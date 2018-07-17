Онкозаболеваемость выросла на 3%

Минздрав опубликовал статистику диагностики рака за 2017 год

Рак кожи стал самым часто диагностируемым онкологическим заболеванием в России в 2017 году, следует из данных Минздрава. В целом число заболеваний раком выросло. Причина в том, что их стали лучше распознавать, говорит эксперт

Фото: Андрей Луковский / «Коммерсантъ»

Печальная тройка

Самое распространенное онкологическое заболевание в России в 2017 году — рак кожи, следует из данных, опубликованных в ежегодном статистическом сборнике Министерства здравоохранения.

При этом общее количество диагнозов по онкологическим заболеваниям в 2017-м увеличилось год к году на 3%, с 599,3 тыс. до 617,2 тыс. случаев (Минздрав с 2011 года учитывает не число пациентов, а количество обнаруженных заболеваний).

​Новообразования кожи помимо меланомы были обнаружены в прошлом году у 78 тыс. россиян, меланома — еще у 11,2 тыс., всего более 89 тыс. случаев онкологических заболеваний кожи. Тот же диагноз — новообразования кожи — был самым распространенным и в 2014–2016 годах. В 2016-м рак кожи обнаружили у 74,7 тыс. человек, меланому — у 10,5 тыс. человек.

На втором месте по частоте обнаружения — рак груди. В 2017 году этот диагноз поставили 70,6 тыс. раз. За последние пять лет такие новообразования стали выявлять на 16,2% чаще.

На третьем месте — рак трахеи, бронхов и легких: в 2017 году диагностировано 62,2 тыс. случаев.

Можно ли избежать

Рак кожи — общемировая проблема, отметил в разговоре с РБК директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев. Но это заболевание достаточно легко лечится и не вызывает метастазов, главное — обнаружить его на ранней стадии, заметил эксперт. Меланома сложнее в лечении и вызывает метастазы. Для профилактики этих заболеваний Беляев рекомендует избегать долгого пребывания на солнце и отказаться от использования солярия.

«К сожалению, в 1970-х годах загар был популяризирован, много говорилось о пользе загара, детей кварцевали. Все это продолжает сейчас сказываться на заболеваемости этим видом рака», — заметил эксперт.

Основные причины появления рака груди и рака дыхательных органов одни и те же — наследственная предрасположенность и нарушение информационных характеристик ДНК, отметил в разговоре с РБК заслуженный врач России, заведующий отделением онкологии Скандинавского центра здоровья Андрей Коржиков. Среди причин, влияющих на возникновение заболевания, он называет также климатические условия и уровень радиационной нагрузки. «Когда эти факторы суммируются в одном организме, то они нацеливаются на одну мишень — на нарушение структуры ДНК, нарушение ее информационных характеристик. Обязательное условия для скоротечных форм рака — это стрессовые ситуации, тогда все эти механизмы на фоне стресса обостряются», — добавил эксперт.

Среди причин распространенности рака молочной железы Коржиков называет гормональные сдвиги, аборты и применение гормональных препаратов. Рак груди при раннем обнаружении тоже излечим, говорит Беляев. «Сейчас выделяют около 30 видов рака груди. И все они по-разному реагируют на терапию, по-разному развиваются. В целом за последние 25 лет этот рак стали лечить гораздо лучше», — сказал он.

Беляев считает, что увеличение числа диагностированных онкологических заболеваний не может говорить о том, что россияне стали болеть больше. «Я, как онколог, могу сказать: нет, люди не стали больше болеть раком, но его стали лучше находить. Кроме того, до своей онкологии стали доживать те пожилые люди, которые в том числе благодаря развитию медицины смогли избежать инфаркта или инсульта», — указал он.

Смертельная статистика Онкологию все реже указывают в качестве причины смерти людей, у которых была злокачественная опухоль, следует из данных сборника Минздрава. В 2017 году в 30% случаев, когда умирал человек с онкологическим заболеванием, в качестве причины смерти не указывался рак, в 2013-м этот показатель составлял 23,6%, в 1993 году — 11,6%. Иными словами, 25 лет назад 88% умерших, имевших злокачественное новообразование, умирали именно от него, а в 2017 году онкологическое заболевание оказалось причиной смерти для 70% умерших. «Раньше, если был диагноз «рак», чем бы человек еще ни болел, ему ставили причину смерти именно онкологию. Сейчас отслеживают злокачественные опухоли, пытаются разобраться в причине смерти и исключить необоснованные заключения о раке как причине смерти», — пояснил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев.

Выявляемость и смертность

​Число умерших от злокачественных новообразований россиян в 2017 году составило 274,2 тыс. человек — почти столько же, сколько в 2015-м, когда в России был поставлен рекорд смертности от рака за 11-летний период. 22,5% пациентов, у которых впервые диагностировали злокачественное новообразование, умерли в первый же год после диагностики. Доля таких пациентов уменьшается: десять лет назад их было почти 30%, 20 лет назад — более 36%. Злокачественные новообразования на первой и второй стадиях стали выявлять на 1,5% чаще, чем в 2016 году.

По сравнению с 2016 годом в России стали чаще выявлять рак тестикул — на 13,2% случаев больше в 2017-м и пениса — на 7,4% больше.

Выявляемость в регионах

Самый большой рост числа новых пациентов с онкологическими заболеваниями зафиксирован в Хабаровском крае — 6,2 тыс. впервые выявленных злокачественных новообразований. Это на 14% больше, чем годом ранее.

Много новых пациентов также в Амурской области — там рост числа выявленных заболевших составил 11%. Реже, чем в 2016 году, стали выявлять злокачественные новообразования в Ленинградской области (на 9,7%) и в Адыгее (на 9,6%).

Самый высокий уровень онкологических заболеваний в 2017 году был в Курской области. Под диспансерным наблюдением в онкоцентрах там находятся 32,4 тыс. человек на миллион, то есть более 3% населения. Такая же ситуация была и в 2016 году. Более 3% населения состоит на учете в онкодиспансерах в Краснодарском крае и Мордовии. В Ингушетии число находящихся под диспансерным наблюдением в онкоцентрах увеличилось по сравнению с 2016-м почти на 11%.

В Севастополе зафиксировано самое существенное по России уменьшение доли населения, находящегося под наблюдением в онкодиспансерах, — с 3,2% в 2016 году до 2,8% в 2017-м.​