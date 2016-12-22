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Правление «Газпрома» предложило дивиденды вдвое меньше ожиданий Минфина
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Правление «Газпрома» предложило дивиденды вдвое меньше ожиданий Минфина
Бизнес, 16:26
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Правление «Газпрома» предложило дивиденды вдвое меньше ожиданий Минфина
Правление «Газпрома» рекомендовало сохранить дивиденды компании по итогам 2017 года на уровне предыдущего, заплатив 8,04 руб. за акцию, или 190 млрд руб. Это почти вдвое меньше, чем Минфин заложил в госбюджет
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

​Правление «Газпрома» подготовило предложения совету директоров о выплате дивидендов акционерам компании в 2017 году на уровне предыдущего года — в размере 8,04 руб. на акцию, что составляет порядка 190 млрд руб., говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

«Газпром» отмечает, что такой размер дивидендов учитывает необходимость «сохранения высокой степени финансовой устойчивости» и реализацию «приоритетных стратегических проектов».

На что тратит деньги «Газпром»

В соответствии с инвестиционной программой на 2018 год общий объем инвестиций компании составит 1,279 трлн руб., что на 13,3% больше, чем в 2017-м. Инвестиционная программа «Газпрома» предусматривает реализацию всех стратегически важных проектов компании: обустройство Чаяндинского месторождения, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, газотранспортные проекты «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток-2», развитие газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа на среднесрочную перспективу.
 

Чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам за 2017 год упала по сравнению с 2016-м в четыре раза, до 100 млрд руб. Таким образом, обществу придется использовать для выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет, отмечает «Интерфакс».

Дивиденды «Газпрома» по итогам 2016 года составили 190,327 млрд руб., или 20% от чистой прибыли по МСФО. «Газпром» выплатил 8,0397 руб. на одну акцию, что на 1,9% больше, чем за 2015 год. По итогам 2017-го компания пока не отчитывалась по стандартам МСФО.

Минфин традиционно выступает, чтобы госкомпании платили дивиденды в размере 50% от чистой прибыли. Как заявлял 29 марта замглавы министерства Алексей Моисеев, в бюджете на 2018 год заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд руб. ​Министерство заложило в него дивиденды «Газпрома» за 2017 год — 14,32 руб. на акцию и за 2018-й (доходы 2019-го) — 15,62 руб. на акцию.

То есть фактически правление «Газпрома» рекомендовало заплатить в 1,8 раза меньше, чем рассчитывает Минфин.

В конце ноября 2017 года на встрече с президентом Владимиром Путиным предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о планах сохранить дивиденды в размере 190 млрд руб. на «ближайшие годы». «Объем дивидендных выплат в настоящее время составляет более 190 млрд руб., и несмотря на рост инвестиционной программы «Газпрома», в ближайшие годы дивидендные выплаты останутся на том же самом уровне — 190 млрд руб.», — говорил он.

Путин поддерживал особый статус «Газпрома», заявляя, что решение о размере дивидендов компании будет приниматься исходя из ее реальных денежных потоков, а не результатов по МСФО.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: дивиденды , «Газпром»
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