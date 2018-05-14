Кабинет для беспартийных и оппозиционеров

Никол Пашинян сформировал новое правительство Армении

Новый премьер Армении сформировал правительство, отдавая преимущество молодым кадрам, соратникам по партии или беспартийным. Они будут готовить страну к выборам, но могут столкнуться с противодействием бывшей партии власти

Никол Пашинян (Фото: Ani Djaferian / Zuma / Global Look Press)

Премьера в Сочи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 11 мая, провел первое заседание кабинета министров. На нем он сообщил о начале формирования своего правительства и подтвердил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Сочи 14 мая.

Впервые о планах встретиться с российским президентом Пашинян заявил в день своего назначения премьер-министром 8 мая. В тот же день лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Пашиняна с назначением, а Пашинян поблагодарил Москву за ее позицию по протестам в Армении. Во время апрельских протестов представители Кремля и российского МИДа подчеркивали, что происходящие события являются внутренним делом Армении.

Протесты возглавил Пашинян, а их главным требованием была отставка Сержа Саргсяна, который на протяжении десяти лет был президентом страны, а в апреле был утвержден парламентом в должности премьер-министра. Именно Саргсян был постоянным участником встреч Высшего Евразийского экономического совета от Армении, которая вошла в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) в 2015 году. После завершившейся в этом году конституционной реформы Армению на встречах должен представлять премьер.

«Это первый контакт, он сам по себе важен, чтобы они познакомились», — рассказал журналистам на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков о содержании встречи лидеров России и Армении. По его мнению, вряд ли Путин и Пашинян на первых переговорах сразу будут глубоко обсуждать все темы сотрудничества. «Какие-то темы будут прояснены, в том числе в рамках высказываний Пашиняна по ЕврАзЭС и ОДКБ», — предположил Ушаков.

Пашинян до избрания премьером возглавлял в парламенте блок «Елк» («Выход»). В 2014 году он голосовал против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу. Но во время протестов говорил, что не призывает страну выходить ни из ЕврАзЭС, ни из ОДКБ. «В Евразийском экономическом союзе очень много проблем, и я надеюсь, что мы очень спокойно и терпеливо будем обсуждать эти проблемы и не будет никаких кризисов в этой сфере», — говорил Пашинян в интервью РБК.

В четверг и пятницу Пашинян начал представлять членов своей команды, в субботу правительство было окончательно сформировано. Первым 10 мая был назначен руководитель создаваемой по инициативе Пашиняна администрации премьер-министра. Этот пост занял 30-летний Эдуард Агаджанян. Он является членом партии Пашиняна «Гражданский договор», был депутатом ереванского парламента, а также основателем музыкального клуба В4 и диджеем, выступающим под псевдонимом DJ Ed Ward.

В ходе первого заседания кабмина 11 мая премьер представил первого вице-премьера, которым должен стать его соратник по протестам и сооснователь «Гражданского договора» 39-летний Арарат Мирзоян. Пост вице-премьера отошел пресс-секретарю блока «Елк» 28-летнему Тиграну Авиняну. Другой член партии «Гражданский договор», Сурен Папикян, займет пост министра территориального управления и развития. Назначен также министр образования и науки — 39-летний Араик Арутюнян, также состоявший в столичном парламенте.

Новые люди были назначены и в силовой блок: посты заняли люди, работавшие и в предыдущем правительстве. Министерство обороны возглавил Давид Тоноян, который с февраля прошлого года занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям, а до этого он был заместителем министра обороны.

Никол Пашинян и Валерий Осипян (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Главой полиции Армении стал Валерий Осипян. До этого он работал заместителем главы полиции Еревана Владимира Гаспаряна и отвечал в том числе за порядок во время акций протеста. Под руководством Осипяна были проведены акции по разгону демонстрантов. После объявления о назначении Осипян пообещал подать в отставку и «ответить перед законом», «если кто-то докажет, что полковник Осипян применил неадекватную силу против граждан».

Пашинян, представляя кандидатуру Осипяна президенту Армении Армену Саркисяну, назвал его назначение жестом примирения. «Мы и Валерий Осипян физически находились по разные стороны колючей проволоки, и я подумал, что это решение должно иметь символическое значение, после которого мы все должны оказаться на одной стороне. Это хороший знак того, что мы пытаемся искоренить культуру колючей проволоки в Армении», — заявил премьер во время прямого эфира в Facebook.

Новым руководителем Службы национальный безопасности Армении стал генерал-лейтенант Артур Ванецян, работавший в этой же структуре на посту замруководителя Георгия Кутояна.

МИД возглавил дипломат с 30-летним стажем Зограб Мнацаканян. В 2011–2014 годах он был заместителем министра Эдварда Налбандяна, после этого работал постпредом Армении в ООН.



Все назначенные пока члены команды либо беспартийные, либо ранее входили в оппозицию. ​Утвердил кадровый состав правительства согласно Конституции Армении президент Саркисян.

В правительстве Пашиняна много молодых людей, обращает внимание кандидат исторических наук, руководитель центра The Armenian Interest Арег Галстян: новому вице-премьеру — 28 лет, главе администрации — 30. В современной политике есть примеры, когда высокопоставленные посты занимали люди молодого возраста. Так, Себастьян Курц в 27 лет стал самым молодым в истории Австрии министром иностранных дел, а Ираклий Гарибашвили в 31 год стал премьером Грузии. Однако пример Армении существенным образом отличается от ситуации в Австрии, где стабильные политическая и экономическая системы, а соседнее государство не грозит войной, обращает внимание Галстян. Учитывая, что Армения находится в серьезном внутриполитическом кризисе и внешней блокаде, на постах в правительстве нужны профессионалы и кризис-менеджеры, обладающие колоссальным политическим опытом и узнаваемостью на международной арене, — Армения зависит от того, как кадровые решения будут восприняты в Москве, Брюсселе и Вашингтоне, говорит Галстян. Эксперт сомневается, что 30-летний Агаджанян сможет на равных говорить, например, с американским коллегой Джоном Келли, к тому же человеку без опыта работы в госструктуре будет сложно встроиться в работу бюрократического аппарата.​

Премьер без большинства

После утверждения президентом состава правительства кабинет министров должен представить программу действий. Утвердить ее на одном из заседаний парламента должно большинство депутатов. До сих пор большинством (58 из 105 депутатов) голосов в однопалатном Национальном собрании обладает Республиканская партия Армении (РПА), лидером которой остается ушедший в отставку с поста премьера Серж Саргсян. РПА поддержит программу правительства Пашиняна, так как уверена в том, что новое правительство не справится с вызовами и не выполнит обещания, уверен Галстян.

«У нас есть основания полагать, что республиканцы будут пытаться торпедировать работу нового правительства, но мы уверены, что им это не удастся», — сказал РБК член партии «Гражданский договор» Рубен Рубенян. По его мнению, единство бывшей правящей партии под вопросом. Если РПА будет препятствовать реформам нового правительства, возобновятся массовые акции протеста, предупредил Рубенян.

РПА консолидировалась, в ней установлена жесткая дисциплина, не согласен эксперт Галстян. Ее депутаты сделают все, чтобы не допустить выборов в ближайшее время, — партия хочет, чтобы время работало против Пашиняна и его рейтинг начал падать из-за его неспособности быстро выполнить собственные обещания, говорит эксперт. Первые кадровые решения не дают основания полагать, что политика Пашиняна будет эффективной и он сможет обеспечить тонкую и ювелирную работу правительства, добавляет эксперт.

Досрочные выборы

Вслед за формированием нового правительства кабмин должен подготовить Армению к досрочным парламентским выборам, проведение которых ранее анонсировал Пашинян.

Есть несколько возможностей для проведения досрочных выборов в Армении: они проводятся в случае отставки премьера, невозможности избрания его преемника или в случае отказа большинства депутатов утвердить программу правительства. Возможен еще один вариант — проведение конституционной реформы, но для этого необходим консенсус всех политических сил, указывает Рубенян.

Наиболее оптимальным временем для проведения досрочных выборов Рубенян называет сентябрь 2018 года. «До этого времени нужно внести изменения в избирательный кодекс, провести реформы в силовых структурах. Понятно, что это за месяц сделать невозможно, но в то же время мы хотим организовать внеочередные выборы насколько можно раньше. Именно это приведет к концу политического кризиса», — объясняет собеседник РБК. Сентябрь как наиболее оптимальное время для перевыборов называет и Ален Симонян, депутат Национального собрания от партии «Гражданский договор» (после того как Пашинян стал премьер-министром, Симонян занял его место в парламенте).