Под землю спустили еще 3 миллиарда

Метрополитен повторно отремонтирует вестибюли на 53 станциях

В первый этап программы благоустройства не вошла установка торговых объектов, навесов, указателей. Во время ремонта обнаружились дефекты конструкций, которые нужно устранить. Объем тендеров превысил 3 млрд руб., подсчитал РБК

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Ступеньки с дефектами

Московский метрополитен повторно отремонтирует вестибюли на 53 станциях подземки. На 30 из них работы уже начаты, сообщили РБК в пресс-службе метро, по ним прошли конкурсные процедуры и заключены договоры.

На 17 станциях работы начнутся в ближайшее время. Еще на шести (в том числе на «Китай-городе» Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линии) работы начнутся после оформления разрешительной документации, уточнили в пресс-службе. Все станции во время ремонта вестибюлей будут работать.

При этом в 2014–2015 годах уже проводились тендеры на ремонт вестибюлей на всех 53 станциях. В метрополитене РБК пояснили, что в конце прошлого года были закончены основные работы первого этапа программы благоустройства вестибюлей на 84 станциях. «В ходе ремонта было выявлено множество непредвиденных и скрытых работ», — заявили в пресс-службе метро. В частности, при демонтаже облицовки в ряде случаев были обнаружены дефекты несущих конструкций стен и лестничных ступеней, неудовлетворительное состояние гидроизоляции и т.п. «Безопасности пассажиров это не угрожало, но ремонт был необходим, — утверждают представители подземки. — В результате была определена необходимость дополнительных работ».

В первый этап программы для 53 станций не входили установка объектов торговли и сервиса, навесов, малых архитектурных форм, световых указателей «Метро», электромонтажные работы. «По всем работам, не вошедшим в дополнительные соглашения с подрядными организациями, было принято решение провести отдельные конкурентные процедуры», — пояснили в метро.

Необычная последовательность

В госконтракте всегда точно оговаривается объем работ, утверждает эксперт Союза пассажиров России Юрий Аралов. Если появляются незапланированные проблемы и нужны дополнительные работы, то сумма контракта может увеличиться на 10%. Если объем дополнительных работ оказался больше, то объявляется новый тендер. Устранение обнаруженных дефектов выполняется за счет заказчика, если они не возникли по вине подрядчика, отметил собеседник РБК.

По мнению Аралова, вполне возможно, что во время ремонта вестибюлей «вскрыли лестничный марш и обнаружили, что все прогнило и надо перестраивать», а соответствующие объемы работ не были заложены в бюджет. Однако установку торговых объектов, навесов и указателей необходимо было предусмотреть сразу и сделать на первом этапе, какими бы масштабными эти работы ни были, уверен эксперт. «Кроме того, мелкие торговые точки нужны в метро только в очень ограниченных количествах. Они не должны сужать проход. Торговля допустима, например, в широких переходах», — добавил Аралов.

Три подрядчика

Пресс-служба метрополитена не назвала суммарную стоимость ремонтных работ, отметив, что она определяется после согласования с Мосгосэкспертизой и проведения конкурсов. При этом с начала декабря метрополитен разыграл восемь тендеров на дополнительные работы по капитальному ремонту и реконструкции вестибюлей и прилегающих переходов на 53 станциях общей стоимостью 3,1 млрд руб., подсчитал РБК по данным сайта госзакупок. Ремонтные работы пройдут, в частности, на таких станциях, как «Речной вокзал», «Полянка», «Выхино», «Тургеневская», «Домодедовская», «Третьяковская» и «Воробьевы горы».

Дополнительным ремонтом вестибюлей займется компания «Каскад-Энерго» — крупный подрядчик мэрии, которая в том числе монтировала иллюминацию на столичных улицах и прокладывала теплосети для океанариума на ВДНХ. Как ранее писал РБК, «Каскад-Энерго» входит в группу компаний «Ташир» Самвела Карапетяна (30-я строчка в российском списке Forbes, состояние $3,7 млрд).

Также работы будет выполнять зарегистрированная в начале 2016 года в подмосковном Жуковском «Проектно-производственная компания «Московия». Согласно базе данных «СПАРК-Маркетинг», она также поставляла в метро контрольно-кассовую технику, ремонтировала здания на предприятии «Мосгортранса» и получила контракт на обновление программного обеспечения на перехватывающих парковках подземки.

Победителем одного из конкурсов указано ООО «Гарант-строй», которое, как следует из данных «СПАРК-Маркетинга», ранее получало подряды на капитальный ремонт жилых домов в Москве.

Претензии к благоустройству

Московский метрополитен запустил программу ремонта вестибюлей в 2014 году. Окончание работ постоянно переносилось. В феврале 2016 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал карту, согласно которой сроки ремонта были сорваны на 84 станциях. Активисты ОНФ утверждали, что, если бы работы закончили вовремя, давки в утренние часы пик было бы гораздо меньше.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального утверждал, что к концу 2015 года сумма неустойки за сорванные сроки достигла 287 млн руб. ФБК также обвинял метрополитен в том, что процедура тендеров позволяет отсеивать нежелательных участников.

Специалисты общественной организации «Архнадзор» утверждали, что во время ремонта керамические плиты и мрамор меняют на дешевый керамогранит.

Пассажиры жаловались на то, что во время ремонта были закрыты очень многие выходы, временные переходы к станциям не были оборудованы, а строительные балки представляли опасность.