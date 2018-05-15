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Работа в четыре счета
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Работа в четыре счета
Газета № 083 (2807) (1505) 14 мая, 14:11
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Работа в четыре счета
Алексей Кудрин рассказал о своих планах на новой должности
Алексей Кудрин, согласившийся возглавить Счетную палату, представил свое видение того, какие задачи стоят перед этим ведомством. Эксперты отмечают, что ему нелегко будет превратить этот орган контроля во влиятельный институт
Алексей Кудрин (Фото: Сергей Николаев / ТАСС)

Бывший министр финансов Алексей Кудрин на заседании президиума фракции «Единой России» (ЕР) в Госдуме рассказал, что своей задачей в Счетной палате он считает «снижение коррупции в финансовой сфере».

В понедельник, 14 мая, президиум фракции ЕР предложил Кудрину возглавить Счетную палату, на что бывший министр и глава Центра стратегических разработок ответил согласием. Вскоре после этого на сайте Кудрина появилось его письмо по поводу скорого назначения руководителем высшего органа внешнего аудита.

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В письме Кудрин указал на необходимость четкой увязки стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами. По его словам, необходимо следить не только за тем, чтобы государственные инвестиции были потрачены в соответствии с процедурами, но и за тем, чтобы такие инвестиции «приближали нас к национальным целям».

Второй задачей Кудрин назвал переход к большей цифровизации контрольных процессов, широкому использованию риск-ориентированного подхода и более гибкому контролю за реализацией инновационных программ.

«В-третьих, работа Счетной палаты как института парламентского и, шире, общественного контроля предполагает полную и безусловную открытость аудита», — констатирует Кудрин. Ведомство аудита должно «открыто и непрерывно информировать общество о ходе реализации поставленных национальных целей и стратегических задач».

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В борьбе с коррупцией следует сосредоточиться не только на том, чтобы ловить виновных за руку, «но и прежде всего создавать механизмы предотвращения коррупции, максимально снижать для нее возможности», заключил глава ЦСР.

На встрече с депутатами Кудрин рассказал, что не ожидал получить такое предложение. Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что бывший министр финансов может получить должность в администрации президента (АП) или стать вице-премьером. Financial Times писала, что в АП Кудрин может заняться вопросами «международного экономического сотрудничества».

«Статус председателя Счетной палаты по закону о Счетной палате — это уровень первого вице-премьера», — напомнил Кудрин после заседания фракции ЕР. Он сказал, что работу в АП или правительстве ему не предлагали. «Я не выбирал среди других предложений», — добавил бывший министр (цитата по «РИА Новости»).

Основные правовые основы деятельности Счетной палаты определены в Конституции, в законе «О Счетной палате Российской Федерации» и Бюджетном кодексе. Счетная палата осуществляет контроль за исполнением федерального бюджета, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, использованием кредитных ресурсов, за внебюджетными фондами, а также за поступлением в бюджет средств от управления и распоряжения федеральной собственностью. Также она контролирует банковскую систему, включая Банк России, проводит ревизии и проверки и информирует о своей деятельности палаты Федерального собрания.

Скромный бюджет

Счетная палата далеко не самый затратный государственный орган: на 2018 год она распоряжается бюджетом в 3,83 млрд руб., опережая по этому показателю лишь 20 главных распорядителей бюджетных средств (из 91). По данным Минфина России, бюджет Счетной палаты — чуть меньше, чем у Российской академии наук, и чуть больше, чем у Ростуризма.

В Счетной палате работают около 1 тыс. человек (данные Росстата на конец 2017 года), при этом у нее нет территориальных подразделений. Средняя зарплата руководства и аудиторов Счетной палаты (председатель, зампредседателя и 12 аудиторов) в 2016 году составляла около 670 тыс. руб. в месяц, сообщал РБК.

Приход Кудрина в Счетную палату дает крайне узкий коридор возможностей, отмечает руководитель аналитической фирмы R.Politik Татьяна Становая. Это тот самый случай, когда неясно, что окажется сильнее — технический характер органа власти или политический статус назначенца, поясняет она. «Либо Кудрин превратит Счетную палату в более влиятельный институт, либо Счетная палата политически «нейтрализует» Кудрина», — предположила она, напомнив, что, по сути, такая же интрига наблюдалась, когда Вячеслав Володин пришел на пост спикера Госдумы. Спикеры нижней палаты парламента никогда не были действительно сильными фигурами в системе принятия решений. Частично ему удалось политизировать свой статус, но его возможности все же остаются в значительной степени ограниченными.

«Для Кудрина приход в Счетную палату — это и вызов, и испытание. Он, безусловно, попытается реформировать орган, у него есть на это президентская санкция, но радикально поменять этот статус он не сможет. Можно сказать, что для него это будет факультативная нагрузка в ожидании более подходящих политических условий для возвращения в большую политику», — заключила Становая.

С ней согласен политолог Евгений Минченко. По его мнению, Кудрин мог пойти на это назначение исходя из того, что оно предполагает дальнейший кадровый рост. На посту главы Счетной палаты Кудрину будет сложно заниматься теми же темами, что в предыдущие годы, в частности, высказывать предложения по реформе системы образования и здравоохранения, снижению давления силовиков на бизнес, уверен он: «До этого он [Кудрин] выступал в роли общественного деятеля, внешнего критика и наблюдателя, теперь же он стал частью команды».

Главная проблема Кудрина, по мнению Минченко, заключается в том, что если раньше тот позиционировал себя как человека, который продвигает идеологию реформ и новых управленческих подходов, то на новом посту у него будет всего лишь контрольная функция, предполагающая принципиально другое позиционирование. Изменить это и расширить функционал Счетной палаты ему вряд ли удастся — полномочия Счетной палаты четко прописаны в законе, констатирует эксперт.

Сама Счетная палата под руководством Кудрина усилит свои позиции, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «В умелых руках Счетная палата — серьезный инструмент влияния в истеблишменте, и аппаратное влияние Кудрина окажется очень мощным», — уверен эксперт. По его мнению, однако, проекты экономических реформ Кудрина так и не получили политической поддержки со стороны руководства страны. «Слова Путина о том, что именно Медведев был автором основных программных разработок в последние полтора года, выглядят теперь не как дань уважения премьеру в день назначения, а как сигнал того, что достаточной политической поддержки у программы Кудрина так и не возникло», — пояснил он.

Авторы: Павел Казарновский, Елизавета Антонова.
Теги: Алексей Кудрин , Счетная палата
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