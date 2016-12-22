Аркадий Ротенберг вновь стал владельцем Мостотреста

Компания «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга купила «Мостотрест», сообщил РБК представитель бизнесмена.

Сумма сделки не раскрывается.

В феврале «Стройпроектхолдинг» обратился в ФАС с ходатайством о покупке 100% акций АО «ТФК-Финанс», которому принадлежит 94,2% голосующих акций «Мостотреста».

Как писал РБК, свою долю в «Мостотресте» выставила на продажу НПФ «Благосостояние». Исполнительный директор «Благосостояния» Юрий Новожилов сообщал, что «Мостотрест» — инвестиционный актив и «первый кому мы предложили (продать), был Аркадий Ротенберг».

Сам Ротенберг заявлял, что покупка «Мостотреста» поможет нарастить компетенции в строительном бизнесе. По его словам, ​за время строительства Крымского моста «Мостотрест» приобрел ряд новых компетенций, освоил новые технологии и стал еще более востребованным в своей сфере.

«Мне интересно направление строительства инфраструктурных объектов. Часть активов, акционером которых я являюсь, сосредоточена на инфраструктурных проектах, поэтому покупка пакета позволит нарастить отраслевые синергии и, как следствие, повысить эффективность всего бизнеса», — говорил он.

Ранее крупнейшим акционером «Мостотреста» была компания Marc O’Polo Investments, принадлежащая на 68,45% Игорю Ротенбергу, сыну Аркадия Ротенберга. Весной 2015 года Marc O’Polo Investments продала за 10 млрд руб. долю 38,6% в компании «ТКФ-Финанс»