«Акрон» прощупывает бразильскую почву

Российский производитель удобрений планирует купить два завода Petrobras

«Акрон» начал переговоры о покупке у бразильской компании Petrobras двух заводов по производству удобрений стоимостью $1 млрд. Для их развития потребуются значительные инвестиции и решение проблемы с газоснабжением

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Бразильская нефтегазовая компания Petrobras сообщила о начале переговоров с российским производителем удобрений «Акрон» Вячеслава Кантора о продаже ему двух заводов по производству удобрений — Araucaria Nitrogenados SA (Ansa, штат Парана) и недостроенного завода Nitrogen Fertilizer Unit III (штат Мату-Гросу-ду-Сул).​ Российская сторона получила эксклюзивные права на ведение переговоров сроком на 90 дней.

Завод Ansa мощностью 1,3 тыс. т аммиака и 1,975 тыс. т карбамида в сутки был запущен в 1982 году. Предприятие также производит реагент-восстановитель для автомобильных двигателей (ARLA 32). Завод Nitrogen Fertilizer Unit III построен на 80,95%, говорится в материалах Petrobras. Его строительство началось в 2011 году и было заморожено в 2014 году, потенциальные мощности — 3,6 тыс. карбамида и 2,2 тыс. т аммиака в сутки.

Petrobras в сентябре 2017 года решила избавиться от заводов по производству удобрений в рамках масштабной программы реструктуризации. Аналитики, опрошенные бразильской газетой Valor Economico, оценивали Ansa в $350 млн, а недостроенный Nitrogen Fertilizer — в $700 млн. Однако, по данным Valor Economico, за эти деньги — $1,05 млрд — заводы продать будет очень сложно и Petrobras придется сделать большую скидку.

«Акрон» производит в России аммиак, азотные и сложные минеральные удобрения, ведет добычу фосфатного сырья. Компании также принадлежит 19,8% акций польского производителя удобрений Grupa Azoty. У «Акрона» три портовых терминала и сбытовые сети в России и Китае. Недавно председатель совета директоров компании Александр Попов говорил о планах открыть трейдинговые офисы в Бразилии и Аргентине. «Мы делаем акцент на Европу и Латинскую Америку. Мы в прошлом году открыли компанию Acron France, что позволило увеличить продажи жидких азотных удобрений на рынках Франции и Бельгии. Сейчас мы рассматриваем открытие офисов в Бразилии и Аргентине», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Аналитики БКС предостерегают компанию от зарубежных покупок: международная экспансия никогда не приносила успеха компаниям сектора удобрений, говорится в обзоре инвесткомпании. Они полагают, что сделка с Petrobras будет иметь скорее негативные последствия, потому что приведет к увеличению долга и снижению дивидендов. Свободный денежный поток «Акрона» по итогам 2017 года после выплаты дивидендов составил всего $91 млн. Представитель «Акрона» не ответил на запрос РБК.

Завершение строительства Nitrogen Fertilizer Unit III потребует значительных инвестиций, учитывая, что работы остановлены почти четыре года назад, а завод Ansa большую часть года простаивал, отмечает Valor Economico. Кроме того, новому владельцу необходимо будет обеспечить заводы природным газом для синтеза удобрений, который придется закупать в Боливии. Переговоры с правительством Боливии по поставкам газа идут непросто, сказал источник издания.

В апреле 2018 года владелец «Акрона» Вячеслав Кантор обсудил с властями Боливии вопросы газоснабжения, сообщало отраслевое издание Fertilizerdaily. «Мы изучаем несколько инвестиционных возможностей в Латинской Америке, а сырье для производства удобрений — это природный газ, поэтому мы обсудили с Боливией возможности для газоснабжения», — говорил тогда Кантор (его цитировало Fertilizerdaily).

После завершения строительства Nitrogen Fertilizer Unit III будет потреблять 2,2 млн куб. м газа в сутки. Завод Ansa потребляет 430 тыс. куб. м газа в сутки. Цены на газ на внутреннем рынке Бразилии выше, чем на международном, монополией на трубу обладает Petrobras: новый владелец этих двух заводов будет вынужден покупать газ у Petrobras либо платить компании, чтобы импортировать сырье по ее трубопроводам. Но Petrobras не будет заключать с покупателем заводов долгосрочный договор на поставку газа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы бразильской компании.