Швейцарская дивидендная точность

«Ренова» лишилась $132 млн инвестиционного дохода

Попавшая в санкционный список США группа «Ренова» не получила дивиденды за 2017 год от своих компаний Sulzer и Oerlikon примерно на 127 млн швейцарских франков. Компании не хотят подставляться под риск вторичных санкций США

Фото: Евгений Одиноков / «РИА Новости»

Группа «Ренова», попавшая в американский санкционный список, не получила причитающиеся ей дивиденды за 2017 год от своих швейцарских компаний Sulzer и Oerlikon на общую сумму около 127 млн швейцарских франков ($132 млн). Из-за риска вторичных санкций, которые могли бы распространиться на Sulzer и Oerlikon, эти компании не будут переводить деньги «Ренове».