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Минус в En+
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Минус в En+
Газета № 077 (2801) (3004) 27 апр, 18:42
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Минус в En+
Олег Дерипаска сокращает свое присутствие в капитале UC Rusal
Из-за санкций США Олег Дерипаска решил опустить ниже 50% свою долю в En+, основном акционере UC Rusal. Этого может быть недостаточно для отмены санкций, говорит эксперт: нужно доказать, что бизнесмен отошел от реального контроля
Олег Дерипаска (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

​Российский бизнесмен Олег Дерипаска, включенный 6 апреля Минфином США в санкционный список (SDN), решил сократить свою долю в капитале компании En+, крупнейшем акционере алюминиевой компании UC Rusal, и покинуть ее совет директоров. Об этом компания сообщила в пятницу вечером.

В сообщении En+ поясняется, что Дерипаска «принципиально согласился» снизить долю в En+ «до уровня ниже 50%» после серии переговоров с председателем совета директоров компании Грегори Баркером. Кроме того, по совету Баркера бизнесмен решил покинуть совет директоров En+ и дал согласие на назначение новых членов совета, чтобы в новом составе большинство оказалось у независимых директоров.

Сейчас бизнесмен контролирует En+ не напрямую, а через компании B-Finance (Британские Виргинские острова) и Basic Element (Джерси), которые владеют 66% акций холдинга (данные на конец 2017 года). Представитель En+ отказался уточнить, каким образом и в какие сроки Дерипаска намерен снизить долю в компании. В пятницу его пакет в En+ стоил 114,09 млрд руб.; таким образом, 16% он мог бы продать за 27,7 млрд руб.

Санкции с оговорками

En+ была включена в санкционный список SDN вместе с UC Rusal и другими структурами Олега Дерипаски. После этого UC Rusal сообщила, что из-за санкций возможны технические дефолты по ее долговым обязательствам; международные трейдеры перестали закупать алюминий компании, западные биржи приостановили торги ее металлом​. 23 апреля Минфин США заявил о возможности снятия наложенных на UC Rusal ограничений в том случае, если российский предприниматель откажется от контроля над компанией. Глава ведомства Стивен Мнучин тогда пояснил, что одна из крупнейших мировых алюминиевых компаний уже успела «почувствовать на себе влияние санкций из-за ее связей с Олегом Дерипаской» и в случае отказа последнего от контроля над компанией власти США готовы пересмотреть свое решение о введении санкций, так как «не целились в трудолюбивых людей, которые зависят от UC Rusal или ее дочерних компаний».

Минфин США допустил отмену санкций против UC Rusal
Политика

26 апреля агентство Bloomberg сообщило, что, по данным его источников, Дерипаска не намерен отказываться от контроля над UC Rusal и ждет, что давление со стороны стран ЕС заставит власти США смягчить свою позицию. В UC Rusal в тот же день заявили, что публикации Bloomberg не соответствуют действительности и основаны на источниках «сомнительного качества».

Сокращение доли Дерипаски в капитале En+ автоматически приведет к снижению его эффективной доли в UC Rusal (En+ принадлежит 48,1% UC Rusal). По условиям акционерного соглашения En+ контролирует UC Rusal до тех пор, пока владеет не менее 40% акций, принадлежащих основным акционерам (En+, Sual Partners и Glencore), что соответствует 33% всего акционерного капитала. При этом En+ может выдвигать по крайней мере половину совета директоров UC Rusal (без учета независимых директоров), двух независимых директоров, а также предлагать кандидатуру гендиректора компании.

Но даже если структуры бизнесмена снизят долю в En+ до уровня ниже 50%, это необязательно убедит OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, отвечает за соблюдение ​санкционного режима) снять с Rusal санкции, сказал РБК бывший старший советник OFAC, эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул. «Простое снижение доли владения ниже 50% не будет означать автоматического исключения из санкционного списка», — предупреждает эксперт. OFAC будет изучать после сделки, сохраняет ли Дерипаска контроль над компанией и продолжает ли извлекать выгоду, считает О’Тул. Кроме того, наверняка будут приниматься во внимание и другие факторы и соображения, добавляет он.

С ним соглашается партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: отказ от контрольного пакета не является безусловной гарантией отмены санкций. «Компании придется доказать OFAC, что бывший контролирующий собственник не оставил за собой или своими доверенными лицами (включая родственников, друзей, бывших сотрудников и т.д.) никаких прямых или косвенных инструментов для возврата или даже сохранения существенного влияния на контроль в компании, а также не имеет возможностей влиять на основные корпоративные решения внутри, а также коммерческую деятельность любого предприятия группы», — пояснил юрист. Очевидно, с этой целью Дерипаска решил выйти из совета директоров En+ и передать большинство мест в нем независимым директорам.

Деньги потом

Дерипаска отказывается от контроля в холдинге, чтобы спасти бизнес, уверен партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Теоретически он может продать часть своего пакета другим существующим акционерам En+ или сторонним инвесторам, являющимся гражданами США, например азиатским компаниями, полагает он.

Представитель ВТБ, которому принадлежит 7,65% En+, на момент публикации материала не ответил на вопрос РБК о возможности выкупа части пакета Дерипаски в этом холдинге. С китайской AnAn, которой принадлежит 6,25% холдинга, РБК оперативно связаться не удалось. Представитель швейцарского трейдера Glencore (владееет 8,75% UC Rusal) отказался от комментариев. До введения санкций против Дерипаски и подконтрольных ему компаний трейдер планировал обменять эти акции на долю в En+, но затем объявил об отказе от этой сделки.

Независимо от того, кто будет покупателем части пакета Дерипаски в En+, скорее всего, он не получит денег от этой сделки, по крайней мере, в ближайшее время, говорили ранее опрошенные РБК эксперты. ​Вполне возможно, что OFAC выставит условие, чтобы средства были перечислены на эскроу-счет или, например, пожертвованы благотворительной организации, отмечал О’Тул из Atlantic Council.

Прецедент в этой сфере уже есть. Швейцарская Sulzer выкупила у Виктора Вексельберга, также попавшего под санкции США 6 апреля, около 15% собственных акций, чтобы его доля была меньше 50% и на компанию не распространялись ограничения. Сумма сделки составила около $560 млн, но Вексельберг получит эти средства, только когда его исключат из санкционного списка, говорил РБК представитель Sulzer.

Авторы: Тимофей Дзядко, Иван Ткачёв.
При участии: Валерия Комарова, Евгений Калюков.
Теги: UC Rusal , Олег Дерипаска , Санкции
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