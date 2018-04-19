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На семь бед — зеркальный ответ
Газета № 070 (2794) (1904) Общество, 18 апр, 21:46
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На семь бед — зеркальный ответ
Чем грозят телеканалу RT расследования британского медиарегулятора
Британский регулятор в области коммуникаций может лишить лицензии вещающий в Великобритании российский телеканал RT: в освещении событий в Солсбери канал не был беспристрастным, чем нарушил лицензионный кодекс, считает регулятор
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В среду, 18 апреля, стало известно о том, что Государственный комитет по телевидению, радиовещанию и почтовой связи Великобритании (Ofcom) начал семь новых расследований в отношении ряда программ вещающего в Британии российского телеканала RT. Медиарегулятор, как следует из сообщения его пресс-службы, считает, что российский телеканал нарушил правила объективности, освещая «дело Скрипаля».

В поле зрения Ofcom попали семь выпусков новостных и документальных программ RT, вышедших в эфир с 17 марта по 16 апреля. Претензия к ним одна — они не соответствуют лицензионному кодексу Ofcom, поскольку сообщаемая в них информация не является беспристрастной. «После событий в Солсбери мы наблюдаем значительное увеличение числа программ RT, которые требуют расследования на предмет потенциальных нарушений вещательного кодекса», — констатирует Ofcom, обещая обнародовать результаты расследования «так скоро, насколько это возможно».

Узок круг этих зрителей

Программы RT не пользуются популярностью у британских зрителей, свидетельствуют данные британского телеизмерителя BARB. Например, на неделе 2–8 апреля ежедневная аудитория российского вещателя равнялась в среднем 136 тыс. человек. Средняя продолжительность просмотра программ RT в неделю равнялась всего одной минуте. Доля канала в общем телесмотрении — 0,04%.

В 2017 году из федерального бюджета АНО «ТВ-Новости», управляющей вещанием RT в разных странах, были выделены более 17,5 млрд руб. (без учета затрат на запуск франкоязычного канала), план на 2018 год — 19,2 млрд руб.

Если нарушения лицензионного кодекса будет подтверждено, Ofcom может либо просто опубликовать заключение о нарушении, потребовать у телеканала рассказать о своем решении в эфире или наложить штраф. Его размер может составить как несколько сотен тысяч фунтов стерлингов, так и несколько миллионов. Факторы, которые учитываются при расчете суммы штрафа, изложены на сайте регулятора: во внимание принимается серьезность нарушения, получил ли нарушитель дополнительную выгоду и т.д. Например, в марте 2017 года Ofcom оштрафовал компанию — поставщика телекоммуникационных услуг BT на рекордные £42 млн. Расследование показало, что компания занижала размеры компенсационных выплат за задержки в работе высокоскоростных интернет-линий.

Наконец, Ofcom может отозвать у телеканала лицензию на вещание. Такой прецедент уже был: в 2012 году регулятор лишил лицензии Iran’s Press TV, после того как установил, что редакционная политика иранского телеканала осуществлялась в тегеранской, а не в лондонской редакции.

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В зависимости от репутации

Меры, которые примет Ofcom, будут зависеть от репутации RT, говорится в сообщении регулятора. В пресс-службе RT, в свою очередь, отметили, что редакционный подход телекомпании не изменился после инцидента в Солсбери и вещатель обсудит данный вопрос с Ofcom. «Мы рады, что Ofcom признает, что RT следовал лицензионному кодексу так же, как другие вещатели. Это позволяет поставить точку в отношении всех дискредитирующих политических заявлений и обвинений, звучащих в адрес нашего телеканала», — говорится в сообщении российского телеканала.

Как RT нарушал лицензионный кодекс Ofcom

С 2011 года Ofcom 15 раз уличал RT в нарушении лицензионного кодекса. Из них восемь раз претензии заключались в пристрастности распространяемой информации. В частности, в 2014 году регулятор усмотрел нарушения сразу в четырех сюжетах RT, связанных с освещением украинского кризиса. Претензии британского регулятора заключались в том, что телеканал представляет события на Украине исключительно с позиции российских властей.

Нарушение правил объективности RT требует доказательств, отмечает юрист в области международного права Александр Сковородко. В противном случае, по словам эксперта, в действиях Ofcom можно усмотреть наличие цензуры, то есть нарушение ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В этой статье, поясняет Сковородко, говорится, каждый имеет право свободно выражать свое мнение, в том числе распространять информацию без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей. Правда, в п. 2 этой статьи говорится также о возможных ограничениях или даже санкциях, но лишь в тех случаях, когда речь идет об интересах национальной безопасности или общественного порядка, для защиты репутации и прав других лиц. Если RT своими действиями ничего такого, что выходило бы за эти рамки, не предпринимала, то в случае отзыва лицензии у телекомпании будут основания для обращения в Европейский суд по правам человека, который следит за соблюдением этой конвенции.

Зеркальные меры

В середине марта Ofcom уже допускал отзыв лицензии у RT, если британские власти докажут причастность России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Тогда регулятор направил в АНО «ТВ-Новости», держателя лицензии на вещание RT в Великобритании, письмо, в котором сообщил, что, если следствие установит «неправомерное применение силы» Москвы против Британии, Ofcom проверит RT на соответствие стандартам вещания.

Тогда, в марте, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России не будет работать ни одно британское СМИ, если Великобритания примет решение об отзыве лицензии у телеканала RT.
Дать «зеркальный» ответ в отношении британских СМИ, если будет ограничено вещание RT, обещал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В среду, 18 апреля, ждать зеркальных мер на начатое Ofcom в отношении RT расследование рекомендовал и заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Детали уточнить он отказался.

В России не осталось иностранных СМИ как таковых, напоминает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко. С января 2016 года закон «О СМИ» запрещает иностранцам владеть более 20% в компании-учредителе любого российского СМИ. В результате зарубежные медиакомпании либо ушли из России (немецкая Axel Springer, американская NBCUniversal и др.), либо передали свой бизнес местному партнеру (американские Discovery Communications, Turner Broadcasting System, немецкие Burda и Bauer Media).

При этом британские медиа от законодательных ограничений не пострадали — у них просто не было и нет в России своих зарегистрированных СМИ. У русской службы BBC лицензия на СМИ была приостановлена еще несколько лет назад по решению ее учредителей. Русскоязычный сайт bbcrussian.com (bbc.com/russian) как СМИ в России не зарегистрирован. Свидетельство о регистрации англоязычного телеканала BBC World News оформлено через структуру его дистрибьютора в России — Universal Communications. В пресс-службе BBC World отказались комментировать то, «что пока не произошло».

Основные «симметричные меры» могут заключаться в запрете дистрибьюторам ретрансляции и блокировке сайтов британских СМИ в России, полагает Кравченко.

В исследовательской компании Mediascope сообщили, что не могут дать данные об аудитории телеканала BBC World News и сайта bbcrussian.com, поскольку цифры слишком малы, чтобы их анализировать.

Авторы: Александр Атасунцев, Мария Истомина, Сергей Соболев.
Теги: Russia Today , Великобритания
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