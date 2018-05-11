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Газета № 081 (2805) (1105) Политика, 10 мая, 10:58
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Кодекс дополнят вовлекательной статьей
В Думу внесен закон о расширении ответственности за организацию акций протеста
Единороссы предложили ввести наказание за привлечение несовершеннолетних к несанкционированным акциям протеста. Юристы видят опасность в размытых формулировках закона
Фото: Владислав Шатило / РБК

15 суток за несовершеннолетних на митинге

На рассмотрение Госдумы в четверг, 10 мая, внесен законопроект, предусматривающий наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Это следует из базы данных Госдумы. Его авторами стали депутаты-единороссы Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева и Евгений Ревенко. Законопроект появился через пять дней после акции Алексея Навального «Он нам не царь», тогда на несанкционированных митингах по всей стране были задержаны более 1,5 тыс. человек (по данным портала «ОВД-Инфо»), в том числе несовершеннолетние участники.

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, расширив статью 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Они предлагают ввести наказание за «вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании».

Для тех, кто будет признан виновным в этих действиях, предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или 100 часов обязательных работ, или ареста на срок до 15 суток. Более тяжелое наказание предусмотрено для юридических лиц. Для них размер штрафа составляет от 250 тыс. до 500 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

«Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам депутата Выборного, эта норма будет касаться «всех взрослых людей, и родителей в том числе». «Безусловно, если родители берут на такие акции несовершеннолетних детей, они подвергают их риску, поэтому комиссия по делам несовершеннолетних уже сейчас обращает внимание на таких родителей», — заявила РБК другой соавтор законопроекта, первый зампред думского комитета по делам семьи Ольга Окунева.

Что такое вовлечение

На вопрос РБК, почему в документе не прописано, что конкретно подразумевается под «вовлечением несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии», Выборный ответил, что авторы инициативы не видят проблем с точки зрения терминологии.

«В Административном и Уголовном кодексах есть понятие «вовлечение несовершеннолетних», и правоприменителю понятно, что это убеждение, привлечение к деятельности путем обмана, угроз, давления на несовершеннолетнего, чтобы он принимал участие в незаконном мероприятии», — пояснил депутат. Это может быть, в частности, почтовая рассылка или пост в Facebook с анонсом несанкционированной акции протеста, подчеркнул единоросс. При подготовке законопроекта ко второму чтению в случае необходимости формулировки будут дополнены, добавил он.

Отсутствие четкой трактовки понятия «вовлечение несовершеннолетних» влечет за собой определенные риски в правоприменении, предупреждает политолог Аббас Галлямов. «Должен ли Навальный маркировать свой YouTube-канал как не предназначенный для детей до 16 лет? Очевидно ведь, что ни он, ни его соратники не ходят по школам и не уговаривают детей идти на демонстрации лично. Все это делается путем медийного воздействия», — подчеркнул он. Принятие закона со столь размытыми формулировками даст лишь еще один инструмент для подавления оппозиции, считает эксперт.

Детский протест

Законопроект получил поддержку во фракции и с большой вероятностью будет принят в скором времени, сказал РБК собеседник во фракции «Единая Россия».

В середине апреля со схожей инициативой выступила омбудсмен Татьяна Москалькова — предложение на законодательном уровне запретить участие несовершеннолетних в акциях протеста было в ее ежегодном докладе президенту. «Необходимо разработать дополнительный механизм и инструментарий для того, чтобы предупредить участие несовершеннолетних в массовых акциях протеста, тем более стихийно организованных», — говорилось в докладе.

Необходимость такого запрета Москалькова объяснила тем, что «некоторые политические силы умело используют пробелы в законодательстве, рискуя взорвать гражданское общество и не считаясь с тем, что как минимум бесчеловечно использовать подростков в качестве объектов для манипуляций».

Идея о запрете участия несовершеннолетних в акциях протеста появилась у чиновников и депутатов весной 2017 года, после задержаний большого числа школьников на акциях Алексея Навального. Акции были организованы после доклада Фонда борьбы с коррупцией о «тайной недвижимости» премьера Дмитрия Медведева. В Москве и Санкт-Петербурге массовые мероприятия согласованы не были. По официальным данным, к протестам 26 марта в столице присоединились 7–8 тыс. человек. По данным Фонда борьбы с коррупцией, общее число протестующих достигло 25–30 тыс. в Москве и не менее 150 тыс. в целом по стране.

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В акциях приняло участие большое число несовершеннолетних. Так, 26 марта один из участников акции подтвердил корреспонденту РБК, что к митингу присоединился весь его класс и что школьники «в соцсетях договорились выйти [на акцию]». На следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти располагают информацией о «денежном вознаграждении», которое якобы предлагалось несовершеннолетним в случае их задержания.

Этот законопроект направлен против Алексея Навального и его сторонников, уверен соратник оппозиционера Николай Ляскин. Хотя представители власти сами используют несовершеннолетних в своих акциях и мероприятиях, обращает внимание он. При этом он убежден, что новая норма не повлияет на действия оппозиции и на численность протестных акций.

Авторы: Георгий Тадтаев, Елизавета Антонова.
Теги: Госдума , несовершеннолетние , протесты
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