Дума вместо урны

В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

Мэра Екатеринбурга будут избирать не жители, а депутаты гордумы. Действующий мэр Евгений Ройзман покинет пост осенью, политологи считают, что он попробует присоединиться к федеральной оппозиции

Участники митинга против отмены прямых выборов главы Екатеринбурга. 2 апреля 2018 года (Фото: Донат Сорокин / ТАСC)

Как принимали закон

Во вторник, 3 апреля, большинством голосов депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли в трех чтениях поправки к областному закону о выборах органов местного самоуправления. Инициативу поддержали 42 депутата, четверо проголосовали против.

Поправки касались выборов мэра Екатеринбурга, который с 2010 года избирался прямым голосованием жителей. По новому порядку главу города будут избирать депу​таты гордумы, причем кандидатов на пост мэра народным избранникам будет предлагать конкурсная комиссия.

Накануне голосования, 2 апреля, в центре Екатеринбурга прошла акция против отмены прямых выборов мэра. Организованную действующим мэром города Евгением Ройзманом акцию протеста посетили оппозиционные политики из Москвы, в том числе экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и глава штаба Алексея Навального Леонид Волков.

Законопроект главы Свердловской области Евгения Куйвашева представил депутатам первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. Он отметил, что сильными сторонами новой модели являются возможность выбрать наиболее компетентного главу города, а также экономия бюджетных средств, которые тратятся на выборы.

Действующий мэр Екатеринбурга также выступил перед депутатами и рассказал им о предложенной экономии. «Это 150 млн руб. раз в пять лет, а пиар губернатора обходится в полмиллиарда рублей в год. Это несопоставимые вещи. Выборы — единственная возможность людей участвовать в политической жизни. Этим воспитывается городской патриотизм, которого не хватает», — заявил Ройзман.

Мэр обратился к депутатам с призывом не голосовать за предложение губернатора: «Если вы сейчас примете этот закон, он будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга и как оскорбление жителей Екатеринбурга».

Полномочия Ройзмана на посту мэра города истекают в сентябре 2018 года.

Что делать

Ройзман не исключил, что обратится в суд, чтобы оспорить решение об отмене прямых выборов мэра города. «Специалисты посмотрят [на ситуацию], мы будем разбирать ее. Вполне возможно, что найдем зацепку», — сообщил он ТАСС.

В комментарии РБК Ройзман заявил, что у него не было иллюзий по поводу исхода голосования. «Дело в том, что власть ведет себя как взбесившийся носорог <...> Конечно, закон абсолютно проходной, у меня иллюзий не было, но не мог же я это сказать людям на митинге». По мнению Ройзмана, заксобрание «отобрало у Екатеринбурга, одного из лучших городов и точно лучшего миллионника, выборность и его лицо».

При этом он пообещал, что будут новые акции протеста. «Посмотрим, народ очень недоволен губернатором», — пояснил он.

Два источника РБК в Совете Федерации при этом посчитали, что «ни новые протесты, ни суд» не приведут к пересмотру или отмене законопроекта. «Следующий шаг — подписание самим губернатором, автором этого закона, — пояснил один из них. — Очевидно, что решение им уже принято и отменено оно не будет».

Будущее Ройзмана

Выступление Ройзмана против отмены выборов — это показательная акция, сказал РБК политолог Аббас Галлямов. По его мнению, сам мэр Екатеринбурга по итогам принятия законопроекта оказался в выигрыше. «За время работы мэром его рейтинг сильно просел: голосуя за него пять лет назад, люди надеялись, что он что-то изменит, — пояснил эксперт. — Ничего особенного он изменить, естественно, не смог, поскольку никаких ресурсов нынешнее законодательство ему не оставило».

Поэтому «разочарованные избиратели», с большой вероятностью, на новых выборах проголосовали бы против него. Но, так как выборов не будет, «никто об этом теперь так и не узнает», считает Галлямов. «В общественном мнении Ройзман останется непобежденным лидером оппозиции, против которого власти используют запрещенные приемы», — добавил он. Ройзману стоит «спокойно избраться в гордуму и бороться с режимом в интересах людей в рамках своего округа», убежден Галлямов.

С ним не согласен политолог Константин Калачев: по его мнению, в Москве авторитет Ройзмана выше, чем в Екатеринбурге. Он может пойти в оппозицию, предполагает эксперт, но не факт, что уживется с ее лидерами — экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак или создателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. «Он честолюбив и амбициозен, это хорошо в индивидуальном зачете, но проблема в командной игре», — считает политолог. Но даже если это произойдет, его сотрудничество с оппозиционерами будет «мертворожденным проектом», убежден глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, Ройзман будет «востребованной фигурой для всех партий и групп оппозиционного фланга». При этом необязательно, что он решит объединиться с Собчак или Навальным, сказал эксперт РБК: он «вполне способен пойти на переговоры и с «Яблоком», и даже с КПРФ при определенных раскладах».