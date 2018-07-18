Инвестиции без правил

UFC создает компанию для проведения турниров в России

Крупнейший американский организатор боев без правил, UFC, создал дочернюю российскую компанию. Его партнерами выступили Российско-китайский инвестфонд и Mubadala (ОАЭ). Первый турнир UFC в России пройдет уже в сентябре

Хабиб Нурмагомедов (справа) (Фото: Frank Franklin II / AP)

Ключевой рынок

Созданная вместе с Российско-китайским инвестфондом (РКИФ) и фондом Mubadala из ОАЭ компания займется подготовкой и проведением спортивных мероприятий под брендом UFC, «а также другими направлениями работы UFC в области MMA» в России и СНГ, включая производство лицензионной продукции, владение правами на выпускаемый медиаконтент, электронную торговлю и заключение спонсорских контрактов, рассказали РБК в пресс-службе РКИФ. Доли партнеров и другие параметры сделки не раскрываются.

По словам старшего вице-президента UFC по международному направлению и контенту Дэвида Шо, российский рынок является для UFC «одним из ключевых», приводит его слова пресс-служба РКИФ.

Представитель пресс-службы РКИФ рассказал РБК, что в рамках созданного СП в организацию турниров под брендом UFC «вкладывать деньги будут все стороны», подчеркнув, что совместное предприятие получило все права на использование бренда UFC на территории России. Планируемые суммы инвестиций он назвать отказался.

Первый в истории турнир UFC в России пройдет 15 сентября в «Олимпийском». Имена участников поединков пока не названы, однако уже известно, что в турнире не примет участия главная российская звезда боев без правил Хабиб Нурмагомедов: он будет готовиться к титульному бою, который пройдет в США в ноябре.

Бои ММА являются одним из любимых спортивных шоу президента России Владимира Путина: он неоднократно появлялся на поединках, проводившихся в России. На финальный матч ЧМ-2018 по футболу Путин лично пригласил главную звезду мирового ММА Коннора Макгрегора, заявил сам боец в эфире «Матч ТВ». «Я обожаю Путина, он крутой мужик. Еще я знаю, что он большой поклонник ММА и единоборств», — сказал Макгрегор​. Хабиб Нурмагомедов еще в декабре 2017 года выражал уверенность, что Путин поддержит приход в Россию UFC. «Нашему правительству интересны бои MMA, Путин ходит на поединки, ему это нравится. Президент сам занимался дзюдо», — заявлял Нурмагомедов «Спорт-Экспрессу».

Другая модель

Организаторами турниров бойцов MMA (Mixed Martial Arts, смешанные боевые искусства) в России всегда выступали исключительно отечественные промоутерские компании, крупнейшими из которых сегодня являются M-1 Global Вадима Финкельштейна, Fight Nights Зиявудина Магомедова и АСВ Майрбека Хасиева.

Что такое UFC Промоутерская компания UFC (Ultimate Fighting Championship — Абсолютный бойцовский чемпионат) была основана в 1993 году для организации единичного турнира. Однако его успех был так велик, что UFC решила проводить бои на постоянной основе. В 2001 году бизнес, который к этому моменту был на грани банкротства, за $2 млн приобрели владельцы сети казино Station Casinos братья Лоренцо и Фрэнк Фертитта, а генеральным продюсером и президентом UFC стал промоутер боксерских поединков Дэйна Уайт. С тех пор компания показывала бурный рост бизнеса, ее выручка в 2017 году превысила $700 млн. В июле 2016 года братья Фертитта продали контрольный пакет UFC за $4 млрд агентству WME-IMG (переименовано в Endeavor), а в 2017-м избавились и от миноритарной доли. Стоимость всей компании Forbes тогда оценил в $5 млрд. Один из самых известных спортсменов в сфере смешанных боевых искусств — ирландец Коннор Макгрегор. По итогам 2017 года он занял четвертое место среди самых высокооплачиваемых спортсменов в мире: Forbes оценил его заработок в $99 млн, причем $85 из них он получил за поединок с боксером Флойдом Мейвезером. UFC выступила одним из промоутеров этого боя. По финансовым показателям тот поединок стал вторым по доходности от продажи частных трансляций. Общая выручка от его проведения составила более $550 млн. UFC организует более 40 турниров в прямом эфире в год, полностью заполняя самые престижные спортивные арены мира, транслируя бои в 165 странах на 40 языках для более чем 1,1 млрд домохозяйств.

Отсутствие UFC в России было обусловлено принципиальной разницей бизнес-моделей, при помощи которых зарабатывают организаторы боев в России и остальном мире. Основа доходов зарубежных промоутеров — платное телевидение. UFC заключает контракты с крупными вещателями: до 2019 года у нее действует договор с Fox, после его истечения новым партнером станет ESPN. Контракт на 2018 год принес UFC $160 млн, контракт с ESPN принесет $1,5 млрд за пять лет начиная с 2019 года.

UFC также продает любителям единоборств так называемые PPV-карты — платные карточки, дающие возможность просмотра топовых боев в прямом эфире, а также архивных турниров. Стандартная стоимость просмотра одного топового боя онлайн составляет $40–80. По данным Forbes, продажа телевизионного контента приносит UFC порядка 75% от выручки, половина этой суммы приходится на продажу PPV-карт. Рекордная аудитория платного контента UFC зафиксирована в 2016 году, когда в среднем один бой смотрели по 667 тыс. покупателей платных карт. На продажу билетов на шоу, доходы от спонсоров и т.д. приходится лишь 25% от выручки UFC.

Фото: Reuters

В России для организаторов боев доходы от телевидения фактически не доступны, рассказывал РБК основатель M1 Global Вадим Финкельштейн. По его словам, телеканалы либо не платят за права на трансляции вовсе, либо платят очень немного. А для зрителей образ смешанных единоборств размыт, из-за того что в самих ММА в России нет четкой спортивной структуры и почти каждый желающий может открыть свою федерацию. «Зритель уже не запоминает своих героев и не готов платить за просмотр», — отмечает Финкельштейн.

В пресс-службе РКИФ рассказали РБК, что совладельцы UFC Russia рассчитывают, что им все же удастся монетизировать свои бои при помощи платного телевидения. «На данный момент в России есть миллионы людей, которые покупают развлекательный контент: растет рынок онлайн-кинотеатров и видеосервисов, хотя четыре-пять лет назад такого рынка не было в принципе, — напоминает представитель пресс-службы. — В этой связи мы считаем, что есть предпосылки для монетизации спортивного контента».

Кто инвестирует в российский UFC Российско-китайский инвестиционный фонд с капиталом $2–4 млрд был создан в 2012 году Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation. Первой прибыльной инвестицией для фонда стала доля в «Детском мире». На сегодняшний день у РКИФ 14% ретейлера. Также РКИФ стал миноритарным акционером «Транснефти»: доля фонда весной 2017-го составляла 1,49%. Один из крупнейших частных российских банков — Совкомбанк — недавно тоже попал в сферу интересов фонда, о намерении инвестировать в него для развития банковской инфраструктуры и конкуренции в России объявили в июне 2018-го. Крупнейший проект Mubadala Investment Company в России касается инвестиций в логистическую инфраструктуру. В 2016 году РФПИ и компания из Абу-Даби совместно с другими фондами учредили компанию Professional Logistics Technologies (PLT), которая с тех пор инвестирует в логистическую недвижимость по всей России. В 2016 году PLT приобрела у PNK Group площади в подмосковных логистических комплексах и участки для строительства складов на сумму около $100 млн. В 2017-м компания у той же PNK Group купила логистическую недвижимость в Подмосковье и Новосибирске в рамках сделки, которую оценивали до 2,9 млрд руб. В феврале текущего года стало известно о первой инвестиции эмиратского фонда в нефтяную промышленность России: СМИ сообщили о согласовании продажи 49% компании «Газпромнефть-Восток» за $325 млн.

UFC на пути в Китай

По словам основателя Fight Night Камила Гаджиева, основные доходы организаторам боев MMA в России приносят продажа билетов и реклама. При этом выручка от продаж билетов на один крупный турнир составляет 15–20 млн руб. при стоимости затрат на организацию более 30 млн руб. За год в России проходит около 50 крупных турниров MMA, организованных ведущими промоутерскими компаниями. Исходя из оценки Гаджиева, совокупно на проведение боев организаторы тратят в год 1,5 млрд руб. (около $25 млн). При этом многие из них пока не окупаются.

Турниры UFC также не окупались бы без продаж телеконтента, отмечает Гаджиев. По его оценке, стоимость организации одного турнира UFC составляет $3 млн, билеты и спонсоры позволяют вернуть около $2 млн c одного события, поэтому без продажи телеправ и трансляций организация получает убыток.

В июле 2018 года UFC объявила имя первого спонсора сентябрьского турнира в Москве — им стала международная букмекерская компания Parimatch. Сумма сделки не раскрывается.

Организация боев UFC в России вряд ли вызовет интерес у американских телезрителей, которые являются основными потребителями продукции компании и привыкли платить за онлайн-просмотр турниров MMA, считает основатель московского бойцовского клуба Arena Fight Club Анатолий Сульянов. «Это, скорее всего, будут не самые престижные турниры в иерархии UFС — бойцы калибра Коннора Макгрегора участвовать в них не будут. Большая разница во времени между Россией и США тоже будет негативным фактором — прямые трансляции в США будут начинаться в неудобное для зрителей время, — отмечает он. — К тому же среди российских бойцов, выступающих в UFC, привлечь внимание большой аудитории могут лишь единицы — Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков, пожалуй, и все».

По мнению Сульянова, приход UFC в Россию — это своего рода эксперимент, он может быть связан с началом экспансии компании на крупные азиатские рынки. «Я два года назад встречался с Дэйно Уайтом, и он мне говорил, что мечтает выйти на рынок Китая, — вспоминает Сульянов. — По его словам, рынок с емкостью платежеспособного населения в 400 млн человек не может быть неинтересен. Учитывая, что в создании СП в Москве участвует российско-китайский фонд, это может быть первым шагом для выхода UFC на этот рынок. Турниры в Шанхае или Макао будут востребованы публикой».

Кто развивает MMA в России

По данным портала fightmatrix, в топ-5 промоутерских ММА-компаний (оценивается по общему числу бойцов и количеству очков, набранных в поединках) — три российские. Первые два места с большим отрывом занимают UFC и Bellator (принадлежит американской Viacom). Сразу вслед за ними идут АСВ, Fight Night и М-1.

Чеченский промоушен АСВ (Absolute Championship Berkut), который был создан в 2014 году, — крупнейший в России по числу бойцов на контракте и количеству турниров в год: в 2017 году их было 27. При этом компания проводит турниры не только в России, но и в Западной Европе, Азии, США, Австралии.

Фото: Laura Rauch / AP

Компанию Fight Night в 2010 году основали абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, вице-президент Московской федерации смешанных боевых единоборств ММА Камил Гаджиев и капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев. В 2015 году Fight Night купил совладелец группы «Сумма» Зиявуддин Магомедов. Точная сумма сделки не называлась, по словам Гаджиева, речь шла «о нескольких десятках миллионов долларов». В июне 2017 года Магомедов рассказывал о планах вложить в Fight Night $100 млн за пять лет и сделать промоушен глобальным игроком и прибыльной компанией. Однако в конце марта 2018 года Магомедов был арестован и обвинен в создании преступного сообщества. Гаджиев назвал арест Магомедова «ударом под дых» для компании. В 2017 году Fight Night выступила организатором 23 турниров, главным образом — в России.

M-1 Global — старейшая в России промоутерская компания, основанная в 1997 году менеджером известного российского бойца Федора Емельяненко Вадимом Финкельштейном. Одно время совладельцем M-1 являлся сын главы Совета Федерации Сергей Матвиенко, сообщал Forbes. В 2017 году M-1 Global провела 12 турниров. Финкельштейн говорит, что планирует сотрудничать с UFC Russia: его компания будет подключена к подбору и подготовке российских бойцов для участия в турнирах под эгидой UFC.

Еще одним растущим игроком на рынке организации боев ММА является WFCA (World fighting championship Akhmat), принадлежащая фонду «Ахмат» и поддерживаемая президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. В сентябре «Ахмат» подписал Александра Емельяненко — одного из самых известных российских бойцов. Практически все турниры, организованные WFCA (в 2017 году было 12), проходят на территории Чечни.