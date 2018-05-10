«Альфа-Групп» сливает воду

Компания «Росводоканал» может сменить владельца

«Альфа-Групп» Михаила Фридмана рассматривает возможность продажи оператора водоснабжения «Росводоканал», которым владела 15 лет, рассказали источники РБК. Неопределенность с тарифами делает риск слишком высоким, говорят аналитики

Михаил Фридман (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Водоканалы на продажу

О том, что «Альфа-Групп» рассматривает возможность продажи «Росводоканала», РБК рассказал источник, близкий к одной из компаний, инвестирующих в инфраструктурные проекты. По его данным, сроки и финальные условия возможной сделки еще не определены, ведутся предварительные переговоры. Источник на банковском рынке и консультант, знакомые с условиями подготовки сделки, подтвердили РБК, что актив готовят к продаже и идут поиски покупателя. Источник, знакомый с предложением акционеров «Росводоканала», сообщил РБК, что несколько месяцев назад были начаты поиски покупателя. «Но сейчас переговоры приостановились», — уточнил он.

Совладелец «Альфа-Групп» и председатель совета директоров управляющей компании «Росводоканал» Герман Хан отказался от комментариев. В пресс-службе Альфа-банка переадресовали вопрос в «Росводоканал». «Сегодня «Росводоканал» демонстрирует стабильные финансовые результаты, поэтому неудивительно, что потенциальные инвесторы могут быть заинтересованы в таком активе. Однако сегодня с уверенностью можем сказать, что никаких договоренностей о продаже компании не существует», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Аналитик «Финама» Алексей Калачев оценил «Росводоканал» в сумму около 20 млрд руб. По его словам, продажа актива по частям технически возможна, но целиком компанию можно продать дороже. На рынке водоснабжения очень мало проектов, в которые готовы заходить частные операторы, и зачастую борьба идет между «Росводоканалом» и «Российскими коммунальными системами» (РКС, входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга), отметил старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. «Потенциальный покупатель в первую очередь будет смотреть на портфель проектов «Росводоканала» и зафиксированные условия работы. Если все это будет интересно для инвестора, то сделка будет вполне рыночной», — считает он.

Представитель РКС отказался от комментариев, в УК «Лидер» и «Евразийском», которые также занимаются водоснабжением в регионах, не ответили на запросы РБК об интересе к «Росводоканалу».

15 лет в бизнесе

«Альфа-Групп» в 2003 году за «несколько миллионов долларов» приобрела бывший советский трест «Оргводоканал», имеющий 50-летний опыт проектирования и управления городскими системами водоснабжения, на базе которого создала компанию «Росводоканал», писал журнал Forbes. Первым объектом, который компания получила в аренду, стал Оренбургский водоканал. Затем она стала оператором водоканалов в Твери, Барнауле, Омске, Тюмени, Калуге, Краснодаре и Воронеже. Сейчас компания присутствует в шести из этих регионов (она продала «дочки» в Твери и Калуге), где обслуживает более 5 млн человек.

По собственной оценке компании, «Росводоканал» занимает более 5% российского рынка водоснабжения и водоотведения, при этом на частных операторов приходится лишь 25% от всего рынка водоснабжения (свою долю среди частных игроков «Росводоканал» оценивает в 23%). По данным «Альфа-Групп», выручка «Росводоканала» в 2017 году возросла примерно на 25%, достигнув $331 млн, а активы составили $354 млн. Ежегодно в развитие действующих сетей компания инвестирует около 2,5 млрд руб., еще 1,3 млрд руб. тратит на плановый и аварийный ремонт. С 2007 года, по данным компании, региональные водоканалы реализуют инвестиционные программы по развитию и модернизации инфраструктуры на общую сумму 49,5 млрд руб.

Еще летом 2017 года гендиректор «Росводоканала» Антон Михальков называл приоритетной задачей компании расширение географии присутствия и увеличение втрое числа потребителей в ближайшем будущем. ​«Наши акционеры видят в этом рынке очень серьезные перспективы. Рынок неконсолидированный — соответственно, пространство для роста существенное. Мы хотим на горизонте пяти-семи лет создать компанию национального масштаба, которая будет обслуживать около 15 млн человек», — говорил Михальков «Интерфаксу».

Почему «Альфа-Групп» передумала развивать этот актив, собеседники РБК не говорят. Но источник, знакомый с планами группы, говорит о постепенном сокращении доли российских активов. После продажи 25% ТНК-BP в 2013 году акционеры группы создали компанию LetterOne, которая занимается инвестициями за рубежом, в частности приобрела нефтегазовую компанию DEA у немецкой RWE. При этом инвестподразделение «Альфы» — компания А1 — в 2016 году продала 40% крупнейшего в России производителя индейки «Евродон», а в апреле 2017 года — одну из крупнейших сетей кинотеатров «Формула кино». Из крупных активов в России у «Альфы» остается Альфа-банк, ретейлер X5 Retail Group и сотовый оператор «ВымпелКом» (часть глобальной VEON) — на них уже приходится меньше половины состояния крупнейшего владельца «Альфы» Михаила Фридмана, писал в декабре 2017 года Forbes.

После продажи ТНК-BP акционеры «Альфы» сконцентрировались на развитии зарубежных активов, и перед ними стоят более глобальные задачи, отметил аналитик инвесткомпании «Атон» Михаил Ганелин. Поэтому, вероятно, у них нет особой заинтересованности развивать такие небольшие активы, как «Росводоканал», да и в целом увеличивать присутствие в России, скорее, наоборот, они его только сокращают, предположил он.

Проблемный актив

Вероятно, собственники «Росводоканала» сделали долгосрочный прогноз с учетом политики государства в сфере ЖКХ и тарифов и поняли, что риски этого бизнеса стали слишком высокими и все сложнее отстаивать свои интересы перед чиновниками, рассказал РБК директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Тарифы на водоснабжение ​утверждаются государством каждый год заново, и нет гарантии, что они не будут заморожены, например, с целью поддержки электората в трудное время, указал он. К тому же, по словам Жарского, из-за продолжающего три года подряд падения реальных доходов населения перспективы такого бизнеса стали еще более неопределенными.

Инвестпрограмма «Росводоканала» реализовалась с участием государства и ЕБРР, российские проекты которого сейчас завершаются, а ждать больших субсидий от государства в текущих макроэкономических условиях также вряд ли стоит, добавил начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев.

В интервью РБК в 2015 году Хан говорил, что бизнес водоснабжения должен развиваться при определенной поддержке государства. «Мы же не приходим, не говорим: отдайте нам это, отдайте нам то. Мы говорим: создайте нам среду, в которой мы будем конкурировать за заключение концессионных договоров», — рассказывал Хан. Но до сих пор в большинстве регионов «Росводоканал», как и другие частные операторы, работает по договорам долгосрочной аренды. Первой концессией для него стал Воронежский водоканал в 2012 году, в рамках которой реализуется инвестпрограмма на 2,5 млрд руб. до 2019 года.

Однако в других регионах у «Росводоканала» возникали трудности с местными властями. ​Например, в 2010 году губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что из-за деятельности компании ситуация с водоснабжением в Калуге начала ухудшаться. Конфликт не удалось уладить, и в 2012 году «Росводоканалу» пришлось продать «дочку» городу (сумма сделки не раскрывалась).

В 2016 году возник конфликт между «Росводоканалом» и правительством Тверской области, которое так​же обвинило оператора в ненадлежащем состоянии системы водоснабжения. В марте 2017 года губернатор области Игорь Руденя поднял вопрос о возвращении водоканала в собственность города. Конфликт вышел на уровень вице-премьера Дмитрия Козака, который поручил Минстрою разобраться в ситуации. В феврале 2018 года стало известно, что и тверская «дочка» «Росводоканала» полностью перешла в собственность Тверской области.