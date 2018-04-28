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Сергею Цивилеву добавили кампанию
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Сергею Цивилеву добавили кампанию
Газета № 077 (2801) (3004) Политика, 27 апр, 09:04
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Сергею Цивилеву добавили кампанию
Новый глава Кемеровской области возглавит региональный список «Единой России»
И.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев может возглавить список «Единой России» на осенних выборах в Совет народных депутатов региона, рассказали источники РБК. До сих пор списки единороссов возглавлял Аман Тулеев
Сергей Цивилев (Фото: Сергей Гунеев / «РИА Новости»)

Цивилева освободят от праймериз

В «Единой России» обсуждается идея, чтобы и.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил список партии власти на выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердили два собеседника, близких к руководству «Единой России».

В тот же день, 9 сентября, в Кемеровской области состоятся выборы губернатора, в которых примет участие Цивилев, — его также выдвинет «Единая Россия».

Задача — «сшить» две кампании, губернаторскую и в заксобрание, чтобы они проходили в единой логике. Поэтому, естественно, в «Единой России» рассчитывают, что предвыборный список возглавит Цивилев, поясняют оба близких к руководству партии источника РБК. Точно такого же принципа, когда идущий на выборы губернатор возглавляет список в заксобрание, партия считает правильным придерживаться и в других субъектах, добавляет один из собеседников РБК.

В этом году губернаторские выборы пройдут одновременно с выборами в заксобрание не только в Кемеровской, но и во Владимирской, Ивановской областях и в Республике Хакасия.

Чтобы возглавить список единороссов, Цивилеву необязательно участвовать в партийных праймериз, сказали оба источника в «Единой России». Первая тройка предвыборного списка может быть утверждена решением региональной конференции единороссов, пояснил один из них. «Но мы придерживаемся принципа, чтобы утверждался (без участия в праймериз) только первый номер списка», — подчеркнул другой единоросс.

«Когда губернаторы возглавляли списки на выборах в заксобрание, то никогда не принимали участие в праймериз. Это обычная практика», — сказал еще один близкий к руководству партии собеседник РБК.

В пресс-службе Цивилева на момент написания заметки не ответили на звонок РБК.

Тулеева не хотят

До сих пор списки «Единой России» на выборах возглавлял Аман Тулеев, недавно ставший спикером Совета народных депутатов региона. Он вел единороссов во время кампаний в заксобрание в 2008 и 2013 годах, а затем отказывался от мандата. Возглавлял Тулеев и списки единороссов на думских выборах.

Руководство «Единой России» негативно отнеслось к желанию Тулеева стать спикером Совета народных депутатов, ранее рассказывали источники РБК. Когда стало известно, что он хочет стать спикером, единороссы консультировались с администрацией президента, какую позицию следует занять партии, сообщили два собеседника в «Единой России». В Кремле сказали, что принято решение «отпустить ситуацию», утверждают оба единоросса и источник, близкий к администрации президента. «Никто не хотел поднимать шум во время траурных событий [в связи с трагедией в «Зимней вишне»], решено было отложить вопрос на осень, до выборов в совет», — пояснил РБК единоросс.

12 апреля президиум генсовета партии отказал кемеровскому отделению «Единой России» в проведении праймериз по закрытой модели. Она была выгодна Тулееву и его окружению, так как позволяла сформировать удобный для экс-губернатора список кандидатов. Через процедуру праймериз придется пройти и самому Тулееву, говорил РБК высокопоставленный единоросс.

Экс-губернатор в интервью телерадиокомпании ТВМ 20 апреля заявил, что устал от политики и не планирует участвовать в осенних выборах, равно как и становиться членом Совета Федерации. По словам Тулеева, разговоры вокруг того, возглавит ли он снова Совет народных депутатов или нет, возникнет ли в регионе противостояние законодательной и исполнительной власти, не закончатся, если он решит пойти на выборы.

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Несколько опрошенных РБК единороссов признались, что не уверены в том, что Тулеев действительно сдержит обещание и не выдвинется в депутаты. После того как он сначала ушел с губернаторского поста со словами «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора морально нельзя», а через несколько дней оказалось, что «с таким тяжелейшим грузом» можно возглавить парламент, от Тулеева не знаешь, чего и ожидать, говорит один из собеседников РБК. Даже если экс-глава региона не пойдет на выборы от «Единой России», у него есть возможность стать самовыдвиженцем, выдвинувшись по одномандатному округу, отмечает он.

25 апреля Тулеев выступил с завуалированной критикой Цивилева, заявив, что не предлагал его в качестве своего сменщика. «Говорят о том, что врио губернатора «назначен в Кузбасс по приглашению Тулеева». Я ответственно заявляю, что никаких личных отношений с Цивилевым у меня нет, я его просто не знаю, он назначен «сверху», — говорится в заявлении экс-главы региона, размещенном на сайте Совета народных депутатов. В числе преемников на пост губернатора у Тулеева «было три человека, все они из Кузбасса, фамилий их по понятным причинам я называть не могу», резюмировал спикер.

«Сшивка» двух кампаний даст возможность партии сфокусировать предвыборную агитацию — выступить с единым месседжем и оформить его в виде унифицированного набора аргументов в единой стилистике, говорит политолог Аббас Галлямов. Только так «Единая Россия» сможет сделать свою кампанию более или менее эффективной, добавляет он. «Цивилев, встав во главе списка, получит больший контроль над процессом его формирования, а прошедшие [в заксобрание] депутаты будут знать, что своими мандатами они обязаны именно Цивилеву», — считает эксперт. Для Тулеева отсутствие во главе списка — «это серьезный удар». «Как спикер заксобрания он должен был сам возглавить список. Его отсутствие станет явным сигналом элитам и населению, что Тулеев, несмотря на все свои потуги остаться, все-таки натура уходящая», — резюмирует Галлямов.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Аман Тулеев , «Единая Россия»
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