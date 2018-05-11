Чиновникам урезают пути ухода

Минфин предложил регулировать зарплаты во ФГУПах

Работники федеральных бюджетных и казенных учреждений не должны получать больше, чем госслужащие, считают в Минфине. Дисбаланс в оплате труда приводит к оттоку кадров из министерств и ведомств

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Минфин предлагает «сдерживать» зарплаты работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений. Оплата труда сотрудников подведомственных структур не должна превышать зарплаты госслужащих, работающих в министерствах-учредителях, считают в ведомстве. Соответствующий проект постановления правительства, изменяющий систему оплаты труда, размещен на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Анализ Минфина показал, что среднемесячная зарплата работников отдельных учреждений (ФБГУ, ФГУПов и других), созданных для реализации полномочий министерств, превышает зарплату федеральных чиновников, работающих в этих министерствах. При этом, как отмечают авторы документа, на работников подведомственных структур не распространяются ограничения и запреты, связанные с прохождением госслужбы. Это обстоятельство «приводит к оттоку квалифицированных кадров» из министерств и ведомств, говорится в пояснительной записке к документу.

Для повышения «стабильности кадрового состава» российских министерств Минфин предлагает «осуществить мероприятия, направленные на сдерживание уровня оплаты труда работников федеральных учреждений». По замыслу Минфина, размеры должностных окладов, ставок зарплаты, премий работников федеральных учреждений не должны превышать уровень среднемесячной зарплаты федеральных госслужащих. Эта мера не касается зарплат руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных учреждений, отмечается в документе.

Кроме того, предлагаемые Минфином требования не будут распространяться на категории работников федеральных учреждений, подпадающие под действие майских указов президента 2012 года. Речь идет о врачах, научных сотрудниках, преподавателях и других категориях — указы предусматривали рост их зарплат опережающими темпами.

РБК направил запрос в Минфин с просьбой предоставить данные о диспропорциях в зарплатах чиновников, выявленных в ходе анализа, а также в Минэкономразвития с просьбой оценить эффективность предложенных изменений. Пресс-служба Минтруда сообщила, что проект официально в министерство еще не поступал, он «будет рассмотрен в установленном порядке».

Коррекция необходима

Зарплаты работников бюджетных и казенных учреждений превышают зарплаты чиновников примерно на 30–40%, рассказал РБК проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. «Бывают ситуации, когда в подведомственных учреждениях, которые выполняют функции менее ответственные, чем сотрудники министерств и ведомств, зарплаты выше», — рассказал он. Например, работники подведомственных учреждений сдают помещения, находящиеся в госсобственности, в аренду, что помогает им находить средства на более высокие зарплаты, объяснил Сафонов.

Оплата труда чиновников в министерствах и работников подведомственных учреждений может «в значительной степени» различаться, сказал РБК и директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. «Естественно, это может создавать определенные риски — люди стремятся работать не на госслужбе, а, исполняя тот же функционал, фактически числиться в подведомственных структурах», — указал Калмыков. Реализация предложений Минфина по ограничению зарплат в ФГУПах будет стимулировать госорганы к оптимизации своей работы, отметил эксперт: «Не делать так, чтобы больше людей работали в ФГУПах или МУПах, а подумать о внедрении новых информационных технологий, о том, каким образом оптимизировать процессы, каким образом перестроить кадровую политику в целом».

В России более 800 ФГУПов, говорил министр экономического развития Максим Орешкин. Так, в ведении Минздрава находится 167 ФГУПов, Минэнерго — 9 ФГУПов, Минкомсвязи — 6 ФГУПов, МИДа — 4 ФГУПа, следует из сайтов министерств.

Единая система и пространство для премий

Власти разрабатывают предложения об унифицированной системе оплаты труда чиновников вне зависимости от уровня органа госуправления, в котором они работают, рассказывал в марте Игорь Шувалов, занимавший в правительстве пост первого вице-премьера. «Должна быть унифицированная система оплаты труда. Это вопрос справедливый, верный, и сейчас при подготовке указа президента о системе органов исполнительной власти (вы знаете, после инаугурации всегда подписывается соответствующий указ) наша ответственность в эти несколько недель — отработать с администрацией президента так, чтобы все-таки это заработало», — говорил Шувалов.

В конце декабря 2017 года Минфин разработал проект указа, согласно которому в министерствах при сокращении штата чиновников сэкономленные таким образом средства можно будет направлять на премии госслужащим. По данным Минфина, по состоянию на 2016 год в большинстве федеральных ведомств число вакансий составляло более 10% от предельной численности (в целом по всем федеральным госорганам был замещен 91% установленной предельной численности). Наиболее низкий процент замещения должностей был отмечен в центральных аппаратах Ростехнадзора (66%), Верховного суда (66%), Спецстроя (70%), Росприроднадзора (74%), ФАС (76%), ФАНО (76%) и МЧС (77%).

По итогам 2017 года средняя зарплата госслужащих федеральных госорганов составила 118,8 тыс. руб. в месяц. Самыми высокими среди министерств и ведомств оказались зарплаты работников Федерального казначейства (160 тыс. руб.), МЧС (151,7 тыс. руб.), МИДа (148,7 тыс. руб.) и Минфина (138,2 тыс. руб.).