Бюджету недоплатят 204 миллиарда

Минфин предупредил о возможном недополучении государством дивидендов

Минфин предупредил премьер-министра, что бюджет вновь может недополучить дивиденды от госкомпаний. Дмитрий Медведев поручил финансово-экономическому блоку правительства принять не подлежащее пересмотру решение о выплате дивидендов

Дмитрий Медведев и Антон Силуанов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Глава Минфина Антон Силуанов написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву (есть у РБК), в котором предупреждает о риске недополучения дивидендов от госкомпаний, а также просит поддержать ведомство в дискуссии о размере этих дивидендов. Подлинность письма подтвердил источник в Минфине, пресс-служба ведомства не ответила на запрос РБК.

«Существуют риски недопоступления дивидендных платежей в 2018 году по сравнению с плановыми показателями в размере до 204 млрд руб., в том числе в связи с тем, что рядом акционерных обществ с государственным участием принимаются решения о выплате дивидендов в размере менее 50% от чистой прибыли, определенной по МСФО», — говорится в письме.

Министр финансов напоминает, что в федеральный бюджет на 2018 год заложены доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим государству, в размере 379,9 млрд руб. В 2017 году «Газпром» перечислил в бюджет 73 млрд руб. дивидендов, или 20% от прибыли по МСФО и, согласно сообщениям СМИ, планирует сохранить размер выплат на таком же уровне и в текущем году, а ПАО «Россети» выплатило в бюджет 1,15 млрд руб., или 1,4% чистой прибыли по МСФО, указывает Силуанов.

Компании «Роснефтегаз», «Транснефть» и «Роснефть» в 2017 году выплатили промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия, пишет Силуанов, это «приведет к уменьшению дивидендных поступлений в федеральный бюджет от указанных акционерных обществ».

В связи с этим глава Минфина просит Дмитрия Медведева поручить Минэкономразвития и Росимуществу на годовых собраниях акционеров обществ с госучастием исходить из «необходимости направления на выплату дивидендов по итогам 2017 года не менее 50% чистой прибыли, определенной по МСФО». Также Силуанов предлагает поручить этим ведомствам «инициировать по итогам первого полугодия 2018 года внеочередное собрание акционеров «Роснефтегаза», «Транснефти» и «Роснефти» по вопросу выплаты промежуточных дивидендов» в целях мобилизации доходов и обеспечения сбалансированности федерального бюджета.

Пересмотру не подлежит

В ответ на письмо Медведев поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову «вместе с Минфином внести окончательные, не подлежащие пересмотру предложения по размеру дивидендов, подлежащих уплате в 2018 году».

«Росимущество будет действовать в соответствии с поручениями правительства», — сказал РБК советник руководителя ведомства Денис Лазарев.

«Транснефть» планирует выплатить дивиденды в 2018 году (включая промежуточные) на уровне прошлого года, сообщил РБК советник президента компании Игорь Демин. В 2017 году компания выплатила дивиденды общим объемом около 58 млрд руб., или 100% от прибыли по РСБУ за 2016 год (30,6 млрд руб.), плюс 27,6 млрд руб. промежуточных за первое полугодие 2017 года. Вопрос о внеочередном собрании акционеров, о котором говорится в письме Силуанова, он комментировать не стал. Чистая прибыль «Транснефти» за 2017 год по РСБУ составила 58,8 млрд руб., по МСФО — 191,8 млрд руб.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев. «Россети» реализуют дивидендную политику в соответствии с требованиями, установленными правительством (прошлогоднее распоряжение № 1094р), сказал РБК представитель «Россетей». «Полученный согласно РСБУ по итогам 2017 года убыток за счет переоценки акций дочерних и зависимых обществ, находящихся на балансе ПАО «Россети», и создания резерва под обесценение финансовых вложений не позволяет компании согласно действующему ФЗ «Об акционерных обществах» выплатить дивиденды», — добавил он.

«Роснефть» выполняет утвержденную ранее дивидендную программу и пожелания президента, которые в данном случае совпали, сказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. В сентябре 2017 года совет директоров компании принял решение направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО с выплатами по меньшей мере дважды в год (до этого норма была 35% прибыли). «Мы заплатим промежуточные дивиденды за первое полугодие 2018 года», — добавил он.

50% дивидендов

​Минфин не первый год добивается от госкомпаний выполнения норматива о выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. В 2017 году федеральный бюджет также недополучил от госкомпаний дивидендные выплаты на 207,5 млрд руб.: некоторые добились исключений из норм выплат, которые учитывались при составлении бюджета на 2017 год. Например, «Газпром» отдал акционерам 20% чистой прибыли по МСФО, а «Роснефтегаз» вообще не заплатил дивидендов. Минфин указывал, что крупнейшие госкомпании искусственно занижают уровень отдачи на вложенный капитал, что создает необоснованное преимущество для государственных компаний по сравнению с частными.

При обсуждении закона о бюджете на 2018–2020 годы правительство решило не публиковать оценки поступления дивидендов в федеральный бюджет по каждой из госкомпаний в отдельности. Но при формировании прогноза поступления дивидендов, администрируемых Росимуществом, на 2018–2020 годы Минфин вновь учел перечисление в федеральный бюджет 50% от чистой прибыли госкомпаний.