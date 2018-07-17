«МегаФон» вывел Лондон из зоны покрытия

Российский оператор «большой четверки» объявил о делистинге

Сотовый оператор «МегаФон» готов потратить более $1 млрд на выкуп бумаг у миноритариев, после чего проведет делистинг на бирже в Лондоне и, возможно, в Москве. Решение может быть связано с санкциями США, допускают эксперты

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Совет директоров сотового оператора «МегаФон» одобрил делистинг ценных бумаг компании с Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении «МегаФона».

«Совет директоров «МегаФона» на заседании, состоявшемся 15 июля 2018 года, оценив преимущества, которые компания получала бы, сохранив статус публичной компании, глобальные депозитарные расписки (ГДР) которой размещены на Лондонской фондовой бирже и обыкновенные акции которой размещены на Московской бирже, определил, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей, и принял решение одобрить программу приобретения обыкновенных акций и ГДР, а также аннулирование листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже», — говорится в сообщении.

Выкуп акций будет проводить 100-процентная «дочка» «МегаФона» — Megafon Investments Limited. Она выкупит 128,5 млн обыкновенных акций и ГДР (соответствуют 20,8% акций компании) по $9,75 за штуку. Таким образом, если все владельцы бумаг в свободном обращении согласятся на предложение, «МегаФон» может потратить на выкуп $1,25 млрд, или 77 млрд руб. Выкуп будет проводиться с 16 июля до 22 августа. В нем не будут участвовать крупнейшие акционеры «МегаФона» USM Holdings (владеет 56,32% «МегаФона») и Газпромбанк (18,79%), а также сама Megafon Investments (3,92%).

Как отмечается в сообщении «МегаФона», предложенная цена за бумагу предполагает премию 26,3% к средневзвешенной цене за три месяца на Московской бирже и 11,1% — на Лондонской фондовой бирже. Представитель компании отметил, что справедливость цены подтвердил банк Morgan Stanley. Выкуп не потребует досрочного погашения кредитов, поскольку соотношение долга к EBITDA останется на приемлемом уровне, сказал он. Для финансирования выкупа будут использоваться имеющиеся у компании кредитные лимиты. Однако конкретное решение будет приниматься ближе к завершению срока предложения.

После завершения программы приобретения ГДР компания проведет делистинг на Лондонской бирже. Решение о делистинге на Московской бирже пока не принято. ​«В связи со сложностью и возможными высокими затратами на делистинг обыкновенных акций на Московской бирже совет директоров пока не принял решения о подобном делистинге. «МегаФон» рассмотрит вопрос возможного делистинга обыкновенных акций на Московской бирже после завершения программы приобретения», — отметили в компании. Акционеры, которые не примут предложение о выкупе бумаг, останутся миноритариями «МегаФона» даже в случае делистинга, уточнил представитель компании.

Аналитик «Уралсиба» Константин Белов считает, что большинство миноритариев все же примут предложение о выкупе акций. «Предложенная цена имеет хорошую премию к рынку. У тех, кто останется акционером компании, будет риск, что они не смогут продать свои бумаги в будущем или продадут по более низкой цене, чем предложена сейчас», — отметил Белов.

Зависимость от внешних факторов

Как пояснил исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян в ходе конференц-звонка, компания пришла к выводу, что сейчас усилия менеджмента никак не отражаются на котировках, сегодня большее значение имеют внешние факторы. «С 2012 года, когда мы вышли на биржу, ситуация сильно изменилась. Сейчас время других стратегий, классические модели телекома перестают работать. Необходимо искать новую операционную модель. Но правила лиcтинга, время, усилия и внимание, которые менеджмент тратит для его поддержания, ограничивали нужную для трансформации бизнеса гибкость», — отметил Вермишян. Он не исключил, что через какое-то время «МегаФон» вернется на биржу, но уже «совсем другим».

По словам Вермишяна, дальнейшее развитие компании может предусматривать расширение партнерства с госструктурами, проведение сделок с более высоким уровнем риска, инвестиции в инфраструктуру с более низким уровнем возврата на капитал, увеличение долговой нагрузки, а также необходимость аккумулировать денежные средства, а не распределять их в виде дивидендов. Он также отметил, что на принятие решения повлияло сочетание факторов, среди них в том числе — неблагоприятные политические и макроэкономические тенденции.

Фактор санкций

«Все крупные акционеры «МегаФона» находятся в кремлевском списке, то есть они потенциально могут попасть под санкции, — указал старший аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. — Возможно, это одна из причин, по которой компания решила делать делистинг». Он напоминает, что международные инвесторы ранее реагировали на риск санкций и продавали свои акции, что могло стать дополнительным аргументом для менеджеров компании в пользу того, что листинг не нужен.

В начале апреля 2018 года в список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США, были внесены несколько российских бизнесменов и чиновников. В том числе в список попал Андрей Скоч, отец которого владеет 30% в USM Holdings, структуре, контролирующей «МегаФон». Сразу несколько источников РБК рассказывали, что компания также всерьез прорабатывал план действий на случай, если под санкции попадет и основатель USM Алишер Усманов (по данным на 2014 год, владел 48% USM Holdings, сейчас его доля не раскрывается).

Аналитик «Уралсиба» Константин Белов говорит, что нельзя напрямую связывать решение «МегаФона» о делистинге с санкциями, поскольку сложно говорить как о риске введения санкций против компании, так и о том, какие именно санкции могут быть введены. По его мнению, основное негативное влияние на котировки оказывал отказ от выплаты дивидендов: когда телекоммуникационные компании почти не растут, без дивидендов они становятся неинтересными для инвесторов. В марте «МегаФон» объявил, что совет директоров считает, что оператору не следует выплачивать дивиденды в 2018 году. В сообщении подчеркивается, что, согласно прогнозу, капзатраты компании могут возрасти до 80 млрд руб. (с 56 млрд руб. в 2017 году). «Поддержание публичного статуса требует определенной активности (подготовки отчетности, встреч с инвесторами и т.п.). Среднесрочные и долгосрочные интересы компании не всегда совпадают с необходимостью ежеквартально раскрывать показатели и объяснять их динамику, хотя, по моему мнению, компания могла продолжать убеждать рынок в своих перспективах каждый квартал», — рассуждает Белов. Среди негативных факторов делистинга аналитик «Уралсиба» назвал то, что «МегаФон» не сможет в будущем привлекать деньги на рынке, ему будет сложно мотивировать менеджмент, предоставлять возможность участия в капитале.

Среди прочих в санкционный список в начале апреля были включены бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему мировой алюминиевый лидер UC Rusal и группа En+, успевшая провести IPO в Лондоне в конце прошлого года. Последняя пока не планирует проводить делистинг. В конце апреля Дерипаска решил снизить свою долю в группе En+ ниже 50%, а в мае вышел из советов директоров En+. В конце июня совет также покинули четыре представителя Дерипаски. Такие меры были предусмотрены так называемым планом Баркера — предложениями председателя совета директоров компании Грегори Баркера, направленными на снятие санкций с En+ и ее «дочек».

По словам аналитика Sova Capital Александра Венграновича, на фоне санкций об уходе с зарубежной биржи сейчас может думать любая российская компания. «Разговоры о том, что «МегаФон» собирается уходить с Лондонской биржи, ходили давно. Обсуждение делистинга с Московской биржи стало неожиданностью», — говорит аналитик. Правда, от других игроков телеком-рынка инвесторы пока не ждут аналогичных поступков.

«В целом для рынка такое решение «МегаФона» — негативный сигнал. Телеком-отрасль теряет свою прозрачность, и станет сложнее прогнозировать результаты деятельности компаний. У инвесторов остаются только два игрока, по которым они смогут судить о тенденциях на рынке, а деятельность «МегаФона» станет большим черным пятном», — констатирует Венгранович. В то же время он считает, что решение «МегаФона» должно привести к росту котировок МТС и Veon (владеет «ВымпелКомом»), в которые инвесторы, скорее всего, будут вкладывать средства, полученные за акции «МегаФона»: «Вернуться на биржу в ближайшее время компании будет очень сложно, это станет возможно в случае, если кардинально сменятся менеджмент и акционеры, появится новая стратегия».