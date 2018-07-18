Команда Виталия Савельева разлетается из «Аэрофлота»

У авиакомпании «Россия» будет новый гендиректор

Гендиректор авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин увольняется, сказали источники РБК. Уже третий топ-менеджер из команды главы «Аэрофлота» Виталия Савельева покидает группу. Контракт самого Савельева истекает в октябре

Дмитрий Сапрыкин (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Гендиректор «России» Дмитрий Сапрыкин уходит в отставку, рассказал РБК источник, близкий к перевозчику. По его словам, Сапрыкин покинет «Россию» в ближайшее время. Эту информацию подтвердили два источника в профильных государственных структурах.

Представители «Аэрофлота» (контролирует «Россию») и самой «России» отказались от комментариев.

​Дмитрий Сапрыкин — давний соратник главы «Аэрофлота» Виталия Савельева. Они вместе работали еще в АФК «Система» в 2007–2009 годах. Тогда Савельев занимал должность ​первого вице-президента «Системы», а Сапрыкин был директором департамента сопровождения сделок. В 2009 году Савельев возглавил «Аэрофлот», взяв Сапрыкина заместителем по правовым и имущественным вопросам.

В сентябре 2015 года Сапрыкин ненадолго возглавил авиакомпанию «Трансаэро», спасением которой занимался «Аэрофлот». Тогда группе пришлось перевозить почти 2 млн пассажиров этой авиакомпании, и Сапрыкин занимался организацией этого процесса. В конце ​ноября он был назначен главой авиакомпании «Россия», к которой были присоединены «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа». В его задачи входило создание в рамках группы «Аэрофлот» единой региональной авиакомпании.

До конца июня 2018 года Сапрыкин также входил в совет директоров «Аэрофлота», но в новый состав не попал: в предыдущие годы он избирался от компании «Аэрофлот-Финанс», державшей квазиказначейский пакет акций авиакомпании (4,84%), но в сентябре 2017 года этот пакет был продан.

В этом году «Аэрофлот» уже покинули два топ-менеджера из команды Савельева. В марте из компании уволился заместитель гендиректора по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари, проработавший в компании семь лет. А в мае подал в отставку заместитель гендиректора по коммерции и финансам Шамиль Курмашов, который, как и Сапрыкин, работал с Савельевым еще в АФК «Система». «Шамиль Курмашов работал вместе с нами более девяти лет и сделал для компании очень много», — сказал тогда глава «Аэрофлота».

Три топ-менеджера «Аэрофлота» покидают компанию незадолго до истечения срока контракта самого Савельева, он заканчивается в октябре 2018 года. В интервью ТАСС в феврале 2017 года Савельев говорил, что решение о переназначении должен принять президент Владимир Путин. «В любом случае сначала должны пройти выборы президента России (состоялись в марте 2018 года. — РБК). Глава государства определится, кто и в каком качестве может быть полезен», — сказал он. При этом руководитель авиакомпании говорил, что «наверх не рвется и за кресло не держится». «Много раз покидал компании, знаю, чего удалось добиться и в «Аэрофлоте». Хочется оставить позитивный след, чтобы тот, кто придет на смену, оценил масштаб сделанного», — отмечал он.

В начале июля газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на источники, что Путин одобрил продление полномочий Савельева, но «в устной форме». Перед главой «Аэрофлота» поставили две задачи: увеличить закупки отечественной авиатехники и развитие региональных перевозок. Официального документа, фиксирующего продление полномочий Савельева, пока нет, сообщала газета. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос. Представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт, отказался от комментариев.

Во вторник глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что поддержит кандидатуру Савельева на новый срок. Однако он сказал, что это решение должен утвердить совет директоров. «Для того чтобы совет директоров или та часть его, которая относится к представителям интересов Российской Федерации (основной акционер «Аэрофлота»), проголосовала, им необходима директива. Такую директиву Министерство экономического развития и Росимущество и будут оформлять. А директиву подписывает правительство, поэтому оно и примет решение окончательно», — сказал Дитрих, которого цитирует «Интерфакс».

Однако Акимов в беседе с журналистами во вторник заявил, что не хотел бы «предвосхищать решение» о продлении контракта с Савельевым. «Придет время — будут оценки работы Виталия Савельева. Компания динамично развивается — предвосхищать решение я бы не стал», — сказал он.

На должность главы «Аэрофлота» рассматриваются кандидатуры бывшего министра транспорта Максима Соколова и первого зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова, писал «Коммерсантъ».

Аналитик инвесткомпании «Финам» Алексей Калачев отмечает, что уход третьего топ-менеджера — это «явный знак того, что идет смена команды». «Судя по всему, люди уже в режиме поиска и не хотят терять время», — отмечает он. По словам Калачева, «совершенно очевидно», что с уходом близких людей ослабляются позиции самого Савельева. «Раз команда начала уходить, то, вероятно, будут перемены в целом в компании», — полагает эксперт.

Крупнейший заказчик «Аэрофлот» и без новых задач, поставленных перед Виталием Савельевым, является крупнейшим заказчиком гражданских самолетов российского производства, а именно самолетов Sukhoi Superjet 100. В парке компании 30 таких бортов, плюс контракт на поставку еще 20 судов. В феврале 2018 года авиакомпания подписала контракт с «Ростехом» на поставку 50 новых среднемагистральных самолетов МС-21. Первый МС-21 поступит в парк компании в 2020 году, последний — в 2026 году.