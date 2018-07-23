ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБК
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,14 62,50 EUR Нал. 75,14 73,26 USD Бирж. 63,52 -0,15 EUR Бирж. 74,45 +0,31 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7449,50 +11,00 IMOEX 2247,82 -0,95% RTSI 1114,59 -0,88% Brent 72,89 -0,37% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
На взлетной полосе нашли картель
Лента новостей
В США создали группу по «устранению российских угроз в киберпространстве» 02:57, Политика Появилось видео плавания фигуры цыпленка-Трампа у побережья Сан-Франциско 02:38, Политика Глава эстонской разведки заявил о раскрытии «агентов влияния» России 02:13, Политика СК задержал лодочника после гибели детей под Астраханью 01:45, Общество Эксперты G20 назвали основные риски для мировой экономики 01:39, Экономика Daily Mail сообщила о поиске по фото подозреваемого по «делу Скрипаля» 01:29, Общество Истребитель перехватил легкомоторный самолет над резиденцией Трампа 01:12, Общество В Карелии при опрокидывании лодки погибли мужчина и женщина 00:50, Общество Посол США в России отказался уходить в отставку 00:39, Политика SANA сообщила об ударе ВВС Израиля по провинции Хама в Сирии 00:27, Политика В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 287 человек 22 июл, 23:47, Общество Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии 22 июл, 23:25, Политика Омбудсмен заявил об опросе всех заключенных в ИК-1 после видео с пытками 22 июл, 23:16, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 22 июл, 22:59, Партнерский материал Германия согласилась принять вывезенных из Сирии активистов «Белых касок» 22 июл, 22:09, Политика Омбудсмен заявил об отстранении сотрудников колонии после видео с пытками 22 июл, 22:00, Общество Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек 22 июл, 21:48, Политика Футболист «Реала» заявил о желании уйти из команды 22 июл, 21:26, Спорт Под Астраханью при переворачивании лодки погибли три ребенка 22 июл, 21:20, Общество Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем 22 июл, 21:06, Политика FT узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума 22 июл, 21:02, Политика Фарион напомнила хорватам об их украинских корнях 22 июл, 20:49, Политика Эксперты оценили число рабов в современной России 22 июл, 20:02, Общество WP назвала имя финансировавшего Бутину российского миллиардера 22 июл, 19:55, Политика В Армении опровергли пересмотр статуса российских пограничников в стране 22 июл, 19:22, Политика Синоптики пообещали возвращение «жаркого лета» в Москву через неделю 22 июл, 18:56, Общество Авария лишила Себастьяна Феттеля лидерства в чемпионате мира «Формулы-1» 22 июл, 18:34, Спорт Помпео заявил Лаврову о нарушениях Россией договоренностей по Сирии 22 июл, 18:26, Политика
На взлетной полосе нашли картель
Газета № 131 (2855) (2307) Бизнес, 20 июл, 16:04
0
На взлетной полосе нашли картель
ФАС изобличила в сговоре связанную с Аркадием Ротенбергом строительную компанию
«Трансстроймеханизация» (входит в «Мостотрест» Аркадия Ротенберга) вместе с партнером виновны в сговоре при реконструкции аэропортов на 24,7 млрд руб., решила ФАС. Но компании признали вину, поэтому им снизят штрафы
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба признала виновными в картельном сговоре при строительстве и реконструкции аэропортов «Трансстроймеханизацию» (83,99% компании принадлежит группе «Мостотрест», подконтрольной Аркадию Ротенбергу) и татарстанское ЗАО «Трест «Камдорстрой» (его акционеры не раскрываются). Об этом РБК сообщил представитель ведомства.

В середине января стало известно, что ФАС выявила картель при строительстве шести-семи российских аэропортов на общую сумму 24,7 млрд руб. и завела дело в отношении этих двух строительных компаний. В ходе расследования было установлено, что сговор действовал по конкурсам на вторую очередь реконструкции Шереметьево, второй этап строительства аэропорта Нижнего Новгорода, реконструкцию комплекса «Новый» в Хабаровске, на покрытие взлетно-посадочных полос с заменой светосигнального оборудования в аэропортах Воронежа и Волгограда, а также модернизацию аэропорта Южно-Сахалинска, рассказал РБК представитель ФАС. ​

По его словам, обе компании признались в организации и участии в сговоре по программе смягчения ответственности. «Программа смягчения предполагает освобождение от ответственности компании, которая первой созналась в участии в картеле и предоставила информацию, которой ФАС не располагала. Второй компании будет смягчена административная ответственность», — говорится в ответе антимонопольной службы. Какая компания первой признала участие в сговоре и насколько будет смягчена ответственность второй, представитель ФАС не уточнил.

«Наша задача состоит не в том, чтобы как можно жестче наказать нарушителей, но в быстром и эффективном пресечении нарушений законодательства и восстановлении конкуренции на рынке», — заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский (его комментарий приводится в сообщении ФАС).

РБК направил запросы в «Трансстроймеханизацию», «Мостотрест» и «Трест «Камдорстрой», но ответов пока не получил.

«Если бы компании не воспользовались программой смягчения ответственности, то им грозило бы наказание в виде штрафа в размере до 50% от стоимости контракта, но не более 4% от суммы выручки», — отмечает руководитель антимонопольной практики юридической компании Art De Lex Ирина Акимова.

По данным СПАРК, выручка «Треста «Камдорстрой» за 2016 год составила 5,12 млрд руб., данных за 2017-й пока нет. «Трансстроймеханизация» не раскрывает финансовых результатов.

В этом деле, когда участники картеля признали свою вину, первый освобождается от ответственности, а со второго взимается сокращенный штраф, добавляет Акимова.

В последнее время участились случаи, когда компании при явных признаках картельного сговора признают свою вину, замечает эксперт. «Во многом это связано с тем, что участники освобождаются не только от административной ответственности или получают пониженный размер штрафа, но и получают освобождение от уголовной ответственности», — поясняет она.

«Трансстроймеханизация» осуществляет строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры —автомобильных дорог, аэропортов и морских портов. Среди проектов компании — реконструкция участков автомобильной дороги М-4 «Дон», строительство М-11 «Москва — Санкт-Петербург», реконструкции аэропортов в Норильске и Хабаровске, строительство аэропорта Платов в Ростове-на-Дону.

​«Трест «Камдорстрой» расположен в городе Набережные Челны в Татарстане. Компания занимается дорожным и аэропортовым строительством, реконструкцией и ремонтом аэродромных взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и площадей аэровокзальных комплексов. Среди проектов треста — ремонт федеральных трасс М7 «Волга» и М85 «Амур», реконструкция аэропортовой инфраструктуры.

Крупнейшие картели

В октябре 2017 года ФАС завела дело о крупнейшем картельном сговоре по строительству и ремонту дорог федерального значения в отношении строительных компаний «Технострой», СУ №908 и ДК «Автодор». На открытых конкурсах компании создавали видимость конкуренции, и цена контракта снижалась всего на 1%, установила служба. Картель действовал около трех лет, а сговор ФАС нашла в нескольких десятках торговых процедур. Доход компаний за этот период, по данным службы, составил более 34 млрд руб.

«Технострой» и СУ №908 первыми сознались в сговоре и предоставили ФАС новые данные об участии в этих закупках. В результате дело об административном правонарушении было возбуждено только против третьей компании — ДК «Автодор».

Весной 2018 года стало известно о картельном сговоре поставщиков термостабилизаторов грунта — «Конар» и НПО «Фундаментстройаркос» — для «Транснефти», который действовал в 2012–2017 годах. Сумма доходов картеля оценивалась в 15 млрд руб. УФАС Тюменской области оценило ущерб трубопроводной монополии от действий этих двух компаний в 3 млрд руб. В июне было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей компаний, причем прокуратура Тюменской области оценила совокупный их доход только в 250 млн руб. Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев взял под свой контроль ход расследования.

12 июля 2018 года ФАС сообщила о первом раскрытом картельном сговоре в Дагестане. Правонарушение касалось закупок медикаментов и медтехники республиканским Министерством здравоохранения, а среди участников сговора называли компании «Медфармаснаб», «РегионФарма» «Дагмедтехника», «Глобалмедтех». Доходы картеля ФАС оценила в 7 млрд руб., а по факту ограничения конкуренции было возбуждено уголовное дело.​

Автор: Валерия Комарова.
Теги: ФАС РФ , картельный сговор , «Трансстроймеханизация»
Материалы по теме
ФАС выявила картельный сговор по строительству дорог на 12 млрд руб. Бизнес
ФАС обнаружила сговор на 25 млрд руб. при строительстве аэропортов Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter