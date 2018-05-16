Международное послание посольству

Через насилие к переговорам
Во вторник, 15 мая, Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в секторе Газа. Все члены Совбеза подчеркнули необходимость возобновления мирных переговоров между израильтянами и палестинцами во избежание кровопролития. Экстренное заседание Совета Безопасности было созвано по запросу его непостоянного члена, Кувейта.
С 30 марта в секторе Газа проходят ежедневные антиизраильские протесты. В понедельник, 14 мая, в ответ на открытие посольства США в Иерусалиме палестинцы Газы устроили самую массовую акцию протеста за прошедшие шесть недель. По данным Армии обороны Израиля, в ней приняли участие около 35 тыс. человек. В столкновениях с израильской армией погибли несколько десятков палестинцев, еще несколько тысяч получили ранения разной степени тяжести.
Постпред Кувейта в ООН Мансур Айяд аль-Утейби заявил во вторник, что Кувейт в ближайшее время распространит среди членов Совбеза проект резолюции, нацеленный на защиту палестинского гражданского населения. Он отметил, что в понедельник его делегация предложила СБ ООН принять заявление для печати с осуждением убийства израильскими военными палестинских демонстрантов в секторе Газа.
Все страны, кроме США, согласились, что Иерусалим должен быть столицей и Израиля, и Палестины. Вашингтон же настаивает, что Иерусалим — историческая столица Израиля.
Почти все страны на заседании Совбеза отметили, что события 14 мая нельзя рассматривать в отрыве от крайне тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в Газе, которая во многом спровоцировала протесты среди населения. В ООН отметили необходимость решения вопроса экономической блокады Газы, проблемы высокой безработицы на территории сектора (40%), обеспечения его водой, энергоресурсами и медикаментами.
Выступая перед Совбезом, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов осудил действия Израиля и назвал 14 мая трагическим днем для палестинцев. «Нет никаких оправданий для убийств, нет никаких извинений», — подчеркнул он. По словам Младенова, с начала протестов 30 марта в Газе более 100 человек были убиты, включая 13 детей, из которых более половины погибли 14 мая. При этом Младенов обвинил ХАМАС в провокациях: по его словам, боевики под прикрытием протестов размещали самодельные взрывные устройства (СВУ) и бомбы вдоль разделительной стены и предпринимали попытки проникнуть на территории Израиля.
Постпред России в ООН Василий Небензя заявил о необходимости восстановить работу «ближневосточного квартета» (Евросоюза, России, США и ООН) по урегулированию палестино-израильского конфликта, который, как он отметил, остается самым универсальным и уникальным международным форматом. Также он подтвердил готовность России выступить посредником в переговорах между противоборствующими сторонами и поддержал подключение в мирные переговоры региональных игроков, в том числе Египта.
Ранее посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль отметил, что его страна готова участвовать в переговорах с Израилем при посредничестве России.
Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что открытие посольства в Иерусалиме никаким образом не может быть оправданием насилия со стороны палестинцев. «Насилие — это дело рук тех, кто отрицает существование Израиля», — отметила она. По ее мнению, события 14 мая в Газе спровоцировало не американское решение о переносе посольства, а подстрекательство движения ХАМАС к насильственным массовым протестам. Признание Иерусалима столицей Израиля «никаким образом не подрывает перспективы достижения мира», сказала она.
Накануне «катастрофы»
За один день, 14 мая, в столкновениях с израильской армией погибли 59 палестинцев, еще около 3 тыс. получили разной степени тяжести ранения, сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на Министерство здравоохранения сектора Газа. Международная неправительственная организация «Врачи без границ» сообщила о 55 погибших и 2271 раненом, из которых 1359 человек получили ранения боевыми патронами. Данные также приводятся со ссылкой на органы здравоохранения сектора Газа.
Армия обороны Израиля (IDF) в организации «насильственных беспорядков» обвиняет членов ХАМАС (исламское движение сопротивления. — РБК), фактически контролирующих сектор Газа.
По словам представителя миссии «Врачи без границ» в Палестине Мари-Элизабет Ингрес, военные Израиля вели огонь по безоружным палестинцам. Ингрес указывает на перегруженность медработников и больниц в Газе. «Иногда нам приходилось оперировать одновременно двоих-троих пациентов в одной операционной и даже в коридорах», — отмечает представитель организации.
При этом IDF утверждает, что из 60 убитых в ходе протестов в Газе 24 были террористами — большинство из них являлись членами ХАМАС. При помощи авиации и танков израильская армия нанесла удары по 13 объектам ХАМАС в северной части Газы, говорится в заявлении IDF.
Палестинское руководство на совещании вечером 14 мая приняло решение «немедленно» обратиться в Международный уголовный суд (МУС) с обвинением Израиля в военных преступлениях из-за строительства израильских поселений на палестинских территориях, сообщила кувейтская газета Al-Watan cо ссылкой на Саaба Эрейката, помощника президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса.
Протесты продолжились 15 мая — в этот день палестинцы отмечают день «Накбы» («день катастрофы») в память об изгнании около 700 тыс. палестинцев после образования Израиля. Активные и массовые выступления проходят на Западном берегу реки Иордан, который ранее оставался в стороне от протестных инициатив сектора Газа.
По данным Армии обороны Израиля, там столкновения происходят в 18 местах с участием 1,3 тыс. демонстрантов. Согласно официальным данным Минздрава Палестины, по состоянию на 15:00 по местному времени (совпадает с мск) в больницы Западного берега поступили восемь раненых.
Во вторник вечером из солидарности с жителями Газы арабы — граждане Израиля также собираются провести по стране протестные акции.
«Шокирующее насилие»
Действия Израиля осудили сразу несколько стран, столкновения с палестинцами получили негативную оценку в СМИ. Газета Jerusalem Post назвала события 14 мая «самыми кровавыми» со времен протестов в Газе в 2014 году. Одним из погибших, пишет издание, стал восьмимесячный ребенок. Израиль не сделал практически ничего для того, чтобы избежать жертв среди палестинцев Газы, пишет Haaretz. Газета отмечает, что из-за огромного давления ХАМАС не управляет экономикой Газы (отчасти потому, что настаивает на формировании собственных вооруженных сил), тогда как гуманитарная ситуация в регионе «в отчаянном состоянии».
МИД Великобритании назвал насилие в секторе Газа «шокирующим» и призвал Израиль проявить сдержанность. Франция призвала израильские власти к сдержанности. В МИД страны подчеркнули, что статус Иерусалима должен определяться путем переговоров для достижения справедливого и прочного решения, а именно — создания двух отдельных государств с Иерусалимом в качестве столицы и Израиля, и Палестины. Аналогичную позицию заняла Германия и призвала Израиль придерживаться принципа «соразмерности» силы — применять боевое оружие только в случае крайней необходимости.
Израиль реагирует по принципу «глаз за ресницу», и действия израильских военных могут быть расценены как военное преступление, заявил специальный докладчик ООН по палестинским территориям Майкл Линк. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал израильские силы безопасности воздержаться от использования боевых патронов, а палестинцев — не устраивать провокации.
Турецкий демарш
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия Израиля «геноцидом», а еврейское государство — «террористическим». 15 мая Турция выслала посла Израиля в Анкаре, в ответ на это Тель-Авив выслал турецкого консула в Иерусалиме. Кроме того, Анкара отозвала для консультаций своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве и в знак солидарности с палестинцами объявила трехдневный национальный траур. Также своего посла в Израиле отозвала ЮАР.
«США в очередной раз остались в одиночестве, а также утратили свою роль в качестве посредника в процессе мирного урегулирования в регионе [Ближнего Востока]», — заявил 14 мая турецкий вице-премьер Бекир Боздаг (цитата по ТАСС). По его словам, Турция созвала экстренное заседание Организации исламского сотрудничества, которое планируется в пятницу, 18 мая.
14 мая президент США Дональд Трамп в видеообращении участникам церемонии открытия посольства в Иерусалиме заявил о приверженности примирению Израиля и Палестины. «Соединенные Штаты сохраняют полную приверженность тому, чтобы помочь достижению прочного мирного соглашения», — сказал Трамп. Он также добавил, что Вашингтон поддерживает статус-кво святых мест Иерусалима, включая Храмовую гору.
15 мая телеканал SBC сообщил, что Вашингтон заблокировал проект заявления председателя Совбеза ООН, в котором осуждалось убийство палестинцев в то время, как они осуществляли свое право на мирный протест, и содержался призыв провести независимое и прозрачное расследование для установления ответственных за совершенные 14 мая преступления.