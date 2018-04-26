Нарушения извлечены из-под «панамы»

Досье дошли до силовиков
Российские власти проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленные чиновники. Об этом заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.
«Панамское досье» и «райское досье» — документы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca, Appleby и Asiacity Trust — после утечки оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
«Служба постоянно ведет анализ материалов — таких, как «панамское досье», «райское досье», «английское досье» и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей», — заявил глава российской финансовой разведки.
Юрий Чиханчин уточнил, что установлена связь этих компаний «с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти». «Результаты расследования направлены в правоохранительные органы», — подытожил он.
Когда именно проводился этот анализ, Чиханчин не уточнил.
РБК направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД запросы о том, поступали ли в эти ведомства данные Росфинмониторинга, связанные с «офшорными» расследованиями. Заместитель председателя СКР Александр Федоров, который также присутствовал на Евразийском антикоррупционном форуме, сообщил РБК, что ему об этом ничего не известно.
Кто из россиян попал в досье
Журналистское расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года; его авторы из разных изданий изучили более 11,5 млн документов. Из них следовало, что с офшорами были связаны семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на тот момент министр экономического развития, впоследствии осужденный по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина), секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (на тот момент — губернатор Псковской области), замминистра внутренних дел Игоря Зубова и других.
Также в «панамском досье» фигурировали виолончелист Сергей Ролдугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом, 16 из 77 российских долларовых миллиардеров, а также депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.
После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о его проверке. Спустя год ее выводы были засекречены.
Расследование о «райском досье» было опубликовано в ноябре 2017 года, оно базировалось на 13,4 млн файлов бермудского офшорного регистратора Appleby и данных корпоративных реестров 19 государств — в основном офшорных зон на островах в Карибском море. Из россиян в нем упоминались Леонид Михельсон, Алишер Усманов, Юрий Мильнер, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Олег Тиньков, жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга и жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина.
Возможные последствия
С 2013 года госслужащим запрещено иметь счета за рубежом и принимать участие в бизнес-операциях. С 2015 года российские резиденты и компании обязаны информировать власти о своей доле в офшорах, если она превышает 10%.
Россиянам, пойманным на финансовых махинациях с использованием офшоров, может грозить уголовное наказание за легализацию средств, полученных преступным путем. Однако эта норма УК «практически не работает», заявил заместитель директора российского отделения антикоррупционной организации Transparency International Илья Шуманов. «Она факультативная, чаще всего идет дополнительным составом к другим преступлениям. За год по ней осуждаются какие-то сотни людей, это критически малые цифры. В США или Великобритании счет идет на тысячи — на порядок больше», — пояснил глава российской Transparency.
По статистике Судебного департамента Верховного суда, за 2017 год по статьям о легализации преступных доходов (174 и 174.1 УК) в России были осуждены 377 человек, причем подавляющему большинству из них (346 человек) отмывание вменялось в качестве дополнительного, а не основного обвинения. Максимальная санкция по этим статьям — семь лет лишения свободы.
При этом преступления, связанные с офшорами, в России практически не выявляются «из-за отсутствия глобальной кооперации на международном уровне», считает Шуманов. «Того потенциального взаимодействия, которое может быть у антиотмывочных органов разных стран, практически нет. Например, был случай, когда налоговые органы к нам обращались за разъяснениями, откуда мы взяли информацию о конечных бенефициарах кипрской компании. Хотя они могли эту информацию получить в порядке межгосударственного взаимодействия у своих кипрских коллег», — рассказал замдиректора российской Transparency.
Досье на правительство
Заявление Росфинмониторинга сейчас, спустя два года после публикации первого архива, может быть обусловлено двумя причинами, которые не исключают друг друга, рассуждает в беседе с РБК политолог Евгений Минченко. Одна из них — американские санкции и связанное с ними усиление политики на возвращение капиталов российского бизнеса и частных лиц обратно в страну. «Заявление Чиханчина может быть элементом дополнительного стимулирования этого процесса», — пояснил политолог. Другой возможной причиной могут быть готовящиеся кадровые решения, предполагает Минченко: так, информация из этих архивов, казалось бы, не воспринятая российскими властями серьезно сразу после их публикации, «может ударять по некоторым кандидатам на позиции в будущем правительстве» и влиять на их перспективы.
Заявление Чиханчина может быть связано с «потенциальными кадровыми изменениями в правительстве», согласился Шуманов. «В то же время Россия в скором времени подвергнется проверке со стороны FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) на предмет соблюдения «антиотмывочного» законодательства. И заявление главы Росфинмониторинга может быть неким аргументом в пользу того, что Россия выполняет рекомендации и что наш антиотмывочный орган работает», — пояснил замдиректора российской Transparency.
Очередной раунд проверки FATF начнется в конце 2018 года, заявлял ранее замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.