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Telegram не хватило тока
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Telegram не хватило тока
Газета № 056 (2780) (3003) Технологии и медиа, 29 мар, 21:51
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Telegram не хватило тока
Чем был вызван продолжительный сбой в работе популярного мессенджера
Telegram оказался недоступен в России и других странах из-за проблем с электропитанием серверов. Основатель проекта Павел Дуров назвал сбой «проблемами роста» — на прошлой неделе мессенджер преодолел порог в 200 млн пользователей
Фото: Benoit Tessier / Reuters

В четверг, 29 марта, произошел крупнейший как минимум за последний год сбой в работе мессенджера Telegram: сервис был недоступен около четырех часов для пользователей из России и других стран СНГ, ​​Европы, Ближнего Востока и Африки. Компания не раскрывает, какое количество ее пользователей могли столкнуться с проблемами.

Как объяснил на своей странице в Twitter основатель и глава Telegram Павел Дуров, причиной неполадок стало ​отключение электричества, подающегося к серверам компании в Европе. «Чтобы убедиться, что такие сбои больше не повторятся, мы установили более прямую и постоянную связь между нашими инженерами и электриками центров обработки данных, а также начали модернизировать наше оборудование, связанное с электропитанием, чтобы сделать его более работоспособным», — уточнил Дуров и принес извинения за неудобства, причиненные десяткам миллионов пользователей.

Основатель компании в своем объяснении также указал, что «каждому быстрорастущему сервису приходится сталкиваться с болезнями роста».

Поделился рекордами

Накануне сбоя, в среду, 28 марта, Павел Дуров написал в своем Twitter, что с начала этой недели к мессенджеру присоединяются ежедневно по 700 тыс. новых пользователей. А на прошлой неделе Telegram отчитался о преодолении планки в 200 млн активных пользователей в месяц.

Выключили из розетки

Telegram в последние годы не раскрывает информацию о том, как устроена инфраструктура по поддержке работы мессенджера. Лишь в январе 2014 года в официальном Twitter-аккаунте компании отмечалось, что серверы, поддерживающие его работу, расположены в пяти различных точках по всему миру. В частности, обслуживающие Европу серверы работали в Лондоне. Однако сейчас Павел Дуров заявил РБК, что у компании нет серверов в Лондоне, отказавшись от дальнейших комментариев.

Нет информации об устройстве систем Telegram и в документах для инвесторов, подготовленных в рамках проведения ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты или токенов, специальных «жетонов», дающих их владельцам определенные права) блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В презентации компании (копия есть у РБК) лишь отмечается, что «физическая инфраструктура компании отражает убежденность ее основателей в необходимости децентрализации» и у Telegram множество независимых друг от друга кластеров серверов, расположенных на различных континентах и в различных юрисдикциях.

Управляющий директор оператора центров обработки данных (ЦОД) IXcellerate Дмитрий Фокин отметил, что система резервирования дата-центров может быть организована по различным схемам и требованиям в зависимости от требуемых уровней надежности объекта. Резервирование строится за счет установки дизель-генераторов и источников бесперебойного питания с батареями, способными подключиться при пропадании промышленного (городского) электроснабжения. ЦОД обязан иметь запас топлива и контракты на его поставку, чтобы обеспечить автономную работу на длительное время (как правило, не менее 12–24 часов). В дата-центре самого высокого — четвертого уровня надежности — обычно гарантируется, что из-за возможных сбоев или остановки оборудования центр может быть недоступен не дольше 26 минут в год суммарно. Но бывают и дата-центры с возможным сроком простоя не более 5 минут и 16 секунд в год. «Для компаний, которые работают в режиме онлайн (365х24х7), очень важно резервировать не только электроснабжение серверных кластеров, но и сами серверы, — отметил Фокин. — Это дорого, но необходимо. Стоимость резервной системы электроснабжения составляет в среднем 20–30% от стоимости вычислительного комплекса».

Представитель другого популярного мессенджера — Viber сообщил РБК, что серверы компании расположены во множестве дата-центров, благодаря чему проблема в одном ЦОДе не повлияет на мессенджер. «Серверы Viber также расположены в нескольких регионах практически на всех континентах планеты, чтобы повысить доступность и снизить время отклика сервиса», — отметил собеседник РБК. Представитель WhatsApp не ответил на вопросы РБК.

Ложная тревога

Сразу после появления сообщений о проблемах с работой Telegram о непричастности к этому заявил Роскомнадзор. Именно в связи с деятельностью этой российской службы пользователи ждут возможного ограничения доступа к мессенджеру. Уже на следующей неделе, 3 апреля, истечет 15-дневный срок, который Роскомнадзор дал Telegram на выполнение требования о передаче Федеральной службе безопасности ключей шифрования, необходимых для декодирования передаваемых пользователями сообщений. Если сервис не выполнит требование, Роскомнадзор через суд потребует заблокировать мессенджер на территории России. На рассмотрение дела может уйти около двух месяцев.

При этом руководитель сети дата-центров компании КРОК Павел Колмычек указал, что часть пользователей Telegram в пострадавших регионах испытала лишь частичные ограничения в пользовании сервисом. «Это может говорит о том, что нагрузка была переключена на резервную площадку, но для полноценной работы мессенджера ее ресурса все равно не хватило», — говорит он. По его мнению, простой в течение нескольких часов для мессенджера не является критичным и вряд ли повлияет на лояльность пользователей, заставит переключиться в другие мессенджеры. Не скажется это и на интересе инвесторов к ICO Telegram, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, поскольку «любая технология иногда дает сбой».

По словам технического эксперта некоммерческой организации «Роскомсвобода» (занимается защитой цифровых прав) и Общества защиты интернета Александра Исавнина, интернет состоит из не обязательно очень надежных частей, что дает возможность развиваться, оставаясь относительно недорогим для пользователей. «Важно не то, что мессенджер сломался, а то, как быстро он восстановил работу», — отметил Исавнин.

Когда не работало

В конце февраля 2018 года пользователи Telegram пожаловались на задержки в отправке и получении сообщений. Представители компании подтвердили проблемы в работе мессенджера у пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки. Источник газеты «Ведомости» тогда отмечал, что в России с проблемами столкнулись максимум 10% пользователей, а сбой в работе сервиса для них продолжался около четверти часа.

Крупный сбой в работе мессенджера произошел в середине декабря 2017 года. Жалобы пользователей поступали на задержку и невозможность отправления сообщений, а также проблемы с авторизацией. Проблемы затронули пользователей из России, Украины, Италии, Германии, Ирана, Египта, Испании, Голландии и ряда других стран. Павел Дуров связал сбой с «невероятным» ростом трафика.

В сентябре 2017 года в нескольких странах Юго-Восточной Азии пользователи не могли получить доступ к приложению. Компания объяснила сбой прекращением подачи энергии и неполадками в системе аварийного энергоснабжения в дата-центре в Сингапуре.

За неделю до этого пользователи Telegram в Европе жаловались на задержки в отправлении сообщений. Кроме того, иногда не подгружалась история переписки. Павел Дуров объяснил проблему выходом из строя одного из серверных кластеров мессенджера из-за всплеска активности пользователей. В итоге с проблемой столкнулись около 15% пользователей, которые в момент сбоя были в сети.

В начале февраля 2017 года Telegram оказался недоступен для части пользователей из Европы и Ближнего Востока из-за неполадок сервера. Проблему устранили спустя час после первых сообщений о сбое.

Авторы: Анна Балашова, Ирина Ли, Филипп Алексенко.
При участии: Леонид Грибков, Евгения Баленко, Иван Куранов.
Теги: Telegram , Павел Дуров , дата-центр , Роскомнадзор
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