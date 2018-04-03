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«Сумму» писали полгода
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«Сумму» писали полгода
Газета № 058 (2782) (0304) 02 апр, 14:22
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«Сумму» писали полгода
РБК узнал подробности дела братьев Магомедовых
МВД и ФСБ полгода прослушивали телефоны братьев Магомедовых и отслеживали их интернет-переписку, рассказали источники РБК. Через Интерпол направлено больше ста запросов в страны, где могут находиться офшоры владельцев «Суммы»
Зиявудин Магомедов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Прослушка

Оперативники ФСБ и МВД около полугода осуществляли технический контроль в отношении владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, рассказал РБК источник в следственном департаменте (СД) МВД, эту информацию подтвердил источник в центральном аппарате ФСБ.

«Следственные действия в отношении братьев Магомедовых проводились в течение шести месяцев. Все это время Магомедовы находились под техническим контролем: оперативники отслеживали их телефонные разговоры, а также интернет-переписку», — рассказал источник в полиции.

Обыски в группе «Сумма» и задержание братьев планировалось провести 25 марта, но тогда было принято решение «доработать часть материалов дела» и перенести следственные действия, рассказал РБК источник в следственном департаменте МВД. Департамент приступил к «активной фазе мероприятий», когда стало известно, что Зиявудин Магомедов планирует выехать за рубеж, рассказал источник РБК. ​Настаивавший на аресте обоих Магомедовых следователь Николай Будило в суде на процессе по мере пресечения сообщил, что братья 31 марта должны были лететь в Майами. На эту дату у них были забронированы билеты. Зиявудин Магомедов объяснил, что планировал лететь в США с семьей, но собирался вернуться к 10 апреля. «У меня есть железобетонное свидетельство — на десятое число у меня была назначена встреча», — сообщил он.

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Общество

Следственные действия по делу Магомедовых проходили в 25 регионах, отметил собеседник в СД МВД. «В том числе в Дербенте, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Новороссийске, Якутске, Нерюнгри, Казани, Приморске, Самаре», — сообщил источник в МВД.

Обыски прошли и в офисах дочерних компаний группы «Сумма», а также в офисах компаний, связанных с Магомедовыми партнерскими отношениями, рассказали РБК в СД МВД. «Из-за большого количества мероприятий привлекали следователей из других подразделений МВД, а также из региональных управлений — интересовала финансовая отчетность компаний, имеющих отношение к Магомедовым», — говорит собеседник РБК в следственном департаменте МВД.

Офшоры и хищения

Следователи МВД отправили более ста запросов через Интерпол в полиции стран, где, предположительно, находятся офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми, рассказал РБК источник в следственном департаменте МВД и подтвердил собеседник в центральном аппарате ведомства. По его словам, уже известна «основная схема хищения, вывода и обналичивания денег».

По словам источника РБК, в МВД в качестве основной прорабатывают версию, согласно которой «компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ». «Основные средства переводились в офшорные юрисдикции через цепочку подставных фирм», — рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД.

2,5 млрд руб., предположительно, похищенные подозреваемыми, были выведены в офшоры, а потом возвращались в Россию «в виде так называемых инвестиций», утверждал на заседании 31 марта прокурор.

Как следует из данных базы СПАРК, учредителем или крупным акционером большинства предприятий, фигурирующих в деле Магомедова, являются офшорные компании, зарегистрированные в кипрском Лимасоле.

Владельцем 100% самой группы «Сумма» является компания Baronetta investments Limited. Половиной акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная структура группы FESCO, где в конце прошлой недели прошли обыски) совокупно владеют компании Enviartia consulting Limited и Smartilicious consulting Limited. Также владельцем 50% ПАО «Новороссийский морской торговый порт», бенефициаром которого в суде называл себя Магомед Магомедов, числится Novoport Kholding Limited.​ Компания Summa Telecom Limited владела оператором связи «Сумма Телеком» (переименован в ООО «Интеграция»), который в прошлом году был признан банкротом.

Эти кипрские компании упоминаются в материалах дела Магомедова, сообщил РБК источник в центральном аппарате МВД.

Головной компанией ОАО «Глобалэлектросервис», с которым связаны несколько эпизодов дела Магомедовых, является компания E-Seven Limited. Гендиректор «Глобалэлектросервиса» Эльдар Нагаплов и его предшественник Вячеслав Кочетов заочно арестованы в России, по данным следствия, они находятся в ОАЭ, ​ и туда направлен запрос об их экстрадиции. Заместитель гендиректора компании Хачим Эристов с июля прошлого года находится под стражей в Москве.

Управляющий партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев говорит, что офшорные схемы владения традиционны для российского бизнеса. Есть три причины, почему они используются. Первое — оптимизация налогов. К примеру, если в России налог на прибыль 20%, то на Кипре — 5%. Второе — защита бизнеса от недружественных поглощений. Третье — возможность использования более гибкой законодательной системы и прозрачных судов.

Как прошел арест братьев Магомедовых. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Дело о создании организованного преступного сообщества в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его старшего брата экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова и главы строительной компании «Интекс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова возбудили накануне их задержания — 29 марта, при этом отдельные эпизоды мошенничества и растраты (всего их семь) расследуются с декабря 2014 года. Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, арестовал всех троих фигурантов на два месяца, их отправили в СИЗО.

Аресты прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Разговоры о политической подоплеке в деле он назвал «политологическими пересудами», а также заявил, что арест Магомедовых не является «одноразовой акцией». По словам Пескова, власти проводят жесткую целенаправленную политику в области «мониторинга использования бюджетных средств».

Активы «Суммы»

Основные активы группы сосредоточены в транспортно-логистической сфере: судоходная компания FESCO (32,5%, капитализация головной компании Дальневосточное морское пароходство на Московской бирже — 19,8 млрд руб.), третий по грузообороту портовый оператор Европы Новороссийский морской торговый порт (25,05%, капитализация на Московской бирже — 149,6 млрд руб.), а также доля в крупнейшем по величине парка контейнерном операторе «Трансконтейнер» (25,07%).

В нефтегазовом секторе «Сумма» контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию (более 90%), которая занимается добычей и переработкой природного газа и газового конденсата. ​Инжиниринговые дочки «Суммы» «Трансинжиниринг» и «Глобалэлектросервис», а также строительные «Стройновация» и «Интекс» реализуют более 50 проектов по всей стране. В агропромышленной сфере «Сумма» владеет долей в Объединенной зерновой компании (50% минус одна акция), контролирует Новороссийский комбинат хлебопродуктов (по данным самой компании, крупнейший российский зерновой терминал). Капитализация НКХП на Московской бирже — 15,5 млрд руб. В области телекома «Сумма» владеет национальным оператором связи Sumtel, присутствующим в 11 регионах. Консолидированные показатели группы не раскрываются.

В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России в 2017 году Зиявудин Магомедов занимает 63-е место, его состояние оценивается в $1,4 млрд. Магомедовы заняли пятое место в рейтинге богатейших семей России, также составленном Forbes.

Помимо «Суммы» Зиявудин Магомедов владеет фондом Caspian VC, который инвестирует в высокотехнологичные компании. Среди его инвестиций — сервисы такси Uber и Uber China, производитель ювелирных изделий Diamond Foundry, сервис путеводителей и рекомендаций Peek, а также Virgin Hyperloop One — компания, разрабатывающая сверхскоростную систему поездов. Он вместе с Ричардом Брэнсоном входит в совет директоров Hyperloop One. Компания Caspian Venture Capital вложила в проект свыше $100 млн.

Авторы: Дмитрий Серков, Маргарита Алехина, Василий Маринин.
Теги: ФСБ , прослушка , уголовное дело , Зиявудин Магомедов
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