Валютные счета спрячут в Казначействе

Минфин предложил антисанкционные поправки в федеральный бюджет на 2018 год

Валютные операции бюджетных учреждений будут централизованно проводиться через счета Федерального казначейства, узнал РБК. Одна из причин этого решения — усиление западных санкций против России

Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Валютные операции всех федеральных государственных учреждений будут централизованно проводиться через Казначейство России, следует из пояснительной записки (есть у РБК) к законопроекту о поправках в федеральный бюджет на 2018 год. Такое решение Минфин принял «в связи с поступающими обращениями главных распорядителей средств федерального бюджета <...> вследствие усиления санкций», говорится в пояснительной записке.

По действующему закону о бюджете счета Казначейства в иностранных валютах обслуживают Сбербанк и ВТБ. Эти счета предназначены для валютных операций с бюджетными средствами, а также средствами внебюджетных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС), госпредприятий и ГУПов, лицевые счета которым открыты в органах Казначейства. А поправками предлагается также разрешить проводить валютные операции через счета Казначейства, во-первых, со средствами, «поступающими во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, в том числе изъятых в рамках уголовных дел», а во-вторых, со средствами в иностранной валюте федеральных бюджетных и автономных учреждений, «полученными от приносящей доход деятельности».

В России на середину 2013 года (более поздних данных Минфин не публиковал) было почти 7 тыс. федеральных госучреждений (казенные, бюджетные, автономные). Такие учреждения, как правило, вправе получать доход от платных услуг, в том числе в иностранной валюте. При этом валютное законодательство не содержит особых норм для учреждений государственного сектора, указывает методолог отдела контроля качества услуг компании «Интеркомп» Ирина Баринова, то есть они должны проводить валютные расчеты с нерезидентами через счета в российских банках, как и другие юрлица; обязаны репатриировать валютную выручку. Впрочем, валютные операции встречаются в практике госучреждений нечасто, говорит Баринова.

Казначейство в ответе РБК подтвердило «заинтересованность практически всех главных распорядителей средств федерального бюджета» в расширении операций через валютные счета Казначейства, но не стало комментировать вопрос о санкциях. Высокопоставленный чиновник Казначейства и вовсе опроверг связь вносимых поправок с усилением западных санкций. Но эксперты, опрошенные РБК, считают, что предложенная мера хотя бы отчасти направлена на защиту валютных средств госучреждений от санкций.

«Революция» в счетах

Казначейство внедряет Единый валютный счет, который предполагает централизованное проведение валютных операций клиентов Казначейства через счета, открытые ведомству в кредитных организациях, сообщили РБК в пресс-службе Казначейства. Единый валютный счет призван решить несколько задач: обеспечить контроль за расходами бюджета, избавить бюджетные учреждения от необходимости открывать счета в банках, сократить время проведения валютных операций, следует из ответа Казначейства.

Поправки призваны совершить с валютными счетами «ту же революцию, что произошла по рублевым счетам» (ранее министр финансов Антон Силуанов анонсировал переход Казначейства в статус «централизованной бухгалтерии» для органов власти. — РБК), они дадут возможность полноценно управлять ликвидностью, утверждает чиновник Казначейства. Поправки позволят Казначейству предоставлять полный спектр расчетно-казначейского обслуживания бюджетных учреждений: ведомство получит право открывать не только рублевые, но и валютные счета организаций госсектора. ​На эти счета в том числе можно будет зачислять валюту, конфискованную в рамках уголовных дел, или осуществлять внешнеэкономические сделки, например покупки иностранного оборудования, пояснил собеседник РБК.

Мера позволит «размыть» средства организаций, попавших под санкции, в общей массе бюджетных счетов, считает управляющий партнер «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов. «Главной целью такой инициативы является размывание средств организаций, в отношении которых уже введены ограничения, чреватые заморозкой средств в иностранных юрисдикциях, либо находящихся в зоне санкционных рисков, в общей массе средств, управляемых Казначейством. Таким образом, принадлежность средств будет невозможно установить и, как следствие, блокировать их оборот», — предполагает юрист.

Казначейство невозможно заставить раскрыть происхождение средств, которыми оно распоряжается, поскольку оно действует от лица государства, что служит достаточно высокой степенью защиты, добавляет Пахомов.

Некоторые федеральные госучреждения находятся под санкциями США: например, это ФАУ «Главгосэкспертиза», которое осуществляет государственную экспертизу проектной документации. Это автономное учреждение получает доход от платных видов деятельности, следует из его отчетов. В октябре 2016 года президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко говорил, что с «Главгосэкспертизой» взаимодействуют «крупнейшие международные корпорации с американскими корнями».