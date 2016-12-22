Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,16 57,13 EUR Нал. 69,43 68,06 USD Бирж. 56,98 +0,14 EUR Бирж. 68,68 -0,02 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 -0,01 BTC/USD Бирж. 14839,30 -1275,00 MOEX 2207,41 +0,45% RTS 1219,89 +0,47% Brent 67,95 +0,24% DJIA 25278,24 -0,07% Nasdaq 7156,34 +0,28% FTSE 7696,51 -0,36%
Правительство даст чиновникам новые стимулы после оптимизации
Лента новостей
Производитель GoPro сократит 20% персонала и перестанет делать дроны 00:10, Бизнес Свиные санкции: чем грозит России новый спор с ЕС в ВТО 00:02, Экономика «Эффект Собчак»: почему в России так много желающих стать президентом 08 янв, 23:27, Политика Евросоюз расширил санкции в отношении Северной Кореи 08 янв, 23:25, Политика В Кемеровской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек 08 янв, 23:21, Общество В Екатеринбурге на складе пластика произошел пожар 08 янв, 22:41, Общество Пентагон заявил о доступности использованных для атаки на Хмеймим дронов 08 янв, 22:36, Политика В Москве при столкновении пяти автомобилей погибла женщина 08 янв, 22:15, Общество Facebook заключил лицензионное соглашение c Sony/ATV Music Publishing 08 янв, 22:04, Бизнес Стражи эволюции: чем завершились протесты в Иране 08 янв, 21:58, Политика Замглавы партии Норвегии уволился из-за обвинений в домогательствах 08 янв, 21:49, Политика Ущерб США от природных бедствий в 2017 году оценили в рекордные $306 млрд 08 янв, 21:03, Общество В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег 08 янв, 20:59, Общество Правительство даст чиновникам новые стимулы после оптимизации 08 янв, 20:49, Экономика СК возбудил дело о поджоге из-за пожара в тюменской многоэтажке 08 янв, 20:43, Общество Парламент Венесуэлы объявил о начале в стране гиперинфляции 2600% в год 08 янв, 20:41, Финансы Застрявшие в Нью-Йорке: как пассажиры «Аэрофлота» добирались до Москвы 08 янв, 20:29, Бизнес Советника Трампа выставили из студии CNN после прерванного интервью 08 янв, 20:25, Общество Клуб из Казахстана отказался подписать бывших футболистов сборной России 08 янв, 20:20, Спорт В Совфеде увидели в атаке дронов на российскую базу работу спецслужб США 08 янв, 19:56, Политика TechCrunch узнал о скором выпуске Telegram собственной криптовалюты 08 янв, 19:55, Технологии и медиа На Украине задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской 08 янв, 19:49, Общество Франция зафиксировала рекордное число заявок на убежище в 2017 году 08 янв, 19:37, Политика ЦБ создаст кодекс этики финансистов после письма аналитика Гаврилова 08 янв, 19:18, Финансы Глава Федерации лыжных гонок России рассказала о травме лидера сборной 08 янв, 19:12, Спорт Украинские радикалы устроили протест у Киево-Печерской лавры 08 янв, 19:06, Общество Семейный бизнес: как работает мебельная мастерская Ладыгиных 08 янв, 18:58, РБК и УАЗ Иран пригрозил пересмотреть сотрудничество с ООН по ядерному оружию 08 янв, 18:48, Политика
Правительство даст чиновникам новые стимулы после оптимизации
Экономика, 08 янв, 20:49
0
Правительство даст чиновникам новые стимулы после оптимизации
В 2018 году федеральные органы сократят предельную численность своих работников и смогут тратить сэкономленные зарплаты на премии. В предыдущие три года действовали антикризисные ограничения на такие стимулирующие выплаты
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Правительство предлагает в 2018 году сократить предельную численность федеральных чиновников, а сэкономленный таким образом фонд оплаты труда (ФОТ) направить на материальное стимулирование госслужащих. Это должно повысить эффективность работы органов исполнительной власти, следует из документа, размещенного на портале нормативно-правовых актов.

Штат федеральных органов и так сокращается: по данным Минфина (есть у РБК), в 2016 году сокращение на федеральном уровне составило 11,3% (данных за 2017 год еще нет). Но перераспределять свободные средства ФОТ между работающими чиновниками последние три года могли не все ведомства, а только те, в которых вакантные места не превышают 10% от утвержденной предельной численности. Это была одна из антикризисных «тактических» мер, фигурировавшая в федеральном бюджете в 2015, 2016 и 2017 годах. Теперь, когда бюджет стабилизирован, от этой нормы решено отказаться (хотя еще в августе Минфин планировал продлить ее и на 2018 год).

Оклады госслужащих не индексировались последние четыре года, и премирование сотрудников в тех органах, где коэффициент замещения превышал 90%, было одной из лазеек по увеличению выплат чиновникам. Другую возможность предоставляло правительство, ежегодно выделявшее более 100 млрд руб. на стимулирующие выплаты чиновникам (сверх базового оклада) по майским указам 2012 года; на ближайшие три года на эти цели тоже предусмотрено по 95–97 млрд руб.

С 2018 года правительство возвращается к индексации зарплат госслужащих, депутатов, сенаторов и судей — и это тоже возврат к докризисному порядку вещей после нескольких лет бюджетной экономии.

Минфин во исполнение поручений правительства (соисполнителями также названы Минтруд, Минэкономразвития и министр «открытого правительства» Михаил Абызов) разработал два документа по оптимизации численности госорганов и материальному стимулированию госслужащих — проект указа президента и проект постановления правительства. В соответствии с ними федеральные органы исполнительной власти направят в правительственную комиссию по проведению административной реформы (ее возглавляет вице-премьер Сергей Приходько) предложения по «оптимизации системы управления и структуры с целью сокращения предельной численности» работников. По результатам рассмотрения правкомиссией предельная численность и фонд оплаты труда в этих ведомствах будут скорректированы: бюджетные ассигнования на оплату труда сократятся, но пропорционально вырастут ассигнования на материальное стимулирование. Окончательное решение по оптимизации численности и премиальному фонду в тех ведомствах, которыми руководит правительство, будет принимать соответственно правительство, а в тех органах, которые подчинены президенту (это силовые ведомства, такие как МВД, Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардия, а также Минюст, МИД), — соответственно президент.

Президент Владимир Путин уже начал оптимизировать подчиненные ему органы: 31 декабря 2017 года он подписал указ о сокращении предельной численности в МВД на 10 тыс. человек, до 894,9 тыс.

Что входит в понятие материального стимулирования

Согласно закону «О государственной гражданской службе РФ», денежное содержание гражданского служащего состоит из суммы должностных окладов, включающих должностные оклады и оклады за классный чин, и ежемесячных и иных дополнительных выплат.

Дополнительными выплатами могут быть меры как материального поощрения, так и материального стимулирования. К последним относятся премии по результатам профессиональной служебной деятельности; премии по результатам деятельности отдельного структурного подразделения федерального органа; премии по результатам деятельности органа; продвижение по службе с учетом достигнутых результатов деятельности; предоставление льгот и социальных гарантий с учетом результатов деятельности.

Единого нормативного акта о материальном стимулировании российских госслужащих нет, все детали, включая частоту премий, регулируются каждым ведомством самостоятельно, пояснили РБК два чиновника в федеральных министерствах и представитель пресс-службы Минтруда. К примеру, в Минпромторге премии бывают месячными и годовыми, в Счетной палате — ежеквартальными, в Минэкономразвития и Минтруда — квартальными и годовыми.

Проект об оптимизации численности госорганов и материальном стимулировании был разработан в рамках поручения президента об усовершенствовании контрольно-надзорной системы, сказал РБК член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин. «Первоначальная идея была в том, чтобы дать возможность контрольно-надзорным органам направить средства, которые они высвободят за счет сокращения внутри себя, на повышение оплаты труда оставшихся сотрудников и информатизацию», — говорит он.

По словам Брагина, в территориальных органах многих ведомств зарплаты инспекторов, которые проверяют предприятия и выписывают штрафы на десятки миллионов, составляют 15–17 тыс. руб. Вторая проблема, по его словам, заключается в том, что «в региональных органах контроля, условно ветеринарном органе Ульяновской области, зарплата инспектора на 20–30% больше, чем в территориальном органе федерального Россельхознадзора». Из-за этого, отмечает Брагин, происходит переток кадров, а качество кадров в территориальных органах «федеральных контролеров» выше.

РБК направил запросы в Минфин, Минтруда и Минэкономразвития, но не получил ответов в выходной день, 8 января.

Согласно данным Минфина, по состоянию на 2016 год в большинстве федеральных ведомств число вакансий было больше 10% от предельной численности (в целом по всем федеральным госорганам был замещен 91% установленной предельной численности). Наиболее низкий процент замещения должностей был в центральных аппаратах Ростехнадзора (66%), Верховного суда (66%), Спецстроя (70%), Росприродназдора (74%), ФАС (76%), ФАНО (76%), МЧС (77%). Среди причин недозамещения Минфин называет длительность и сложность процедуры конкурсов на замещение вакансий, частые командировки работников территориальных органов, а также высокие требования к профессиональным знаниям и навыкам при низкой оплате труда.

Ограничения на премирование служащих за счет экономии на ФОТ по вакантным должностям, действовавшие в 2015–2017 годах, Минфин объяснял необходимостью ускорить замещение вакантных должностей, чтобы снизить уровень загрузки чиновников, а также устранить диспропорцию в уровне оплаты труда федеральных чиновников, так как их уровень оплаты труда в значительной мере зависит от укомплектован​ности должностей в соответствующем федеральном органе исполнительной власти, следовало из пояснительной записки к соответствующему постановлению правительства в 2016 году.

По данным Росстата, за 2016 год средняя зарплата среди всех федеральных чиновников составляла 116 тыс. руб. Самые низкие зарплаты были в федеральных агентствах по недропользованию и по делам национальностей, а также в Следственном комитете (ниже 60 тыс. руб.). Наибольший уровень средних зарплат — у сотрудников Счетной палаты, администрации президента и аппарата правительства (от 180,7 тыс. до 228,5 тыс. руб.). Данные за прошлый год пока не обнародованы, но с 1 января 2018 года оклады всех чиновников впервые за несколько лет были проиндексированы на 4%.

Автор: Екатерина Копалкина.
При участии: Юлия Старостина, Иван Ткачёв.
Теги: Минфин , зарплаты чиновников
Главное
WP узнала о планах спецпрокурора по «российскому делу» допросить Трампа Политика
Материалы по теме
Правительство потратит 500 млрд руб. на удвоение зарплат чиновникам Политика
Минфин сможет сокращать расходы на неэффективное госуправление в регионах Экономика
Минфин впервые раскрыл зарплаты министров Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.