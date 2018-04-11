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Дмитрий Пристансков встает за штурвал
Газета № 064 (2788) (1104) 10 апр, 18:15
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Дмитрий Пристансков встает за штурвал
Совет директоров НМТП возглавит руководитель Росимущества
После ареста Зиявудина Магомедова совет директоров НМТП, крупнейшей российской портовой группы, впервые возглавит представитель государства. Этот пост займет руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков, рассказали источники РБК
Дмитрий Пристансков (Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости)

​Руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова выберут новым председателем совета директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), его кандидатуру поддержат члены нового совета директоров компании. Об этом РБК рассказали два источника, близких к акционерам НМТП.

Внеочередное собрание акционеров НМТП, на котором планируется досрочно переизбрать совет директоров, пройдет 13 апреля в Новороссийске. В новом составе не будет представителей группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, но усилятся позиции «Транснефти», говорят собеседники РБК.

Сроки проведения заседания совета директоров, на котором будет избираться его председатель, пока не определены.

В чем обвиняют Зиявудина Магомедова

Согласно материалам следствия, Зиявудин и его брат Магомед Магомедовы подозреваются по одной из наиболее тяжких статей УК — ст. 210, об организованном преступном сообществе. Им вменяются несколько эпизодов мошенничества и эпизод растраты. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии.

Материалы следствия касаются деятельности активов «Суммы», связанных со строительным бизнесом, и не затрагивают работу НМТП.

«Сумма» и «Транснефть» на паритетных условиях владеют Novoport Holding, которому принадлежит 50,1% НМТП. 20% портового оператора принадлежит Росимуществу, 10,5% — ЗАО «Транснефть-Сервис», «дочке» «Транснефти».

Представители «Транснефти» и Росимущества отказались от официальных комментариев до решения собрания акционеров НМТП. Представитель «Суммы» также не ответил на запрос РБК.

Подвисшая сделка

В совете директоров НМТП семь человек. Шестеро выбираются акционерами, один назначается государством на правах «золотой акции». Сейчас в совет входят три представителя «Транснефти» (включая вице-президента компании Рашида Шарипова, который является председателем совета), два представителя «Суммы» и два представителя государства — Пристансков и помощник президента Игорь Левитин (по «золотой акции»).

В новый состав совета правительство выдвинуло двух кандидатов — Пристанскова и директора департамента Минтранса Александра Тихонова, «Транснефть-Сервис» — пятерых. С учетом кандидата по «золотой акции» у государства должно оказаться три места в совете, у «Транснефти» — оставшиеся четыре.

«Сумма» не выдвинула ни одного кандидата. Сначала представитель группы объяснял это формальными причинами, в частности подготовкой акционерного соглашения Novoport Holding. Затем стало известно, что «Сумма» продает «Транснефти» свою долю в этом холдинге. 30 марта основного акционера «Суммы» Зиявудина Магомедова арестовали по подозрению в хищении госсредств и создании преступного сообщества, и сделка была отложена на неопределенный срок.

«Транснефть» после ареста Магомедова заявляла, что сейчас видит «свою основную задачу в обеспечении стабильной работы порта», и выступила с инициативой «об избрании на должность председателя совета директоров предста­вителя государства».

Как прошел арест братьев Магомедовых. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Порт на перепутье

Собрание акционеров НМТП должно было пройти 5 марта, но из-за отсутствия кворума оно не состоялось, его новую дату назначили на 13 апреля.

После ареста совладельцев «Суммы» в НМТП сложилась неопределенная ситуация со структурой акционеров: сделка по продаже пакета «Суммы» зависла, теперь не ясно, сохранит компания долю или выйдет из капитала, говорит аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. В этих условиях чиновник во главе совета директоров — оптимальный временный вариант, нейтральная фигура для всех акционеров, объясняет эксперт. Таким образом, государство временно усилит присутствие в НМТП, но при этом вряд ли будет менять стратегию развития порта.

Такой же точки зрения придерживается генеральный директор отраслевого агентства Infranews Алексей Безбородов, который считает выдвижение представителя государства в это «смутное время» логичным.

В последние месяцы в Новороссийском порту было несколько случаев столкновения интересов «Транснефти» и крупнейшей нефтяной компании России «Роснефти». С 31 января танкер «Пенелопа» компании «Прайм Шиппинг» (принадлежит Сбербанку и «Роснефти») в течение месяца стоял на причале НМТП под погрузкой, и работа терминала была фактически заблокирована. «Транснефть» в связи с этим жаловалась в ФСБ и Генпрокуратуру. 6 марта ФАС по жалобе «Роснефтефлота» (входит в «Роснефть») возбудила дело в отношении НМТП по признакам злоупотребления доминирующим положением. ​

Появление представителя государства во главе совета директоров НМТП сгладит все противоречия между «Транснефтью» и «Роснефтью», касающиеся деятельности порта, считает Безбородов.

18% портовых грузов России

НМТП — крупнейшая в России портовая группа, владеющая терминалами в портах Новороссийска, Приморска и Калининграда. По итогам 2017 года грузооборот группы составил 144 млн т. В целом объем перевалки грузов в России составил 787 млн т, по данным Ассоциации морских торговых портов России. Таким образом, на долю НМТП приходится 18% от общего грузооборота.

Автор: Василий Маринин.
Теги: НМТП , Дмитрий Пристансков , «Транснефть»
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