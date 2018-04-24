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Примерная отставка премьера
Газета № 073 (2797) (2404) 23 апр, 22:34
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Примерная отставка премьера
Армянская оппозиция добилась ухода Сержа Саргсяна с поста главы правительства
Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку в результате массовых уличных протестов. Временным главой правительства назначен его соратник вице-премьер Карен Карапетян. Оппозиция требует досрочных выборов в парламент
Серж Саргсян (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

​«Я был не прав»

В понедельник, 23 апреля, на 11-й день массовых протестов, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Соответствующее заявление выпустила его пресс-служба. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Карен Карапетян, однопартиец Саргсяна по правящей Республиканской партии и премьер-министр Армении в 2016–2018 годах.

На посту премьера Саргсян пробыл неделю, до этого он десять лет, с апреля 2008-го по апрель 2018-го, был президентом страны. Массовые протесты против его возвращения во власть в новом качестве возглавил лидер оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян. В воскресенье, в разгар протестов, Саргсян встретился с Пашиняном. Встреча продлилась несколько минут — лидер оппозиции настаивал на том, чтобы на ней присутствовали журналисты, а ее темой стала отставка Саргсяна, так как власть в стране «перешла к народу». Саргсян ответил, что «фракция, набравшая 7–8%, не имеет права говорить от имени (народа)», и ушел с переговоров.

В понедельник он назвал свои оценки ошибочными. «Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны. Улица против моего назначения. И я выполняю ваше требование», — процитировала пресс-служба заявление Саргсяна. Он также добавил, что выступает против применения армии для разрешения конфликта.

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В соответствии с Конституцией после отставки премьера президент страны Армен Саркисян принял отставку правительства. Теперь в семидневный срок фракции Национального собрания имеют право выдвигать своих кандидатов на пост премьера; парламент изберет его большинством голосов, пояснил РБК пресс-секретарь подавшего в отставку премьер-министра Ованнес Никогосян.

Участники протестов вечером в понедельник провели праздничные митинги. Пашинян на площади Республики в Ереване заявил, что будет сформировано временное правительство, после чего в кратчайшие сроки должны пройти внеочередные парламентские выборы.

Новая тактика

Массовые акции протеста против возвращения Саргсяна во власть начались 13 апреля. Им предшествовал пеший марш Пашиняна из Гюмри в Ереван и акции протеста в столице с участием нескольких десятков человек. Значительный прирост участников произошел после того, как 17 апреля парламент республики избрал Саргсяна премьером.

Самая массовая акция прошла вечером в воскресенье. По данным оппозиции, в митинге на площади Республики приняли участие до 160 тыс. человек, или более 5% населения страны (всего в Армении, по официальным данным, проживают 2,9 млн человек). По данным полиции, на улицу вышли 35 тыс. человек. Таким образом, протесты стали самыми массовыми с конца 1980-х, когда в республике проходили акции в поддержку независимости Нагорного Карабаха.

Акция в Ереване против назначения Сержа Саргсяна премьером. Фотогалерея Еще 7 фото
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Раньше оппозиция собиралась в отдельных местах Еревана, обычно на площади Республики или площади Свободы, однако сейчас все было иначе — протестующие перекрывали улицы в разных частях армянской столицы, действуя децентрализованно и самостоятельно, рассказал РБК руководитель ереванского Центра политических и правовых исследований Джонни Меликян. На мобилизацию людей работали прямые трансляции с мест событий, а также миролюбивый настрой участников протестов, продолжает Меликян. Так, ​Пашинян и другие лидеры протеста призывали людей не нарушать закон и не оставаться на улицах на ночь.

К акциям присоединились жители нескольких других армянских городов, в том числе Гюмри и Ванадзора. ​В Гюмри, где находится российская военная база, шествие было мирным, и ситуация в городе «спокойная». «Задержанных на сегодня нет, улицы не перекрыты, точного числа по участникам у нас нет», — пояснили в администрации Ширакской области, центром которой является Гюмри. В городе Ванадзор, по данным «Радио свободы», на улицу вышли рабочие швейной фабрики, к которым примкнули многие жители города. Оппозиционеры заявляли, что перекрыли межгосударственную автомагистраль Ереван — Севан и другие дороги.

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Утром 23 апреля Министерство обороны Армении подтвердило, что к акциям протеста в Ереване присоединилась часть военнослужащих из состава миротворческой бригады. В военном ведомстве указали, что солдаты самовольно покинули свою часть. На видео видно, как из расположения части на улицу выбегают несколько десятков военных.

Одна мишень

В политическом плане отличием нынешних протестов стало не абстрактное требование смены власти, а конкретное требование отставки одного человека, говорит Меликян. Сказалось и давно копившееся разочарование людей, недовольство экономической ситуацией, добавляет он.

Серж Саргсян в 2014 году обещал не претендовать на пост премьер-министра и нарушил свое слово, объяснял РБК Ален Симонян, соратник Пашиняна, а также член городского совета Еревана и правления партии «Гражданский договор» (входит во фракцию «Елк»).

В 2015 году Саргсян и Республиканская партия, лидером которой он является, инициировали референдум по изменению Конституции, в результате которого Армения стала парламентской республикой и большинство властных полномочий перешло от президента к премьеру. На парламентских выборах 2017 года Республиканская партия получила 49,5% голосов и создала коалицию с националистической «Дашнакцутюн», получившей 6,58% голосов. Премьером после выборов был утвержден Карен Карапетян. После избрания парламентом в марте нового президента — Армена Саркисяна — правительство ушло в отставку. Единственным кандидатом на пост премьера правящая коалиция выдвинула Саргсяна.

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И до утверждения Саргсяна премьером доверие к власти в обществе было низким, протесты спровоцировало то, что Саргсян еще и нарушил общественный договор, сказал РБК Александр Искандарян, армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване.

До последнего момента главным политическим двигателем протестного процесса были депутаты фракции «Елк». Однако за час до отставки Саргсяна о поддержке протестующих заявила крупнейшая в Армении оппозиционная партия «Процветающая Армения», возглавляемая предпринимателем Гагиком Царукяном и получившая на выборах 2017 года 27,32% голосов.

Нейтральная позиция России​

На протяжении всего периода протеста международное сообщество осторожно реагировало на происходящее. 22 апреля посольство США в Армении призвало обе стороны проявить сдержанность, обеспечить мирный протест, «избегать насилия и предотвращать эскалацию напряженности». Так же высказался Евросоюз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколько раз повторял, что происходящее в закавказской республике является ее внутренним делом.

К какому бы исходу ни пришла история с протестами в Армении, Москва рассчитывает, что двусторонние отношения не изменятся, сказал РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Это внутреннее дело Армении. У нас прекрасные двусторонние отношения, проверенные столетиями. Главное, чтобы там не было никакого противостояния и чтобы процесс нормализовался», — заявил Джабаров. По его мнению, протесты в Армении отличаются от украинского Майдана 2014 года, против которого Москва начала выступать с первых дней. «На Украине было прямое вмешательство из-за рубежа. Сценарий был подготовлен западными странами. На мой взгляд, здесь этого нет», — объяснил российскую реакцию сенатор.

«Армения, Россия всегда с тобой!» — так отреагировала на события в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметившая способность народа Армении в непростой ситуации сохранять единство и уважение друг к другу.

Спокойная реакция Москвы объясняется тем, что акции не носили антироссийский характер, считает российский политолог Евгений Минченко. «В целом внешнеполитическая тема в протестах не присутствовала. Были претензии лично к Саргсяну», — говорит эксперт. По его мнению, Москва может проявлять озабоченность только насчет дальнейшего курса, которым пойдет Армения, но пока нет оснований думать, что он существенно изменится.

Армения — ближайший союзник России в регионе

Россия и Армения входят в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ, вместе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном). Армения также является членом Евразийского экономического союза (вместе с Белоруссией, Россией, Казахстаном и Киргизией).

В Армении расположена российская 201-я военная база. Согласно межгосударственному договору от 30 сентября 1992 года российские пограничники, дислоцированные на территории Армении, охраняют ее границу с Турцией и Ираном.

Россия предоставляет Армении кредиты на закупку вооружений и технику. В 2016 году в страну были поставлены российские ракетные комплексы «Искандер».

В конце марта этого года заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов сообщил, что Россия в этом году начнет новые поставки военной продукции Армении по новому кредиту на $100 млн. Кредитное соглашение было одобрено армянским правительством в октябре прошлого года.

Авторы: Александр Атасунцев, Полина Химшиашвили.
При участии: Илья Немченко, Мария Кокорева.
Теги: Армения , Ереван , массовые протесты , Серж Саргсян
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