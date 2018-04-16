Мессенджеру вынесен приговор

Как будет происходить блокировка Telegram в России

Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России за отказ предоставить ключи для дешифровки переписки. У пользователей остается возможность попытаться обойти блокировку или перейти на другие сервисы

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд города Москвы постановил ограничить на территории России доступ к информационным системам и программам компании Telegram Messenger LLP (владеет одноименным мессенджером). Ограничение будет действовать, пока мессенджер не выполнит возложенную на него законом обязанность предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Суд обязал Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к Telegram.

Решение вынесено по иску Роскомнадзора. И.о. начальника правового управления ведомства Мария Смелянская в ходе заседания суда отметила, что «информация, которая распространяется через Telegram, может нарушать закон, использоваться террористическими и экстремистскими организациями». Суд удовлетворил требования регулятора в полной мере, в том числе ходатайство о немедленном исполнении решения о блокировке Telegram.

Адвокаты правозащитной организации «Агора» (представляют интересы Telegram) в ​заседании не участвовали: 12 апреля основатель Telegram Павел Дуров запретил своим юристам присутствовать на нем, чтобы не «легитимизировать откровенный фарс» (в деле компания значилась не ответчиком, а заинтересованным лицом). Как рассказывал РБК представитель «Агоры» Дмитрий Колбасин, юристы «убедительно просили» суд отложить рассмотрение дела по существу, так как не получили ни текст иска, ни определение о его принятии к производству и подготовке к судебному заседанию. «Более того, из СМИ мы узнали, что суд привлек к участию в этом деле ФСБ России, а ее позицию нам также не прислали. У нас не было реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства. Это вопиющее нарушение права на защиту», — заявил представитель «Агоры». По его словам, сейчас адвокаты ждут копию искового заявления и прочих документов, а также текст решения, после чего планируют его обжаловать.

Как будет осуществляться блокировка После получения решения суда (в какие сроки это произойдет, не сообщается) Роскомнадзор должен внести в реестр заблокированных ресурсов доменные имена telegram.org, web.telegram.org, t.me, а также IP-адреса серверов Telegram. После этого провайдеры должны будут ограничить доступ к этим ресурсам в течение суток с момента обновления реестра (обновляется ежедневно в 9:00 и 21:00 мск). В зависимости от того, каким образом операторы организуют блокировку, сервис может стать недоступным для пользователей в течение нескольких дней. Кроме того, Роскомнадзор может потребовать удалить приложение Telegram из русских версий магазинов Google Play и App Store, как это было с приложением соцсети LinkedIn. На момент публикации ни один из доменов Telegram в реестр внесен не был.

Ключевой вопрос

ФСБ запросила у Telegram сведения, необходимые для дешифровки переписки пользователей, в середине прошлого года. Павел Дуров на это заявил, что сервис не будет выполнять законы, которые «несовместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера. Также представители Telegram не раз отмечали, что исполнить требования спецслужб технически невозможно. Как пояснял позже глава «Агоры» Павел Чиков, серверная инфраструктура Telegram «в целях безопасности имеет распределенную структуру и включает в себя подсистемы, находящиеся на территории различных государств и управляемые различными юридическими лицами». Переписка пользователей, которая передается через «секретные чаты», никогда не сохраняется на серверах Telegram, а переписка из облачных чатов «распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте».

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, впрочем, говорил, что Telegram лукавит. «Любой мессенджер может изменить свою архитектуру для того, чтобы соответствовать законодательству той страны, в которой он работает», — аргументировал Жаров свое утверждение.

Публичные заявления о грядущей блокировке мессенджера не снизили интерес пользователей к нему. В первом квартале 2018 года Telegram вошел в топ-4 самых используемых мессенджеров на iOS и Android (после WhatsApp, Viber и «ВКонтакте») в России, сообщила РБК Сильвия Буэрманн, директор аналитической компании App Annie по Центральной Европе, России и СНГ. Для сравнения: в первом квартале 2017 года приложение было на пятой позиции, в 2016 году — на шестой, добавила она.

По данным компании Combot, занимающейся Telegram-маркетингом, в марте в России у Telegram было 15 млн активных пользователей. Общая же аудитория мессенджера в марте превысила 200 млн пользователей, сообщал Telegram, то есть на Россию приходится менее 10% клиентов.

После блокировки сервис может потерять больше половины пользователей в России, до 70–80%, считает эксперт «1С-Битрикс» Александр Демидов. Оставшаяся аудитория может продолжать пользоваться приложением с помощью прокси-серверов и VPN, которые позволяют обходить блокировку. «Основная проблема в том, что обычные пользователи, не разбирающиеся в технологиях, просто не будут этим заниматься. И это будет самая значительная часть аудитории. В итоге Telegram станет мессенджером для гиков, сумевших обойти блокировки. Из массового продукта он превратится в нишевый», — утверждает Демидов. Впрочем, авторы нескольких популярных Telegram-каналов заявили РБК, что ожидают менее сильного падения аудитории и намерены остаться на площадке.

По словам юриста организации «Роскомсвобода» Саркиса Дарбиняна, Россия сейчас занимает первое место по количеству установок Tor — одного из сервисов для обхода запретов в интернете. «Я уверен, что каждая громкая блокировка вызывает всплеск сумасшедшего интереса к подобным инструментам», — отметил он.

Статистика App Annie подтверждает рост спроса на мобильные VPN-приложения. 13 апреля в топ-10 наиболее популярных приложений для операционной системы iOS вошли Browsec VPN, Opera VPN и VPN Master. Ранее эти три приложения не входили и в первую сотню рейтинга. В рейтинге, отражающем предпочтения пользователей Android, Browsec VPN 14 апреля занял 48-е место. Приложение попало в рейтинг 13 апреля, заняв 413-е место.

И овцы целы, и волки сыты

Комментируя решение суда, Павел Дуров заявил, что Telegram намерен использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют от пользователей дополнительных действий. Однако он предупредил, что 100-процентная «доступность сервиса без VPN не ​гарантирована», а «в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно».

У Telegram, однако, остается возможность продолжить работу своего сервиса в России. «Теоретически Дуров может создать новое юрлицо, под которое отойдет мессенджер, и Роскомнадзору придется подавать новый иск. ​Можно играть в кошки-мышки с Роскомнадзором и ФСБ, но я не думаю, что Дуров пойдет на это», — рассуждает Дарбинян.

Глава Combot Федор Скуратов напомнил, что Россия не самый большой рынок для Telegram. «Сейчас для Telegram не так важно наращивать пользовательскую базу, с точки зрения бизнеса выгоднее получить качественную аудиторию, которая умеет пользоваться VPN и Proxy», — считает он. Исходя из манифеста Telegram Open Network (блокчейн-платформы, которую намерены создать Павел Дуров и его брат Николай Дуров), компания собирается построить полузакрытую альтернативную сеть, к которой власти не будут иметь доступа. «Для Дурова приватность — некий абсолют. Он выбрал для себя борьбу за конфиденциальность, и все его дальнейшие проекты будут направлены в эту сторону», — пояснил Скуратов.

Эксперты констатируют, что блокировка Telegram не позволит ФСБ решить проблему с невозможностью прочитать переписку пользователей. «Спрос на защищенные мессенджеры и прочие интернет-сервисы будет всегда. Но есть Signal, Silent Circle и много других продуктов. Всегда найдутся сервисы, где можно будет спрятаться от надзора спецслужб, как минимум потому, что такие сервисы нужны не только гражданам, но и бизнесу», — отметил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.