Правительство переходного периода

Дмитрий Медведев представил кандидатов в вице-премьеры

Новое правительство, контуры которого вчера очертил Дмитрий Медведев, вероятнее всего, не проработает все шесть лет президентского срока. Его задача — обеспечить стабильность и транзит новой команде управленцев будущего преемника

Премьер стабильности

В понедельник, 7 мая, через несколько часов после инаугурации, Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. Источники РБК в Кремле и правительстве ранее называли «очень высокими» шансы Медведева остаться в должности премьер-министра как «единственного человека, которому доверяет Путин», после рокировки между ними в 2011 году.

Переназначение Медведева на посту премьера может быть связано с тем, что Путин доверяет ему больше остальных фигур из своего окружения, согласен замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. «Президент считает Медведева эффективным руководителем, о чем давал понять в своих публичных оценках работы правительства», — добавляет политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, в условиях внешнеполитического давления и санкций стабильность в работе правительства перевесила риск экспериментов с назначением другой фигуры.

Ожидается, что Медведев, который был премьером весь прошлый президентский срок Владимира Путина, останется в качестве и.о. главы правительства всего около суток. Уже во вторник, 8 мая, Госдума соберется для утверждения нового премьера. Перед утверждением в парламенте в понедельник Медведев встретился для консультаций с парламентскими фракциями. В беседе с единороссами он обозначил контуры будущего правительства, назвав имена предполагаемых вице-премьеров. После утверждения премьер-министра Думой он должен в течение недели представить президенту предложения по структуре и составу нового правительства.

Правительство транзита

Состав и полномочия вице-премьеров в новом правительстве существенно изменятся, но при этом принципиально новых людей в руководстве правительства практически не появится.

Большинство названных Медведевым кандидатур сложно назвать политическими фигурами, отмечает политолог Татьяна Становая. Правительство после назначений станет более техническим и ориентированным на конкретные, прикладные задачи, уверена она. «Они не представляют чьи-то политические интересы, это люди для реализации конкретных задач», — говорит Становая. Исключением является Константин Чуйченко, назначение которого является «чисто политическим». Оно связано с тем, что Медведев нуждается в своем человеке в правительстве, так как бывший глава аппарата Сергей Приходько не был к нему слишком близок, а вот Чуйченко — давний соратник премьер-министра.

Логика такая: возвращаются путинские министры, только на повышение, — рассуждает Становая. — Голикова, Гордеев, Мутко были у Путина министрами, то есть сделана ставка на старую гвардию». Осталось и несколько «медведевских» кадров — Максим Акимов и Константин Чуйченко.

Новые вице-премьеры — это команда хороших исполнителей, которые пользуются доверием Путина, но ее сложно назвать «командой прорыва», резюмирует политолог Николай Миронов. Поэтому, считает он, правительство, скорее всего, не проработает в таком виде все шесть лет нового президентского срока. «Наступает переходная стадия — стадия транзита, передачи власти новому поколению», — уверен Миронов.

Среди новых заместителей премьера Медведев не упомянул входивших в прошлый состав кабмина первого вице-премьера Игоря Шувалова, вице-премьеров Аркадия Дворковича, Александра Хлопонина, Дмитрия Рогозина и Сергея Приходько.

Супер вице-премьер

Первым вице-премьером по экономике и финансам вместо Игоря Шувалова приходит Антон Силуанов. Он при этом сохранит пост министра финансов, отметили два источника РБК в правительстве и два источника, близких к финансово-экономическому блоку Белого дома. В нынешней конфигурации правительства с единственным первым вице-премьером такое совмещение произойдет впервые. В 2000 году Михаил Касьянов совмещал посты первого зампреда правительства и министра финансов, но тогда первых вице-премьеров было несколько. Позднее Алексей Кудрин совмещал посты вице-премьера и министра финансов.

Как отмечал Медведев, в 2017 году Минфин уже превратился в «суперведомство»: в его ведение были переданы ФНС и ФТС, Росалкогольрегулирование, а полномочия ликвидированного Росфиннадзора переданы Казначейству. Кроме этого, ведомство администрирует страховые взносы во внебюджетные фонды и курирует госзакупки.

Силуанов работает в Минфине с 1985 года, при этом с 2003 по 2004 и с 2005 по 2011 годы он был заместителем Кудрина, возглавлявшего тогда ведомство. С 2011 года Силуанов возглавил ведомство. Он отстаивал политику Кудрина: жесткую бюджетную политику и введение нового бюджетного правила в более консервативном варианте. Повышение Силуанова можно понимать так, что руководство страны устраивает та позиция, которую Министерство финансов высказывало последнее время, предполагает Александра Суслина, руководитель направления «Фискальная политика» центра Экономическая экспертная группа. Безусловной заслугой Силуанова она назвала удерживание «маленького бюджета от больших аппетитов».

Политолог Становая называет назначение знаковым: «Это означает, что в борьбе партии роста и партии стабильности приоритет отдается партии стабильности, потому что бюджетная политика будет более важной, нежели бюджет развития».

Женский спорт

За бывшим социальным вице-премьером Ольгой Голодец Медведев предложил закрепить сферы культуры и спорта. За культуру Голодец отвечала и предыдущие шесть лет, в этой сфере «она эффективна, и ей это интересно», отметил источник РБК в правительстве. В то же время предложение назначить Голодец ответственной за спорт депутаты «Единой России» встретили изумленным гулом во фракции. «А почему нет? Вы считаете, что женщина к спорту не способна? Я думаю, это хорошо», — парировал Медведев.

Назначение Голодец куратором по спорту вписывается в общую тенденцию горизонтального переназначения вице-премьеров, заметил в разговоре с РБК президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Мутко надо было оставить в правительстве, потому что на него завязаны контакты и договоренности по чемпионату мира. При этом и сменить его со сферы спорта после всех скандалов в этой сфере было нужно. Выбор пал на Голодец, потому что ей удалось не стать «аллергеном», курируя социальный блок, что достаточно не просто», — считает Виноградов.

Экономия на социалке

Вместо Голодец на пост социального вице-премьера Медведев предложил кандидатуру председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой. Она займется вопросами социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения. Голикова проработала в Минфине с 1990 по 2007 год (там она отвечала за бюджет), с 1999 года стала заместителем министра финансов, в 2007 году она возглавила Минздравсоцразвития. Ведомство позднее было разделено на Минтруд и Минздрав, которые возглавили заместители Голиковой — Максим Топилин и Вероника Скворцова. После ухода из правительства Голикова занимала должность помощника президента Владимира Путина, а в 2013 году была назначена на пост председателя Счетной палаты.

У Голиковой репутация человека очень жесткого в бюджетной политике, ее называли «королевой бюджета», так что это тоже сигнал, что не стоит ожидать значительного наращивания расходов в социальной сфере, там политика будет достаточно разумная, и тратить будут столько же, сколько зарабатывать, отмечает Становая.

Человек Чемезова вместо Рогозина

Вместо Дмитрия Рогозина было предложено сделать вице-премьером по ОПК отвечающего за организацию военно-технического обеспечения вооруженных сил замминистра обороны Юрия Борисова, который ранее входил в совет директоров Уралвагонзавода, ОАК и других крупных предприятий ОПК.

Борисов и сейчас входит в набсовет «Ростеха». В пресс-службе госкорпорации заявили РБК, что он не покинет наблюдательный совет и при новом назначении. Борисов является человеком Сергея Чемезова, и его приход означает усиление влияния гендиректора «Ростеха», уверен политолог Минченко. Курировать ВПК будет человек с профильным образованием и большим опытом работы, но «никаких революций» с его переходом в правительство не предполагается, считает главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходаренок. По его мнению, среди приоритетов Борисова будет доведение в вооруженных силах количества современного вооружения и военной техники до 70%, а также решение других проблем в области двигателестроения, роботизации и беспилотной техники.

Козака на энергетику

На пост вице-премьера по промышленности и энергетике Медведев предложил Дмитрия Козака, который являлся одним из самых закрытых зампредов правительства. Он занимал пост вице-премьера с 2008 года и курировал пространственное развитие, в частности межбюджетные отношения, инфраструктуру в регионах, ЖКХ и т.д. После присоединения Крыма к России в 2014 году Козак стал курировать в правительстве интеграцию полуострова.

Дмитрий Козак как куратор развития Крыма и Калининграда контролировал строительство крупных энергообъектов — двух электростанций в Крыму, энергомоста на полуостров и газопровода, а также четырех электростанций в Калининграде. Также он курировал и вопросы доступности энергоинфраструктуры и теплоснабжения, коммунального хозяйства. Участник совещаний у Козака на эти темы обозначил его как жесткого вице-премьера, который «не всегда может глубоко погрузиться в вопрос, но решение принимает всегда». Это отличает его от Дворковича, который в случае конфликтных ситуаций не выступал третьей стороной, принимающей решение, а всегда предлагал компаниям сначала договориться самим, добавил собеседник РБК. У Козака жесткий стиль, подтверждает федеральный чиновник, добавляя, что Козак — «человек настроения» и на все доклады о срыве сроков поручает представить приказы о наказании виновных вплоть до увольнения, объяснил источник.

Старый новый аграрий

Вице-премьером по сельскому хозяйству Медведев предложил назначить полпреда президента в Центральном федеральном округе, экс-губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. С 2000 по 2004 год Гордеев уже курировал сельское хозяйство в ранге вице-премьера, а потом до 2009 года он был министром сельского хозяйства. В 2000 году при участии Гордеева был воссоздан Россельхозбанк, при нем значительно увеличилось федеральное финансирование агросектора — с 9,3 млрд руб. в 1999 году до 42,9 млрд руб. в 2008-м.

Президент холдинга «Мираторг» Виктор Линник отметил, что Гордеев имеет большой опыт в АПК, и предположил, что на новом посту он займется развитием экспорта продовольствия и созданием единой ветеринарной службы в России.

Несколько источников РБК говорят, что Гордеев будет совмещать посты вице-премьера и министра сельского хозяйства.

Однокурсник вместо Приходько

Аппарат правительства в статусе вице-премьера вместо Сергея Приходько возглавит руководитель контрольного управления президента Константин Чуйченко. Медведев и Чуйченко вместе учились на юрфаке Ленинградского госуниверситета (ЛГУ), где и подружились. После университета Чуйченко успел поработать следователем в районной прокуратуре и в органах безопасности, а затем занялся частной адвокатской практикой. В 2001 году Медведев, будучи замглавы администрации президента и председателем совета директоров «Газпрома», предложил Чуйченко возглавить юридический департамент газовой компании. Когда Медведев стал президентом в 2008 году, Чуйченко стал его помощником и занял ключевую должность в администрации — начальника контрольного управления, которое следит за тем, как министерства и ведомства исполняют законы, указы и распоряжения президента. На этом посту Чуйченко остался и после перехода Медведева в правительство.

Уходу Приходько с поста главы аппарата правительства предшествовал скандал, связанный с публикацией Алексея Навального об Анастасии Рыбке, которая встречалась на яхте с Олегом Дерипаской в присутствии главы аппарата правительства.

Куратор цифровой экономики

Единственный не очень известный широкой общественности кандидат в вице-премьеры — первый замруководителя аппарата правительства Максим Акимов, который станет отвечать за цифровую экономику, транспорт и связь. Медведев предложил сделать Максима Акимова — бывшего заместителя Приходько по аппарату правительства.

Напрямую с представителями рынков телекоммуникаций и ИТ в России, которые ему теперь и предстоит курировать в статусе вице-премьера, Максим Акимов начал масштабно работать в 2017 году: он возглавил подкомиссию, отвечающую в правительстве за реализацию госпрограммы «Цифровая экономика». Учредителями АНО «Цифровая экономика» стали операторы связи «Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», интернет-компании «Яндекс», Mail.Ru Group и Rambler, «Почта России», «Ростех» и др.

Исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти «ВымпелКома» Михаил Якушев охарактеризовал Акимова как «грамотного профессионального управленца». Топ-менеджер еще одного крупного участника рынка назвал нового вице-премьера человеком, благодаря которому двигалась работа по госпрограмме «Цифровая экономика». Выделение вице-премьера, курирующего цифровую экономику, — это «само по себе достижение, очень важный шаг для отрасли», добавил еще один представитель оператора связи. «Акимов очень нацелен на результат, не похож на бюрократа, у него более бизнесовый подход к решению проблем, он не замечен в лоббировании чьих-то интересов — во многих случаях выступал справедливым арбитром в конфликтах», — отметил собеседник РБК.