арбитражного суда по иску «Роснефти» назначено на 10 сентября 2018 года.

Представитель «Роснефти» отказался комментировать суть требований. «Эксон Нефтегаз Лимитед» не согласна с претензией российской компании и будет принимать меры к защите прав консорциума «Сахалин-1», сообщил РБК ее представитель. Связаться с SODECO не удалось, представитель ONGC Videsh на момент публикации материала не ответил на запрос РБК.

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Участники «Сахалина-1» разрабатывают три месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги у северо-восточного побережья Сахалина. Иск «Роснефти» связан с ущербом от перетока нефти с участка компании — Северной оконечности месторождения Чайво (запасы свыше 15 млн т и около 13 млрд куб. м газа, по данным на 2014 год), — на месторождения консорциума «Сахалин-1», объяснил РБК источник, близкий к одной из сторон. «Это старая проблема, которую признают участники консорциума, но решить переговорным путем ее пока не удалось», — сказал собеседник РБК.

Буровая береговая установка наклонного бурения «Ястреб» на месторождении Чайво (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

«Роснефть» в 2014 году пробурила первую скважину на Северной оконечности месторождения Чайво, которое граничит с участками консорциума (в частности, с месторождением Чайво, запасы которого оцениваются в 152 млн т нефти и 308 млрд куб. газа). А уже в 2015-м наняла свой «Тюменский нефтяной научный центр», чтобы оценить объем перетоков нефти с Северного Чайво на участок компании «Эксон НефтегазЛимитед». В 2017 году «Роснефть» вновь заказала оценку перетоков нефти со своего участка на участки «Сахалина-1», уже у международной DeGolyer and MacNaughton Corp.

В определении Арбитражного суда Сахалинской области о принятии иска «Роснефти» предписано представить в суд «копию соглашения о подготовке продукции северной оконечности месторождения Чайво от 18.09.2014, на которое имеется ссылка в п. 9 Юридически обязывающего предварительного соглашения к Соглашению о балансировке в связи с перетоками».

Общая труба

В 2014 году «Роснефть» сообщила, что будет разрабатывать Северную оконечность Чайво с использованием инфраструктуры проекта «Сахалин-1». Такое решение принято на заседании уполномоченного государственного органа по проекту «Сахалин-1». Это решение действует и в настоящее время, уточнил представитель «Роснефти».

Переток нефти с Северной оконечности Чайво на участки «Сахалина-1» действительно существует, это отражено в проектных документах и в​идно на гидродинамических моделях месторождений, сказал РБК федеральный чиновник. По его словам, когда месторождение разрабатывают разные пользователи, как правило, переток с участка на участок всегда присутствует. «Но обычно они договариваются полюбовно», — отмечает он.

Обычно, если возникает переток, компании договариваются между собой о том, как будут разрабатывать сопредельные участки, и фиксируют это в проектном документе, подтверждает геолог крупной нефтяной компании. По его словам, ​такие случаи иногда встречаются в отрасли, но сейчас с помощью гидродинамических моделей довольно просто посчитать, отбирает партнер нефть с чужого участка или нет.

И ExxonMobil, и ONGC — крупные партнеры «Роснефти», с ними лучше было бы решить вопрос в досудебном порядке, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

В России такие разногласия по перетоку нефти между соседними участками случаются, но так, чтобы доходило до суда, — большая редкость, а может, даже первый случай, замечает партнер Saveliev, Batanov & Partners Сергей Савельев. «Очевидно, иск «Роснефти» базируется на внесудебных экспертных заключениях (DeGolyer and MacNaughton. — РБК). Если ответчики представят такие же заключения с противоположными выводами, то по общему правилу суд назначает судебную экспертизу», — замечает он. Но вообще, похоже, что цель этого иска «Роснефти» — усилить свою «переговорную мощь», заключает Савельев.

«Роснефть» имеет право уточнить исковые требования и увеличить оценку ущерба ближе к моменту вынесения решения (в иске указана оценка ущерба по состоянию на 31 мая), добавляет советник адвокатского бюро DS Law Екатерина Ильина. Однако компания должна будет обосновать увеличение претензий, представив заключение экспертов, и доказательства будет оценивать суд, добавляет она.

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Авторы: Алина Фадеева, Тимофей Дзядко.
Теги: «Сахалин-1» , «Роснефть»
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