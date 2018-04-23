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Московский опыт прописали остальным
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Московский опыт прописали остальным
Газета № 072 (2796) (2304) 21 апр, 08:28
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Московский опыт прописали остальным
Минстрой назвал города — кандидаты на реновацию
Опыт столичной программы реновации можно распространить на крупные города, к примеру Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, рассказал РБК министр строительства Михаил Мень. Но не все в ней нуждаются, заявили местные власти
Михаил Мень (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Переселим, как в Москве

«[Опыт реновации] может быть масштабирован только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку. Конечно, это Санкт-Петербург. Наверное, Екатеринбург. Возможно, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи», — рассказал министр строительства России Михаил Мень РБК 20 апреля на Ялтинском экономическом форуме.

Минстрой по поручению президента разрабатывает законопроект о новом принципе расселения аварийного жилья, он может включать возможность реновации для крупных городов. «Если дом расположен в центре города, а инвестиционная привлекательность земли достаточно высокая, то механизмы могут быть прописаны, опираясь на принципы, которые сегодня используются в Москве для реновации», — сказал министр.

В начале апреля состоялась встреча премьер-министра Дмитрия Медведева с депутатами Госдумы, после которой лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что глава правительства поддержал идею распространить реновацию на всю страну.

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Ранее замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин сообщил, что механизм расселения аварийного жилья заработает с 1 января 2019 года, законопроект поступит в правительство до 1 июля 2018 года. С начала 2012 года в России признали аварийными 44,6 тыс. многоквартирных домов общей площадью 12,2 млн кв. м, в них проживают 724,4 тыс. человек.

Экспансия реновации

В феврале 2017 года президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин объявили о проведении программы реновации столичного жилищного фонда. Первоначально речь шла о 8 тыс. домов площадью 25 млн кв. м. Официально программу реновации утвердили в августе, в нее вошли более 5,1 тыс. домов, в основном пятиэтажки. Специально под столичную реновацию был принят федеральный закон.

Чтобы дом вошел в программу сноса, за это должны были проголосовать две трети жильцов. Взамен старого жилья москвичам обещают на выбор денежную компенсацию, равноценную или равнозначную квартиру с отделкой комфорткласса. Власти уверяют, что большинство домов расселят в пределах того же квартала. Программа реновации рассчитана на 15 лет и обойдется в 3 трлн руб. В мэрии не раз говорили, что ее планируется реализовывать исключительно за счет столичного бюджета, а застройщики будут привлекаться как подрядчики. Специально для реновации было решено сократить строительные процедуры. Сроки проектирования и строительства объекта уменьшились с 4,2 до 3,4 года, утверждали чиновники.

Распространить реновацию на другие регионы еще год назад предложили депутаты Госдумы и сенаторы. В России помимо Москвы — 14 городов-миллионников, в которых почти 32 тыс. пятиэтажек, в основном хрущевки. Больше всего их в Петербурге — 6,8 тыс. домов, самая высокая доля от общего количества домов — в Перми ​ (54,1%). По данным на июнь прошлого года, ​Москва заняла 82-е место среди всех регионов по доле ветхих и аварийных домов. Рейтинг возглавили Тува, Якутия и Дагестан. Региональные чиновники говорили РБК, что снос ветхого жилья невозможен без федеральной помощи.

«Было очень болезненно»

Реновация в Сочи невозможна без широкого общественного обсуждения и согласия жителей города, заявил РБК мэр Анатолий Пахомов. «Мы прошли Олимпиаду, переселили большое количество людей, что было очень болезненно. Поэтому сначала нужно посоветоваться с жителями», — сказал он.

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По его словам, проблема ветхого жилья в Сочи во многом была решена при подготовке к Олимпиаде. «С 2012 по 2017 год мы переселили из ветхого и аварийного жилья около 1 тыс. семей. Предстоит расселить еще около 800 квартир», — рассказал чиновник.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман «не пожелал бы» жителям города программу реновации, как в Москве, так как он считает это «коммерческим, девелоперским проектом». «С чего вдруг люди, которые заработали квартиры, поедут куда-то в другое жилье и уедут из центра? Потому что кому-то нужна земля и кто-то хочет заработать деньги?» — сказал он РБК. По его мнению, хрущевки в Екатеринбурге еще «простоят», дворы ухоженные, есть «проблемные дома, но это отдельная история».

«Программа реновации по примеру Москвы, когда сносят целые массивы многоквартирного жилья для строительства еще более высотного жилья, для Краснодара неактуальна», — заявил РБК глава города Евгений Первышов.

Ветхое и аварийное жилье преимущественно сосредоточено в центре города, где власти стараются создавать зеленые зоны или социальную инфраструктуру, пояснил Первышов. К тому же такой проект непривлекателен для инвесторов, так как ветхое жилье в Краснодаре расположено на маленьких участках внутри кварталов, заключил глава Краснодара.

РБК направил запрос властям Санкт-Петербурга, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

Опыта нет

Вряд ли в других городах хватит средств на осуществление программы, подобной столичной, сказал РБК экс-глава НИИПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко. Поэтапно процедура реновации, изъятия и замены жилья пока не проработана, утверждает гендиректор консалтинговой компании Key Capital Сергей Камлюк. «Для регионов эта программа тоже интересна, но пока еще московская программа сырая», — сказал эксперт.

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Опыт реновации в самой Москве пока недостаточный, согласен руководитель отдела исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов. «Принципиальное отличие реновации в Москве​ от сноса аварийного жилья в регионах в комплексном развитии территории. Не просто увеличивается плотность застройки, но меняется окружение, транспортная структура, создается качественная среда. Для застройщиков и жильцов это более выгодно, — уверен Соколов. — В целом по всей стране реновацию провести сразу не получится, но в больших городах это вполне возможно».​

Авторы: София Сарджвеладзе, Владимир Дергачев.
При участии: Ольга Агеева, Егор Губернаторов, Екатерина Костина, Руслан Ягудин.
Теги: реновация , Михаил Мень , Минстрой
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