ФАС обнаружила сговор на 25 млрд руб. при строительстве аэропортов

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по картелю при строительстве российских аэропортов. Об этом сообщил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев в ходе пресс-конференции в четверг.

По словам Тенишева, речь идет о строительстве порядка шести-семи аэропортов и взлетно-посадочных полос. ​По предварительным данным, доход картеля мог составить более 25 млрд руб. Дело открыто в отношении компаний «Трансстроймеханизация» (входит в группу «Мостотрест») и «Трест «Камдорстрой», добавил Тенишев.

Как сообщили в пресс-службе «Трансстроймеханизации», компания пока не получала уведомления от ФАС. «Трансстроймеханизация» не участвует в картельных сговорах и работает в соответствии с требованиями законодательства и рыночными условиями. Компания готова максимально взаимодействовать с ФАС и предоставить всю необходимую информацию для оценки ситуации и объективного расследования», — говорится в ответе компании.

В тресте «Камдорстрой» пока не ответили на запрос РБК.

Представитель ФАС сообщил, что речь идет о московском Шереметьево, международных аэропортах в Нижнем Новгороде, Воронеже, Хабаровске, Волгограде и Южно-Сахалинске.

Представитель Росавиации, заказавшей строительство, отказался от комментариев. Источник в Минтрансе, знакомый с ситуацией, сообщил, что все конкурсные процедуры по аэропортам проходили в открытом режиме в соответствии с федеральным законодательством. По его словам, возбужденное дело никак не может повлиять на ход строительно-монтажных работ в аэропортах.

Тенишев также сообщил, что в рамках этого дела будут проверены и дальневосточные аэропорты.

В начале декабря вице-премьер Юрий Трутнев сообщил о пропаже 64 млрд руб. для ремонта и строительства аэропортов Дальнего Востока. По факту пропажи денег было инициировано служебное расследование.