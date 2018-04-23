«Динамо» сыграло откат

МВД начало проверку финансовой деятельности популярного футбольного клуба

Как стало известно РБК, МВД проводит проверку по фактам финансовых злоупотреблений в руководстве футбольного клуба «Динамо». В материалах, ставших поводом для проверки, фигурирует экс-капитан сборной России Алексей Смертин

Алексей Смертин (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Жалоба Стржалковского

МВД России проводит проверку по обращению председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского о возможном причинении ущерба обществу, сообщили РБК в пресс-службе МВД. По ее итогам «будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», которое предполагает в том числе возбуждение уголовного дела.

Проверка МВД касается деятельности руководителей столичного футбольного клуба «Динамо», подтвердили РБК в пресс-службе одноименного ВФСО. По версии руководства общества (владеет ФК «Динамо»), экс-генеральный директор футбольного клуба Евгений Муравьев выводил деньги из клуба путем заключения контрактов со связанными с ним компаниями.

«Часть материалов уже передана мной непосредственно министру [внутренних дел Владимиру Колокольцеву], — рассказал РБК Стржалковский. — Сколько продлится доследственная проверка, я не знаю, это не в моей компетенции. Есть какие-то сроки, они могут их продлевать».

14 марта этого года совет директоров «Динамо» принял решение досрочно прекратить полномочия Муравьева в качестве гендиректора. Поводом для отставки стало заключение сделки с британской компанией Golden Toys LLP, которая была оформлена без одобрения совета директоров клуба.

Претензии ВФСО «Динамо» касаются нескольких эпизодов, связанных с деятельностью руководства футбольного клуба.

Золотые игрушки

В январе этого года ФК «Динамо» заключил контракт с зарегистрированной за месяц до этого британской фирмой Golden Toys LLC. По договору Golden Toys должна была получить €1,25 млн за содействие в организации перехода в «Динамо» из немецкого «Кельна» защитника сборной России Константина Рауша (о сделке было объявлено 21 января 2018 года). «Динамо» заплатило немецкому клубу за игрока сборной России €1,5 млн.

«Мы спрашивали Рауша, знает ли он [учредителей Golden Toys] Владимира Студеникина и Владимира Ничипорука. Он говорит, что никогда не слышал ни о таких людях, ни о такой фирме. «Кельну» деньги за его переход были перечислены напрямую. Возникает вопрос, кому и за что мы должны были перечислить еще €1,25 млн», — рассказал РБК Стржалковский. По словам руководителя «Динамо», проведенная проверка выявила, что московское представительство Golden Toys зарегистрировано по адресу, совпадающему с домашним адресом гендиректора футбольного клуба Евгения Муравьева.

Сергей Степашин, Евгений Муравьев и игроки «Динамо» (слева направо) (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Муравьев не смог представить «вразумительных объяснений» произошедшего и написал заявление об увольнении по собственному желанию, рассказал Стржалковский.

Дорогое исследование

Второй эпизод касается контракта с другой британской компанией Lucid Lucid Sports Group Ltd об оказании услуг по анализу трансферного рынка Восточной Европы, который «Динамо» заключило 22 января 2018 года. По этому договору «Динамо» заказало у британской фирмы исследование, чтобы приобрести футболиста на позицию полузащитника «в возрасте 25–29 лет ростом более 173 см». Стоимость заказанного исследования по договору составляла €350 тыс.

Аналитический отчет (копия есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил руководитель общества «Динамо») компании Lucid Lucid представляет собой текст на пяти страницах. В нем указаны два футболиста, подходящих под параметры заказчика, — полузащитники польского клуба «Лех» Мацей Гайос и Абдул-Азиз Тетте. С одним из них — Абдул-Азизом Тетте «Динамо» заключило контракт 31 января 2018 года, через девять дней после подписания договора с Lucid Lucid (копия есть в распоряжении РБК). Акт приемки работ датируется 24 февраля, когда рекомендованный новичок уже работал с «Динамо» на тренировочном сборе в Турции. Цена его трансфера составила €800 тыс.

Глава ВФСО «Динамо» утверждает, что проведенная проверка выявила отсутствие в британском реестре юрлиц информации о компании Lucid Lucid. При этом есть информация о компании с похожим названием — Lucid Sports Group Ltd, зарегистрированной 20 июля 2017 года. Единственным владельцем компании обозначен 29-летний гражданин Швеции Ганс Кристиан Клинг, чья подпись стоит на контракте с «Динамо», с копией которого ознакомился РБК. Сайт компании был зарегистрирован в июне 2017 года в Москве, в соцсетях есть информация о двух сотрудниках Lucid Sports, также проживающих в России. Связаться с представителями этой компании РБК не удалось.

«Заключение подобных договоров возможно квалифицировать как мошенничество, — считает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. — В данном случае слишком очевидна несоразмерность встречного исполнения и размера оплаты». Старший юрист юридической компании BMS Law Firm Тарас Хижняк добавляет, что при доказанности всех обстоятельств следователи могут квалифицировать подобные действия по ст. 159, 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями).

Ошибка Смертина

Под обоими контрактами стоят подписи исполнительного директора футбольного клуба «Динамо», экс-капитана сборной России по футболу Алексея Смертина. По словам Стржалковского, подписи Смертина стоят и под другими подозрительными документами, выявленными в ходе аудита. При этом Смертин сохранил за собой должность исполнительного директора, а Стржалковский говорит, что уверен в невиновности известного футболиста.

«Он сам говорит, что ему жестко сказали: подписывай. Мы его ни в чем не подозреваем», — заявил Стржалковский РБК. По его версии, основная ответственность за подписание договоров лежит на бывшем генеральном директоре ФК «Динамо» Евгении Муравьеве.

Владимир Стржалковский (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Руководителя общества «Динамо» Стржалковского и уволенного гендиректора футбольного клуба Муравьева связывает давняя история взаимоотношений. Они познакомились в начале 2000-х, когда Муравьев работал чиновником администрации Краснодарского края, а Стржалковский занимал пост замминистра экономического развития, а затем главы Ростуризма. В 2009 году Стржалковский, ставший генеральным директором «Норильского никеля», пригласил давнего знакомого из Краснодара возглавить филиал корпорации в Мончегорске, а затем и в Норильске. В 2012 году они почти одновременно покинули компанию. В сентябре 2016 года Стржалковский принял приглашение возглавить ВФСО «Динамо». Через десять дней было объявлено о назначении гендиректором футбольного клуба «Динамо» Евгения Муравьева.

Юристы считают, что Алексей Смертин, чья подпись стоит на контрактах, переданных для проверки в правоохранительные органы, может остаться в статусе свидетеля, если будет доказано, что он лишь выполнял указания руководства. «Для того чтобы выявить виновное лицо, следствию будет необходимо восстановить хронологию событий: кто нашел британскую компанию, кто выступал инициатором исследования, как, где и когда велись переговоры, кто готовил договор, кто давал команду на оплату и т.д.», — отмечает Дмитрий Горбунов.

Муравьев и Смертин не отвечали на звонки и СМС-сообщения в течение нескольких дней.

Коррупционноемкая​ среда

За российский период менеджеры футбольных клубов либо футбольные агенты никогда не становились фигурантами уголовных дел по фактам вывода денег из клубов под видом разных сделок. При этом эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что российский спорт вообще и футбол в частности являются благоприятной средой для коррупции.

По словам президента Национального объединения спортивных юристов России Сергея Алексеева, это связано со слабым контролем за деятельностью спортивных менеджеров. «Дело в том, что сфера экономики спорта довольно сильно отличается от того, как устроены другие сферы экономической деятельности. Это происходит в силу специфики и закрытости экономической составляющей спорта, — отметил Алексеев. — Сама среда создает условия, благоприятные для реализации преступных коррупционных схем, откатов и завышения смет при проведении работ, так как контроль со стороны госорганов и владельцев за бизнес-процессами в спорте на порядок ниже».

Президент группы компаний «Футбол Маркет» Юрий Белоус, в 2000-х руководивший футбольным клубом «Москва», признает, что руководители российских клубов часто получают коррупционные предложения. «Попытки коррумпировать руководителя футбольного клуба — это крайне распространенная в России история, особенно со стороны агентов футболистов, — рассказал РБК Белоус. — Но надо понимать, что реализация таких схем невозможна, если совет директоров клуба, представляющий владельца, контролирует внутренние процессы. Если клуб, по сути, без присмотра и никто не контролирует тех, кто принимает в нем решения, тогда такие истории возникают. Случай с «Динамо» тому наглядный пример».

Большинство коррупционных схем в российском футболе возникает при проведении трансферов футболистов. По данным исследования UEFA, объем рынка трансферов летом 2017 года достиг рекордной отметки €5,6 млрд. Из этой суммы 80% были потрачены при переходах игроков в клубы так называемой большой пятерки — сильнейших европейских чемпионатов (Англии, Италии, Германии, Испании, Франции). Объем российского трансферного рынка составил €170 млн (около 3% от европейского рынка): российские клубы совокупно приобрели игроков на €124 млн и продали на €46 млн.