Трансграничное кредитование вернулось к падению

Эксперты зафиксировали уменьшение объема долга российских резидентов

Иностранное кредитование России в октябре—декабре вновь упало, хотя в предыдущие девять месяцев оно росло впервые после введения санкций. Сильнее всего кредитование России сократили Франция и Великобритания

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Зарубежное кредитование российских резидентов — компаний, банков, граждан и государства — в четвертом квартале 2017 года вновь вернулось к падению после непродолжительного роста, следует из новых данных Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS, его часто называют «центробанк центробанков»). Именно в конце прошлого года ситуация с новыми санкциями достигала пиковой неопределенности, а нерезиденты сокращали вложения в Россию, чтобы не упоминать о них в отчетности.

Возвращение к падению

Объем долговых требований иностранных банков к российским резидентам в октябре—декабре сократился на $8,05 млрд по сравнению с третьим кварталом. В основном это снижение пришлось на падение кредитов иностранных банков российским резидентам и отток из России депозитов, привлеченных от нерезидентов. Эти факторы привели к снижению трансграничного кредитования на $8,08 млрд. Окончательная цифра в $8,05 млрд сформирована также за счет динамики по облигациям (по ним зарубежное кредитование сократилось на $267 млн), другим долговым инструментам (рост на $314 млн) и по недетализированным факторам (минус $14 млн).

«Данные о снижении объема депозитов могут быть обманчивы, потому что у нас как депозиты проходят также евробонды, — сказал РБК старший директор Fitch Александр Данилов. — Это связано с тем, что евробонды выпускаются через компании специального назначения (SPV), зарегистрированные в Люксембурге, на Кипре и т.д.». SPV выпускают еврооблигации, получают деньги, а потом эти деньги в виде займа передают российскому юрлицу — у банков это отражается как долгосрочный корпоративный депозит. А на самом деле это никакой не депозит, а евробонд, объясняет эксперт. В четвертом квартале 2017 года российские компании погасили евробонды на $4,5 млрд — в том числе ВЭБ, Россельхозбанк и др., говорит Данилов.

До этого трансграничное кредитование росло с начала года в течение трех кварталов подряд — на $2 млрд, $3,76 млрд и $2,6 млрд соответственно. В последний раз такой последовательный рост наблюдался пять лет назад — с июня 2012-го по март 2013 года. Однако за этим последовали 15 кварталов спада, по итогам которых объем кредитов, выданных российским резидентам из-за рубежа, сократился на $107 млрд, следует из данных BIS. Введение санкций против России и падение цен на нефть в 2014 году ускорили эту тенденцию. Пик сокращения трансграничных кредитов пришелся на четвертый квартал 2014 года — тогда они рухнули на $17,5 млрд.

Реакция на рецессию Трансграничное кредитование в определении BIS представляет собой задолженность российских резидентов по всем возможным инструментам (займы, долговые ценные бумаги, депозиты нерезидентов в российских банках) перед банками 30 стран, которые предоставляют данные в BIS. Данные рассчитаны с поправкой на валютные курсы (российский долг выражен в разных валютах, в основном в долларах и евро). Значительное замедление кредитования из-за рубежа в последние годы было обусловлено как торможением российской экономики, так и нежеланием иностранных банков на фоне санкций кредитовать российских резидентов из-за возможных проблем с надзорными органами Европы и США, писал РБК. Но после выхода российской экономики из рецессии в конце 2016 года тренд развернулся: компании прекратили сокращать свои зарубежные обязательства и даже начали отчасти наращивать их.

Чем объяснить падение

Сокращение зарубежного кредитования в четвертом квартале не сопровождалось новыми масштабными санкциями, однако в конце прошлого года активно обсуждался возможный запрет США на покупку российского госдолга. О том, что Вашингтон не планирует вводить подобные санкции, Минфин США сообщил только в феврале.

Кроме того, в августе 2017 года в США был подписан закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который предусмотрел дополнительные ограничительные меры против России. А в конце октября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разъяснило, что документ включает так называемые вторичные санкции — меры против неамериканских лиц, сотрудничающих с подсанкционными российскими секторами, проектами и лицами.​

Существуют и внутренние причины падения трансграничного кредитования. «Сокращение иностранного кредитования России может быть эффектом оттока средств нерезидентов со счетов санируемых банков, поскольку на конец третьего — четвертый квартал как раз приходились объявления о санации крупнейших частных банков — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка», — сказал РБК экономист крупного банка, попросивший не называть его имени.

«Такая динамика действительно могла быть связана с оттоками средств иностранных инвесторов из банковской системы, вызванными передачей трех крупных российских банков в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), — сказал РБК директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. — Иностранные инвесторы в целом достаточно нервозно реагировали на перемены в банковской системе России в прошлом году, особенно учитывая, что некоторые из них понесли убытки в результате списания валютного субординированного долга переданных в ФКБС банков».

Кроме того, в конце года нерезиденты всегда стараются сократить вложения в Россию, чтобы не отображать их в отчетности, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Нерезиденты в принципе сворачивают межбанковское кредитование, это происходит каждый год во второй половине декабря», — говорит Порывай.

Кредитование сокращается и из-за погашения старых долгов санкционных компаний, в том числе финансовых организаций, которые после этого не рефинансируются на внешних рынках, добавляет аналитик. Российские банки также сокращают свои вложения в иностранных банках — уже несколько лет происходит отток депозитов.

Кому должна Россия На конец 2017 года долг российских резидентов перед иностранными банками составлял $99,4 млрд, следует из данных BIS. Это больше, чем на конец 2016 года ($95,1 млрд), но все равно близко к 11-летнему минимуму. Больше всего Россия должна банкам во Франции ($14,13 млрд), Великобритании ($13,06 млрд), Германии ($7,33 млрд), Австрии ($5,74 млрд), Нидерландах ($3,46 млрд), Японии ($3,43 млрд). Из этих стран кредитование России в четвертом квартале больше всего сократили Франция (на $5,5 млрд), Великобритания (на $2,5 млрд), а также Нидерланды (на $423 млн).

Из всех стран БРИКС кредитование из-за границы в четвертом квартале помимо России сократилось лишь в Бразилии (на $9,2 млрд). Показатель вырос в Китае (на $13 млрд), Индии (на $8,5 млрд) и ЮАР (на $1,7 млрд). В целом трансграничное кредитование резидентов развивающихся стран Европы (к которым BIS относит и Россию) в четвертом квартале сократилось на $5 млрд. В основном это произошло именно за счет российской ситуации — например, в Турции и Польше зарубежные кредиты резидентам выросли на $4 млрд и $2 млрд соответственно.