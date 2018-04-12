Третий с фланга

Илья Яшин объявил об участии в выборах мэра Москвы

Илья Яшин объявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы. Это уже третий представитель либерального фланга, который собирается это сделать. Поэтому политологи предрекают им проблемы со сбором подписей для регистрации

Илья Яшин (Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»)

Новый кандидат

Глава совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин в среду, 11 апреля, опубликовал на своем сайте обращение, в котором объявил, что идет на выборы мэра, «чтобы остановить [мэра Москвы Сергея] Собянина и «Единую Россию», изменить эту систему и развернуть город лицом к людям». Он намерен «добиться реформ, которые превратят Москву в город, удобный и комфортный для большинства его жителей».

На выборах Яшин будет представлять блок демократических сил. «Знаю, что я не единственный представитель демократического движения, готовый участвовать в выборах мэра. Считаю, что в наших общих интересах провести предварительное голосование среди сторонников и выдвинуть единого кандидата», — добавил он.

В декабре 2016 года, еще до муниципальных выборов, Яшин вышел из Партии народной свободы (ПАРНАС) и возродил движение «Солидарность». В сентябре 2017 года он победил на муниципальных выборах и стал главой Красносельского района. После избрания активно рассказывал о своей работе в Facebook, записывал видео с критикой мэрии и проводил протестные акции. В начале года Яшина активно критиковали окологосударственные СМИ. Издание Life, НТВ и ТВЦ показали сюжеты о том, как он «сдал родную бабушку в дом престарелых». Оппозиционер в ответ рассказал о деменции своей бабушки, назвал эти сюжеты «подлостью» и обвинил мэрию в «развязанной против него информационной кампании» в связи с возможным участием в выборах мэра. ​

Разъединенные демократы

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Политикам-самовыдвиженцам потребуется собрать в свою поддержку подписи 1% проживающих в Москве избирателей (более 72 тыс.) и, так же как и партийным кандидатам, 110 подписей муниципальных депутатов из трех четвертей районов Москвы.

О намерении участвовать в выборах сообщили бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков и председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Нынешний мэр столицы Сергей Собянин в интервью газете «Ведомости» также заявил, что будет баллотироваться. На предыдущих выборах мэра Москвы в 2013 году основным оппозиционным кандидатом стал Алексей Навальный, получивший 27% голосов избирателей. На очередных выборах он выдвигаться не может из-за непогашенной судимости по «делу «Кировлеса».

Гудков до выдвижения Яшина считался основным потенциальным кандидатом на пост мэра от либерального фланга. Для регистрации на выборах мэра он в 2017 году разработал систему помощи кандидатам на муниципальных выборах (политический UBER). Блок «Объединенные демократы», который Гудков создал вместе с «Яблоком», получил более 260 мест в примерно 60 муниципальных образованиях, но этого представительства недостаточно для сбора подписей на выборах мэра.

Яшин был одним из тех, кто избрался муниципальным депутатом при поддержке блока Гудкова. В декабре их отношения ухудшились из-за разных взглядов на согласование и формат акции «За чистые выборы» в столице, и в этом споре Навальный встал на сторону Яшина (последний обвинил Гудкова в кулуарных договоренностях с мэрией). После муниципальных выборов Гудков разошелся и со своим политтехнологом, активистом «Яблока» и главой «Городских проектов» Максимом Кацем, а также с лидером московских «яблочников» Сергеем Митрохиным, который также имеет мэрские амбиции. В то же время он заявил о создании совместно с экс-кандидатом в президенты, телеведущей Ксенией Собчак нового либерального проекта — Партии перемен на базе «Гражданской инициативы» (от нее Собчак выдвигалась в главы государства).

В начале апреля Гудков предложил «Яблоку», ПАРНАС, «Гражданской инициативе», движению Михаила Ходорковского «Открытая Россия» и сторонникам Алексея Навального провести совместные праймериз в три тура. Для участия в них он призвал ввести муниципальный фильтр: десять подписей местных депутатов.

Гудков в ответ на заявление Яшина о мэрских амбициях выступил с критикой Навального, который, по его словам, полгода уговаривал Яшина выступить на выборах в пику Гудкову. Объединения демократов на выборах в Москве не состоялось, и в ситуации с выборами мэра, «вместо того чтобы дать очередной бой власти, главной задачей в нашем дружном оппозиционном кружке стало не допустить усиления конкурентов на своем фланге», написал экс-депутат в своем Telegram-канале. Гудков пообещал продолжить подготовку к​ выборам. В разговоре с РБК он добавил, что формат праймериз на выдвижение единого кандидата от оппозиции на выборы мэра Москвы еще не определен, поэтому говорить об участии в них еще рано.

Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов заявил РБК, что не знал о решении Яшина идти на выборы мэра. Он подчеркнул, что партия готова поддержать только единого кандидата от оппозиции.

Руководитель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин допустил, что «раз Гудков считает Яшина спойлером, значит так оно и есть». Сам он не считает Яшина серьезным конкурентом для себя на московских выборах. «Он проблемами города-то всерьез никогда не занимался, — пояснил представитель «Яблока», — только по молодости, когда я его заставлял». Митрохин предположил, что кампанию Яшин выстроит «вокруг своей работы муниципальным депутатом», хотя «на деле у этих депутатов ноль полномочий, но он свои заслуги раздует до небес перед выборами».

Яшин заявил РБК, что его целью на выборах мэра является победа во втором туре. «Я же не Явлинский, чтоб говорить, дайте мне 10%», — отметил он. Оппозиционер отрицает наличие договоренностей с мэрией и «Единой Россией» для сбора подписей и надеется зарегистрироваться через политическое давление на мэрию, «показать, что у Собянина есть один настоящий конкурент — Яшин». Высказывание Гудкова, что он действует в интересах Навального, Яшин назвал «странной позицией» и выразил надежду, что станет единым кандидатом от демократической оппозиции через праймериз. А также не исключил, что будет выдвигаться на выборы от партии, например от ПАРНАС, потому что «в нынешней ситуации собрать 80 тыс. подписей [необходимых для самовыдвижения] — практически нереальная задача».

Глава «Единой России» в Москве Андрей Метельский был недоступен для комментариев. Ранее он запретил муниципальным депутатам давать «либералам-белоленточникам» подписи для выдвижения мэра. Единоросс говорил РБК, что партия поддержит на выборах выдвижение Собянина. Для регистрации на них достаточным числом муниципальных депутатов располагает лишь «Единая Россия».

Без рисков для мэрии

По мнению основателя фонда «Петербургская политика» Леонида Давыдова, итоговые результаты Яшина в случае регистрации на выборах могут варьироваться от 0 до 10% в зависимости от остального набора неосновных кандидатов и от того, кто будет основным кандидатом.

Из-за противоречий на либеральном фланге регистрацию ни один из кандидатов от оппозиции может не получить, сказал РБК замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. По его мнению, Собянину нет смысла устраивать конкурентную кампанию, как в 2013 году. «Очередная демонстрация того, что либералы не в состоянии договориться между собой и по этой причине не смогли выдвинуть единого кандидата, не самый плохой вариант для власти», — полагает эксперт.

«Гудков пытается играть роль конструктивной оппозиции, что несовместимо с той радикальной альтернативой, которую предлагает Навальный. Очевидно также, что у Навального есть подозрения об ангажированности проекта Гудкова — Собчак властью», — говорит Игнатов.