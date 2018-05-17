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Почему «ВКонтакте» отказалась от идеи продавать данные пользователей
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Почему «ВКонтакте» отказалась от идеи продавать данные пользователей
Газета № 085 (2809) (1705) Технологии и медиа, 16 мая, 17:08
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Бесконтактная сеть
ИнтернетКрупнейшая российская соцсеть отказалась от передачи пользовательских данных
«ВКонтакте» решила отказаться от сотрудничества с НБКИ, которое планировало собирать данные пользователей сети для анализа их платежеспособности. Решение было принято в связи со скандалом с утечкой данных о пользователях Facebook
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сделка, которой не было

Компания «ВКонтакте» (владеет одноименной социальной сетью) отказалась от передачи данных своих пользователей Национальному бюро кредитных историй (НБКИ). Об этом говорится в сообщении управляющего директора Андрея Рогозова на его персональной странице в соцсети.

Как рассказывали ​источники РБК в начале апреля, НБКИ разработало сервис для анализа аккаунтов заемщиков в социальных сетях, причем технологическую помощь в этом бюро оказала Mail.Ru Group, которая владеет «ВКонтакте», социальной сетью «Одноклассники» и другими активами. Представитель Mail.Ru Group подтверждал РБК сотрудничество НБКИ и «ВКонтакте». Он уточнял, что в новом сервисе бюро поиск будет осуществляться только по актуальным открытым данным в отличие от «несанкционированных сервисов сторонних компаний», которые могут хранить архивные данные, которые пользователь решил скрыть или удалить.

В заявлении Андрея Рогозова отмечается: «Мы действительно рассматривали возможность сотрудничества с НБКИ, однако так и не пришли к формату, который бы не противоречил принципам «ВКонтакте» касательно защиты пользовательских данных». В итоге социальная сеть решила отказаться от такого сотрудничества. Рогозов отметил, что разработчики «не планируют упрощать доступ к открытым данным пользователей» и будут бороться с несанкционированным доступом техническими и юридическими методами. «Мы поддерживаем открытость интернета, но также считаем, что каждый человек вправе сам решать, какой информацией делиться», — написал он.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что бюро «никогда не говорило в публичном пространстве о каких-либо контактах с «ВКонтакте» по данному поводу». «Мы контактируем по бизнесу с большим количеством контрагентов и в публичном пространстве обсуждаем только те проекты, которые тщательно проработаны (в том числе с точки зрения соблюдения российского законодательства), согласованы всеми заинтересованными лицами и готовы к реализации», — сказал он.

Представитель пресс-службы «ВКонтакте», в свою очередь, отметил, что история с НБКИ в том виде, как ее осветили в СМИ, была некорректно интерпретирована. «Мы не собирались и не собираемся поддерживать несанкционированный сбор даже открытой информации на нашей площадке. Поэтому мы сочли необходимым об этом рассказать», — сказал он.

Представитель пресс-службы Mail.Ru Group комментировать причины отказа от сделки с НБКИ отказался.

Как «ВКонтакте» разрешила анализировать данные пользователей
Технологии и медиа

Беззащитные данные

Опрошенные РБК эксперты считают, что публичный отказ от предоставления доступа к данным пользователей связан с желанием Mail.Ru Group избежать репутационных рисков. «Последние месяцы цифровая индустрия активно обсуждает законы, связанные с защитой персональный данных. В ближайшие дни в Европе вступит в силу общий регламент по защите данных (GDPR), который накладывает ограничения на бизнес-процессы организаций в области работы с персональными данными», — напомнил дата-директор Weborama Russia и вице-президент некоммерческого партнерства содействия развитию интерактивной рекламы IAB Russia Дмитрий Егоров, добавив, что требования этого регламента могут распространяться и на российские компании.

Кроме того, по его словам, обычный пользователь, подписывая политику конфиденциальности, не дает согласие сторонней организации на использование его персональных данных, и факт их открытой передачи может вызвать недовольство. «Думаю, что это и стало решающим фактором, поскольку выгода, которую можно получить от реализации этих данных, несопоставима с возможными репутационными рисками», — сказал Егоров.

Технический директор Media Direction Group Александр Папков предположил, что условия сделки между НБКИ и Mail.Ru Group «ушли на этап дальнейшего согласования». Он считает, что переговорный процесс между сторонами может еще возобновиться.

На решение «ВКонтакте» отказаться от переговоров с НБКИ, по его мнению, повлияло отсутствие законодательного регулирования сбора и использования персональных данных. «Не исключаю, что вопрос мог также перейти в негласную плоскость», — заключил Папков.

Еще одна причина, по которой «ВКонтакте» передумала работать с НБКИ, — предстоящее судебное слушание по делу о сборе данных пользователей, по которому владелец соцсети выступает истцом, указал один из участников рынка. ​В январе 2017 года «ВКонтакте» подала иск к ООО «Дабл» (работает под брендом Double Data), которое специализируется на сборе общедоступных данных с помощью программ, которые регулярно посещают самые популярные ресурсы и агрегируют информацию о пользователях. Заказчики получали фамилии и имена людей, сведения об их месте работы и учебы. При этом разрешения на выгрузку данных и их коммерческое использование не давали ни соцсеть, ни сами пользователи. Первоначально ответчиком по иску выступало также НБКИ, которое использовало сервис «Дабл» при оценке кредитоспособности заемщиков, но в августе «ВКонтакте» заключила с бюро мировое соглашение. В октябре суд отклонил требования «ВКонтакте». Но компания частично оспорила это решение в апелляционной инстанции: Девятый арбитражный суд запретил «Даблу» собирать информацию о пользователях, хотя и не стал взыскивать с ответчика символическую компенсацию в 1 руб. 22 мая этого года суд по интеллектуальным правам должен рассмотреть кассационную жалобу «ВКонтакте» на это решение.

Кембриджским путем

В марте 2018 года сообщения об утечке данных пользователей с применением схожих технологий вызвали скандал вокруг социальной сети Facebook. Зарубежные СМИ сообщили, что аналитическая компания Cambridge Analytica получила данные 50 млн пользователей Facebook и могла использовать их для политической рекламы. Используя собранную информацию (данные из профилей, лайки, списки друзей), компания якобы могла влиять на их предпочтения в ходе президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Позже глава Facebook Марк Цукерберг официально подтвердил, что были скомпрометированы данные 87 млн профилей.

После публикации в СМИ к разбирательству подключились власти США и Великобритании, инициировав свои расследования. Марк Цукерберг был вынужден выступить на слушаниях в конгрессе США с объяснениями.

На фоне скандала всего за сутки основатель социальной сети потерял почти $4,9 млрд из-за падения стоимости акций компании. Кроме того, в ходе расследования по делу Facebook пришлось приостановить работу почти 200 приложений, имевших доступ к данным пользователей. Facebook также переписала свою политику конфиденциальности, подробно изложив, каким образом сторонние приложения используют личные данные пользователей. Сама же Cambridge Analytica​ в начале мая закрылась.

Авторы: Георгий Тадтаев, Евгения Баленко, Александра Посыпкина, Андрей Захаров.
Теги: «ВКонтакте» , социальные сети , Facebook , персональные данные
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