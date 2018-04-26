Нарушения извлечены из-под «панамы»

Почему Росфинмониторинг заинтересовался офшорными досье

Росфинмониторинг изучил данные «панамского досье» и нашел нарушения на миллиарды, заявил глава службы. Скандал двухлетней давности может повлиять на перспективы кандидатов в состав следующего правительства, говорит политолог

Юрий Чиханчин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Досье дошли до силовиков

Российские власти проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленные чиновники. Об этом заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.

«Панамское досье» и «райское досье» — документы из офшорных регистраторов ​Mossack Fonseca, Appleby и Asiacity Trust — после утечки оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

«Служба постоянно ведет анализ материалов — таких, как «панамское досье», «райское досье», «английское досье» и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей», — заявил глава российской финансовой разведки.

Юрий Чиханчин уточнил, что установлена связь этих компаний «с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти». «Результаты расследования направлены в правоохранительные органы», — подытожил он.

Когда именно проводился этот анализ, Чиханчин не уточнил.

РБК направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД запросы о том, поступали ли в эти ведомства данные Росфинмониторинга, связанные с «офшорными» расследованиями. Заместитель председателя СКР Александр Федоров, который также присутствовал на Евразийском антикоррупционном форуме, сообщил РБК, что ему об этом ничего не известно.

Кто из россиян попал в досье

Журналистское расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года; его авторы из разных изданий изучили более 11,5 млн документов. Из них следовало, что с офшорами были связаны семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на тот момент министр экономического развития, впоследствии осужденный по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина), секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (на тот момент — губернатор Псковской области), замминистра внутренних дел Игоря Зубова и других.

Также в «панамском досье» фигурировали виолончелист Сергей Ролдугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом, 16 из 77 российских долларовых миллиардеров, а также депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о его проверке. Спустя год ее выводы были засекречены.

Расследование о «райском досье» было опубликовано в ноябре 2017 года, оно базировалось на 13,4 млн файлов бермудского офшорного регистратора Appleby и данных корпоративных реестров 19 государств — в основном офшорных зон на островах в Карибском море. Из россиян в нем упоминались Леонид Михельсон, Алишер Усманов, Юрий Мильнер, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Олег Тиньков, жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга и жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина.

Возможные последствия

С 2013 года госслужащим запрещено иметь счета за рубежом и принимать участие в бизнес-операциях. С 2015 года российские резиденты и компании обязаны информировать власти о своей доле в офшорах, если она превышает 10%.

Россиянам, пойманным на финансовых махинациях с использованием офшоров, может грозить уголовное наказание за легализацию средств, полученных преступным путем. Однако эта норма УК «практически не работает», заявил заместитель директора российского отделения антикоррупционной организации Transparency International Илья ​Шуманов. «Она факультативная, чаще всего идет дополнительным составом к другим преступлениям. За год по ней осуждаются какие-то сотни людей, это критически малые цифры. В США или Великобритании счет идет на тысячи — на порядок больше», — пояснил глава российской Transparency.

По статистике Судебного департамента Верховного суда, за 2017 год по статьям о легализации преступных доходов (174 и 174.1 УК) в России были осуждены 377 человек, причем подавляющему большинству из них (346 человек) отмывание вменялось в качестве дополнительного, а не основного обвинения. Максимальная санкция по этим статьям — семь лет лишения свободы.

При этом преступления, связанные с офшорами, в России практически не выявляются «из-за отсутствия глобальной кооперации на международном уровне», считает Шуманов. «Того потенциального взаимодействия, которое может быть у антиотмывочных органов разных стран, практически нет. Например, был случай, когда налоговые органы к нам обращались за разъяснениями, откуда мы взяли информацию о конечных бенефициарах кипрской компании. Хотя они могли эту информацию получить в порядке межгосударственного взаимодействия у своих кипрских коллег», — рассказал замдиректора российской Transparency.

Досье на правительство

Заявление Росфинмониторинга сейчас, спустя два года после публикации первого архива, может быть обусловлено двумя причинами, которые не исключают друг друга, рассуждает в беседе с РБК политолог Евгений Минченко. Одна из них — американские санкции и связанное с ними усиление политики на возвращение капиталов российского бизнеса и частных лиц обратно в страну. «Заявление Чиханчина может быть элементом дополнительного стимулирования этого процесса», — пояснил политолог. Другой возможной причиной могут быть готовящиеся кадровые решения, предполагает Минченко: так, информация из этих архивов, казалось бы, не воспринятая российскими властями серьезно сразу после их публикации, «может ударять по некоторым кандидатам на позиции в будущем правительстве» и влиять на их перспективы.

Заявление Чиханчина может быть связано с «потенциальными кадровыми изменениями в правительстве», согласился Шуманов. «В то же время Россия в скором времени подвергнется проверке со стороны FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) на предмет соблюдения «антиотмывочного» законодательства. И заявление главы Росфинмониторинга может быть неким аргументом в пользу того, что Россия выполняет рекомендации и что наш антиотмывочный орган работает», — пояснил замдиректора российской Transparency.

Очередной раунд проверки FATF начнется в конце 2018 года, заявлял ранее замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.