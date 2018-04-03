Госкомпании выше конкуренции

КонтрольМинфин провел мониторинг закупок товаров и услуг

Госкомпании, по данным Минфина, проводят менее 4% закупок на конкурентной основе, а число способов провести неконкурентную закупку растет. Эксперты связывают низкий уровень конкуренции в закупках госкомпаний с методикой подсчета

Антон Силуанов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Более 96% закупок госкомпаний и госпредприятий осуществляется на неконкурентной основе. К такому выводу пришел Минфин по итогам мониторинга применения 223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») по итогам 2017 года. Лишь 3,6% закупок осуществляется «путем проведения конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями гражданского законодательства», говорится в докладе министерства (.pdf).

Закупки без конкурентов

По итогам прошлого года Минфин насчитал более 5 тыс. способов выбора поставщика при закупке (в 2016 году их было на 500 меньше). Конкурентными считаются лишь несколько способов, следует из доклада Минфина, — торги, аукцион и запрос котировок.

Но среди конкурентных способов осуществления закупок Минфин не выделяет такой способ, как «запрос предложений», в мониторинге этот способ закупки включен в раздел «иные способы», отмечает гендиректор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов. «Запрос предложений — это конкурентный способ закупки, cостоящий из публичного сбора предложений и их оценки по многим параметрам, включающим стоимость и качество товара или услуги. Отдельный учет этого вида закупки, который сейчас является популярным среди заказчиков, может изменить итог статистики, представленной в мониторинге», — говорит эксперт.

По итогам 2016 года неконкурентными были признаны 95% закупок в рамках 223-ФЗ, по итогам 2017 года конкурентных закупок стало еще меньше. Среди неконкурентных способов лидируют закупки с применением «иных способов» определения поставщика — 65,4%. За 2017 год объем закупок с помощью «иных способов» вырос на 14,1%; по итогам 2016 года рост этого показателя составлял 16%. В целом объем заключенных договоров в 2017 году составил свыше 16,5 трлн руб., оценивает Минфин.

​Более 65% закупок, попавших в категорию «иные», Минфин определяет как неконкурентные, но не обязательно все они осуществлялись неконкурентным способом, считает эксперт Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марина Турчан. «Часто заказчики добавляют в наименование способа закупки название электронной площадки, самой компании-заказчика, ссылки на положения о закупках, указывают подробности проведения процедуры определения поставщика и многое другое», — приводит пример Турчан.

Второй по популярности неконкурентный способ — закупка у единственного поставщика, он использовался в 31,1% от общего числа закупок в 2017 году.

Однако Минфин выделяет еще один способ оценки стоимости объема заключенных договоров — через анализ ежемесячной отчетности заказчиков. Он составляет 18,7 трлн руб., и Минфин не поясняет причины столь большого расхождения. При этом по сравнению с 2016 годом объем закупок у единственного поставщика сократился в денежном выражении — с 10,4 трлн руб. в 2016 году до 9,6 трлн руб. в 2017 году, но вырос в процентном — до 51,6%. В 2016 году он составлял 49%.

Причина такого высокого уровня закупок у единственного поставщика может крыться в специфике заказчиков, предполагает генеральный директор электронной торговой площадки «РТС-тендер» Владимир Лишенков. Госкомпании, особенно из числа топ-5 заказчиков, часто закупают высокотехнологичную продукцию, поставщиков которой на рынке действительно мало, размышляет Лишенков.

«Роснефть» — лидер закупок На долю топ-5 крупнейших заказчиков в 2017 году пришлось более половины всех закупок, осуществляемых в соответствии с 223-ФЗ, отмечает Минфин, их объем составил 9 трлн руб. Большая часть закупок — на 7,7 трлн руб. — пришлась на «Роснефть» и связанные с ней компании — «Башнефть», АО «РН-Транс» и ООО «РН-Юганскнефтегаз», следует из данных Минфина. На втором месте в топ-5 находится РЖД с объемом закупок 1,3 трлн руб. (5-е место в 2016 году, объем закупок — 0,4 трлн руб.). ПАО «Газпром», в 2016 году занявший второе место (закупки на 1 трлн руб.), по итогам 2017 года в топ-5 не вошел.

Рост объема закупок «Роснефти» можно объяснить запуском новых разведывательных проектов, предполагает Владимир Лишенков. Ключевые заказчики, такие как «Роснефть», влияют на весь рынок, указывает он. «Рост — это та динамика, которая привлекает в отрасль новых участников, что влияет на конкурентность корпоративных закупок в целом», — считает Лишенков.​

Госзакупок становится меньше

По сравнению с 2016 годом объем госзакупок сократился с 21,1 трлн до 18,7 млрд руб. Это объясняется тем, что в 2017 году кардинально изменилась закупочная деятельность унитарных предприятий, теперь она регулируется 44-ФЗ, указывает Марина Турчан; требование не коснулось только федеральных государственных унитарных предприятий, перечень которых утвердило правительство.

При этом объем закрытых закупок (сведения о которых составляют гостайну) вырос по сравнению с прошлым годом почти на 50 млрд руб., до 778,7 млрд руб., и составил 4,2% от общего числа закупок (3,5% в 2016 году). В ноябре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил госкомпаниям не раскрывать поставщиков и подрядчиков, получающих контракты. Госкомпании могут ограничиться публикацией в реестре закупок обезличенной информацией о результатах, способе, цене закупки — без данных о победителе, следует из постановления, подписанного премьером. Кроме того, правительство разрешило Минобороны, ФСБ и СВР, по крайней мере, до середины 2018 года проводить все закупки в закрытом режиме. А «Коммерсантъ» писал, что власти составили перечень из 126 российских компаний и ведомств, которым рекомендовано перевести закупки на закрытую площадку Сбербанка. Негативно повлиять на конкуренцию могут и новые требования Минфина, согласно которым выдавать гарантии смогут только банки, соответствующие специальным требованиям, установленным правительством, предупреждала Федеральная антимонопольная служба.

Ухудшились и показатели закупок у малых и средних предприятий (МСП). Согласно стратегии развития МСП до 2030 года, госкомпании обязаны постепенно наращивать закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства: в 2017 году госкомпании должны были отдавать 18% от общего объема заказов малому и среднему бизнесу. Из данных Минфина следует, что цели достичь не удалось: объем закупок у МСП в 2017 году составил 2,4 трлн руб., то есть 12,7% от общего объема договоров.