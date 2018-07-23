На взлетной полосе нашли картель

Федеральная антимонопольная служба признала виновными в картельном сговоре при строительстве и реконструкции аэропортов «Трансстроймеханизацию» (83,99% компании принадлежит группе «Мостотрест», подконтрольной Аркадию Ротенбергу) и татарстанское ЗАО «Трест «Камдорстрой» (его акционеры не раскрываются). Об этом РБК сообщил представитель ведомства.
В середине января стало известно, что ФАС выявила картель при строительстве шести-семи российских аэропортов на общую сумму 24,7 млрд руб. и завела дело в отношении этих двух строительных компаний. В ходе расследования было установлено, что сговор действовал по конкурсам на вторую очередь реконструкции Шереметьево, второй этап строительства аэропорта Нижнего Новгорода, реконструкцию комплекса «Новый» в Хабаровске, на покрытие взлетно-посадочных полос с заменой светосигнального оборудования в аэропортах Воронежа и Волгограда, а также модернизацию аэропорта Южно-Сахалинска, рассказал РБК представитель ФАС.
По его словам, обе компании признались в организации и участии в сговоре по программе смягчения ответственности. «Программа смягчения предполагает освобождение от ответственности компании, которая первой созналась в участии в картеле и предоставила информацию, которой ФАС не располагала. Второй компании будет смягчена административная ответственность», — говорится в ответе антимонопольной службы. Какая компания первой признала участие в сговоре и насколько будет смягчена ответственность второй, представитель ФАС не уточнил.
«Наша задача состоит не в том, чтобы как можно жестче наказать нарушителей, но в быстром и эффективном пресечении нарушений законодательства и восстановлении конкуренции на рынке», — заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский (его комментарий приводится в сообщении ФАС).
РБК направил запросы в «Трансстроймеханизацию», «Мостотрест» и «Трест «Камдорстрой», но ответов пока не получил.
«Если бы компании не воспользовались программой смягчения ответственности, то им грозило бы наказание в виде штрафа в размере до 50% от стоимости контракта, но не более 4% от суммы выручки», — отмечает руководитель антимонопольной практики юридической компании Art De Lex Ирина Акимова.
По данным СПАРК, выручка «Треста «Камдорстрой» за 2016 год составила 5,12 млрд руб., данных за 2017-й пока нет. «Трансстроймеханизация» не раскрывает финансовых результатов.
В этом деле, когда участники картеля признали свою вину, первый освобождается от ответственности, а со второго взимается сокращенный штраф, добавляет Акимова.
В последнее время участились случаи, когда компании при явных признаках картельного сговора признают свою вину, замечает эксперт. «Во многом это связано с тем, что участники освобождаются не только от административной ответственности или получают пониженный размер штрафа, но и получают освобождение от уголовной ответственности», — поясняет она.
«Трансстроймеханизация» осуществляет строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры —автомобильных дорог, аэропортов и морских портов. Среди проектов компании — реконструкция участков автомобильной дороги М-4 «Дон», строительство М-11 «Москва — Санкт-Петербург», реконструкции аэропортов в Норильске и Хабаровске, строительство аэропорта Платов в Ростове-на-Дону.
«Трест «Камдорстрой» расположен в городе Набережные Челны в Татарстане. Компания занимается дорожным и аэропортовым строительством, реконструкцией и ремонтом аэродромных взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и площадей аэровокзальных комплексов. Среди проектов треста — ремонт федеральных трасс М7 «Волга» и М85 «Амур», реконструкция аэропортовой инфраструктуры.
Крупнейшие картели
В октябре 2017 года ФАС завела дело о крупнейшем картельном сговоре по строительству и ремонту дорог федерального значения в отношении строительных компаний «Технострой», СУ №908 и ДК «Автодор». На открытых конкурсах компании создавали видимость конкуренции, и цена контракта снижалась всего на 1%, установила служба. Картель действовал около трех лет, а сговор ФАС нашла в нескольких десятках торговых процедур. Доход компаний за этот период, по данным службы, составил более 34 млрд руб.
«Технострой» и СУ №908 первыми сознались в сговоре и предоставили ФАС новые данные об участии в этих закупках. В результате дело об административном правонарушении было возбуждено только против третьей компании — ДК «Автодор».
Весной 2018 года стало известно о картельном сговоре поставщиков термостабилизаторов грунта — «Конар» и НПО «Фундаментстройаркос» — для «Транснефти», который действовал в 2012–2017 годах. Сумма доходов картеля оценивалась в 15 млрд руб. УФАС Тюменской области оценило ущерб трубопроводной монополии от действий этих двух компаний в 3 млрд руб. В июне было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей компаний, причем прокуратура Тюменской области оценила совокупный их доход только в 250 млн руб. Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев взял под свой контроль ход расследования.
12 июля 2018 года ФАС сообщила о первом раскрытом картельном сговоре в Дагестане. Правонарушение касалось закупок медикаментов и медтехники республиканским Министерством здравоохранения, а среди участников сговора называли компании «Медфармаснаб», «РегионФарма» «Дагмедтехника», «Глобалмедтех». Доходы картеля ФАС оценила в 7 млрд руб., а по факту ограничения конкуренции было возбуждено уголовное дело.