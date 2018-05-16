Международное послание посольству

Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в Израиле

В ООН прошло экстренное заседание Совбеза по ситуации в Газе, где прошли массовые протесты после переезда посольства США в Иерусалим. Все страны, кроме США, осудили армию Израиля, чьи действия привели к жертвам среди палестинцев

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Через насилие к переговорам

Во вторник, 15 мая, Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в секторе Газа. Все члены Совбеза подчеркнули необходимость возобновления мирных переговоров между израильтянами и палестинцами во избежание кровопролития. Экстренное заседание Совета Безопасности было созвано по запросу его непостоянного члена, Кувейта.

С 30 марта в секторе Газа проходят ежедневные антиизраильские протесты. В понедельник, 14 мая, в ответ на открытие посольства США в Иерусалиме палестинцы Газы устроили самую массовую акцию протеста за прошедшие шесть недель. По данным Армии обороны Израиля, в ней приняли участие около 35 тыс. человек. В столкновениях с израильской армией погибли несколько десятков палестинцев, еще несколько тысяч получили ранения разной степени тяжести.

Постпред Кувейта в ООН Мансур Айяд аль-Утейби заявил во вторник, что Кувейт в ближайшее время распространит среди членов Совбеза проект резолюции, нацеленный на защиту палестинского гражданского населения. Он отметил, что в понедельник его делегация предложила СБ ООН принять заявление для печати с осуждением убийства израильскими военными палестинских демонстрантов в секторе Газа.

Все страны, кроме США, согласились, что Иерусалим должен быть столицей и Израиля, и Палестины. Вашингтон же настаивает, что Иерусалим — историческая столица Израиля.

Почти все страны на заседании Совбеза отметили, что события 14 мая нельзя рассматривать в отрыве от крайне тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в Газе, которая во многом спровоцировала протесты среди населения. В ООН отметили необходимость решения вопроса экономической блокады Газы, проблемы высокой безработицы на территории сектора (40%), обеспечения его водой, энергоресурсами и медикаментами.

Выступая перед Совбезом, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов осудил действия Израиля и назвал 14 мая трагическим днем для палестинцев. «Нет никаких оправданий для убийств, нет никаких извинений», — подчеркнул он. По словам Младенова, с начала протестов 30 марта в Газе более 100 человек были убиты, включая 13 детей, из которых более половины погибли 14 мая. При этом Младенов обвинил ХАМАС в провокациях: по его словам, боевики под прикрытием протестов размещали самодельные взрывные устройства (СВУ) и бомбы вдоль разделительной стены и предпринимали попытки проникнуть на территории Израиля.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил о необходимости восстановить работу «ближневосточного квартета» (Евросоюза, России, США и ООН) по урегулированию палестино-израильского конфликта, который, как он отметил, остается самым универсальным и уникальным международным форматом. Также он подтвердил готовность России выступить посредником в переговорах между противоборствующими сторонами и поддержал подключение в мирные переговоры региональных игроков, в том числе Египта.

Ранее посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль отметил, что его страна готова участвовать в переговорах с Израилем при посредничестве России.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что открытие посольства в Иерусалиме никаким образом не может быть оправданием насилия со стороны палестинцев. «Насилие — это дело рук тех, кто отрицает существование Израиля», — отметила она. По ее мнению, события 14 мая в Газе спровоцировало не американское решение о переносе посольства, а подстрекательство движения ХАМАС к насильственным массовым протестам. Признание Иерусалима столицей Израиля «никаким образом не подрывает перспективы достижения мира», сказала она.