На взлетной полосе нашли картель

ФАС изобличила в сговоре связанную с Аркадием Ротенбергом строительную компанию

«Трансстроймеханизация» (входит в «Мостотрест» Аркадия Ротенберга) вместе с партнером виновны в сговоре при реконструкции аэропортов на 24,7 млрд руб., решила ФАС. Но компании признали вину, поэтому им снизят штрафы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба признала виновными в картельном сговоре при строительстве и реконструкции аэропортов «Трансстроймеханизацию» (83,99% компании принадлежит группе «Мостотрест», подконтрольной Аркадию Ротенбергу) и татарстанское ЗАО «Трест «Камдорстрой» (его акционеры не раскрываются). Об этом РБК сообщил представитель ведомства.

В середине января стало известно, что ФАС выявила картель при строительстве шести-семи российских аэропортов на общую сумму 24,7 млрд руб. и завела дело в отношении этих двух строительных компаний. В ходе расследования было установлено, что сговор действовал по конкурсам на вторую очередь реконструкции Шереметьево, второй этап строительства аэропорта Нижнего Новгорода, реконструкцию комплекса «Новый» в Хабаровске, на покрытие взлетно-посадочных полос с заменой светосигнального оборудования в аэропортах Воронежа и Волгограда, а также модернизацию аэропорта Южно-Сахалинска, рассказал РБК представитель ФАС. ​

По его словам, обе компании признались в организации и участии в сговоре по программе смягчения ответственности. «Программа смягчения предполагает освобождение от ответственности компании, которая первой созналась в участии в картеле и предоставила информацию, которой ФАС не располагала. Второй компании будет смягчена административная ответственность», — говорится в ответе антимонопольной службы. Какая компания первой признала участие в сговоре и насколько будет смягчена ответственность второй, представитель ФАС не уточнил.

«Наша задача состоит не в том, чтобы как можно жестче наказать нарушителей, но в быстром и эффективном пресечении нарушений законодательства и восстановлении конкуренции на рынке», — заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский (его комментарий приводится в сообщении ФАС).

РБК направил запросы в «Трансстроймеханизацию», «Мостотрест» и «Трест «Камдорстрой», но ответов пока не получил.

«Если бы компании не воспользовались программой смягчения ответственности, то им грозило бы наказание в виде штрафа в размере до 50% от стоимости контракта, но не более 4% от суммы выручки», — отмечает руководитель антимонопольной практики юридической компании Art De Lex Ирина Акимова.

По данным СПАРК, выручка «Треста «Камдорстрой» за 2016 год составила 5,12 млрд руб., данных за 2017-й пока нет. «Трансстроймеханизация» не раскрывает финансовых результатов.

В этом деле, когда участники картеля признали свою вину, первый освобождается от ответственности, а со второго взимается сокращенный штраф, добавляет Акимова.

В последнее время участились случаи, когда компании при явных признаках картельного сговора признают свою вину, замечает эксперт. «Во многом это связано с тем, что участники освобождаются не только от административной ответственности или получают пониженный размер штрафа, но и получают освобождение от уголовной ответственности», — поясняет она.