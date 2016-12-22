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Омбудсмен предложила Путину запретить школьникам участвовать в протестах
Политика, 18:34
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Омбудсмен предложила Путину запретить школьникам участвовать в протестах
Подросткам на законодательном уровне надо запретить участие в акциях протеста, считает омбудсмен Татьяна Москалькова. Предложение разработать необходимые для этого инструменты содержатся в ее ежегодном докладе президенту России
Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова считает, что необходим законодательный запрет на участие школьников в акциях протеста. Об этом со ссылкой на текст ежегодного доклада омбудсмена президенту России сообщает ТАСС.

«Необходимо разработать дополнительный механизм и инструментарий для того, чтобы предупредить участие несовершеннолетних в массовых акциях протеста, тем более стихийно организованных», — цитирует доклад Москальковой агентство.

По мнению уполномоченной по правам человека, «некоторые политические силы умело используют пробелы в законодательстве, рискуя взорвать гражданское общество и не считаясь с тем, что как минимум бесчеловечно использовать подростков в качестве объектов для манипуляций».

Ежегодный доклад о деятельности омбудсмена в области защиты прав человека Москалькова представила президенту России Владимиру Путину во время встречи в Кремле, которая состоялась днем 16 апреля. Презентуя доклад, она отметила, что он содержит развернутый анализ состояния прав человека, а также примеры, выводы и рекомендации правительству, верховной судебной власти и губернаторам регионов.

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Москалькова также отметила, что в связи с этим «заслуживает внимания» инициатива спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая в мае прошлого года предложила пресечь участие школьников в акциях протеста на законодательном уровне. «Когда через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо. Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм», — сказала тогда спикер Совфеда.

Комментируя инициативу Матвиенко в мае 2017 года, Москалькова уже тогда заявляла о своей поддержке. Тогда она говорила, что «люди, которые еще не созрели в своих политических убеждениях, не должны стать объектами для манипуляции и провокации».

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В конце марта 2017 года в Москве и в десятках других городов России прошли протестные акции против коррупции в правительстве, участие в которых принимали в том числе и несовершеннолетние подростки. Акция в Москве и митинги в ряде других городов при этом согласованы не были, подростки оказались и среди тех, кто был задержан полицией. Организатором протестных акций выступал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

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В октябре 2017 года начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин во время заседания Совета по правам человека при президенте России предложил ввести ответственность родителей и учителей ​подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях.

Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский тогда отмечал в разговоре с РБК, что эту тему давно прорабатывают в верхней палате парламента. Собеседник РБК в Госдуме при этом отмечал, что «звучат такие предложения постоянно, но на деле не ясно, как их можно воплотить на практике».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Татьяна Москалькова , акции протеста , школьники
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