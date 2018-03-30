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Водители поддержали свободу тарифов
Газета № 056 (2780) (3003) Финансы, 29 мар, 18:56
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Водители поддержали свободу тарифов
«Ромир» выяснил отношение россиян к реформе системы ОСАГО
Большинство автолюбителей поддерживают отказ от госрегулирования тарифов ОСАГО и уверены, что это снизит стоимость полиса для добросовестных водителей и увеличит его для лихачей, говорится в исследовании «Ромир»
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Все больше автовладельцев поддерживают либерализацию тарифов ОСАГО, говорится в исследовании «Ромир» (есть у РБК). ​Согласно его результатам, число водителей, положительно оценивающих освобождение тарифов ОСАГО от госрегулирования, выросло на 9,4% — 58% в феврале 2018-го против 53% в ноябре 2017 года (холдинг проводит исследование второй раз).

В рамках исследования «Ромир» опросил 1500 автовладельцев из городов с населением свыше 100 тыс. человек в различных российских регионах. ​

Больше половины опрошенных автовладельцев (68%) уверены, что благодаря либерализации тарифов стоимость полиса для добросовестных водителей снизится, а для нарушителей ПДД справедливо вырастет (в ноябре согласных с этим утверждением было 64%). 71% считает, что сейчас добросовестные водители платят за недобросовестных и за тех, кто злоупотребляет правом, говорится в исследовании.

С 44 до 48% выросло количество автовладельцев, которые считают, что либерализация тарифов позволит улучшить ситуацию на рынке ОСАГО, который сейчас является убыточным.

История либерализации

Тарифная политика в ОСАГО полностью находится в компетенции ЦБ. Стоимость полиса ОСАГО зависит от набора коэффициентов (региональный и коэффициент, зависящий от наличия страховых возмещений в прошлом, стажа и возраста водителя, периода использования транспортного средства, мощности). Например, в Крыму и Чечне самые низкие территориальные коэффициенты — 0,6, а в Москве и Санкт-Петербурге самые высокие — 2.

Осенью Минфин предложил свои поправки в систему ОСАГО. В частности, проект предусматривал удалить из формулы расчета конечной цены полиса коэффициент мощности и территориальный коэффициент. Вместо этого предлагалось ввести коэффициент нарушения ПДД. Кроме того, согласно проекту Минфина, Центробанк должен устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховщик будет определять конкретное значение тарифа в зависимости от характеристик автомобиля. Компания сможет вводить ряд понижающих коэффициентов в зависимости от стиля вождения клиента. Для этого страховщик сможет установить на автомобиль клиента устройство телематики.

Министерство финансов также предложило выпустить три вида страховых полисов. Кроме тех, по которым предоставляются выплаты 500 тыс. руб. в связи с нанесением вреда жизни и здоровью и 400 тыс. руб. — имуществу, ведомство предлагает ввести выплаты 1 млн руб. в связи с нанесением вреда жизни и 1 млн руб. — имуществу и 2 млн руб. при вреде жизни и 2 млн руб. — имуществу. Сейчас существуют полисы с лимитами выплат 500 тыс. руб. при вреде жизни и здоровью и 400 тыс. руб. — имуществу.

Тогда страховщики назвали предложенные Минфином поправки «крайне неудачными» и выступили со своими предложениями — согласно им с июля 2018 года Центробанк должен будет регулировать в тарифах ОСАГО только коэффициент аварийности, дорожных нарушений и максимальную цену полиса. Полный отказ от регулирования ОСАГО Центробанком в этом варианте должен произойти с начала 2020 года.

Сейчас проект либерализации тарифов все еще обсуждается страховым сообществом совместно с Минфином и ЦБ. План на первый этап (полтора-три года) либерализации тарифов в ОСАГО может появиться уже летом 2018-го, говорил на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, либерализация должна будет проходить в два этапа. На первом будут расширены действующие границы тарифного коридора в стоимости, который сегодня определен в 20%, после расширения разлет границ тарифного коридора может составить 40%. На втором этапе, после полного освобождения тарифов, резкого роста средних значений не ожидается, уточнил замминистра. Разница в стоимости полисов окажется более значительной в зависимости от стиля и истории вождения клиента. «В среднем по рынку даже с учетом второго этапа реформы в ОСАГО цены могут подняться на 20–30%, говорят расчеты актуариев страхового рынка», — уточнил Моисеев.

Оценка перспектив

Либерализация тарифов ОСАГО приведет к более справедливому установлению тарифов для автовладельцев, когда добросовестный водитель не платит за плохого, считают участники рынка.

Либерализация не обязательно означает повышение тарифов, говорят в Российском союзе автостраховщиков (РСА), ставя в пример международный опыт. «В других странах — в Польше, Эстонии, Латвии, Литве — при либерализации произошло небольшое повышение тарифов в пределах 10–15%, а далее ситуация стабилизировалась», — отметил представитель РСА в ответ на запрос РБК.

Ситуацию с либерализацией нельзя рассматривать в отрыве от текущей ситуации на рынке ОСАГО, где действуют недобросовестные автоюристы, посредники и мошенники, ​говорит заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. «Если бы с либерализацией удалось остановить работу недобросовестных автоюристов, то вполне вероятно, что коррекция тарифов при либерализации была бы несущественной — для одних категорий граждан они бы увеличились, у одних регионов бы понизились, у других повысились», — отмечает он.

Тем не менее, если в тех регионах, где огромная убыточность по выплатам (в «лидерах», по данным РСА — Карачаево-Черкесия, Ингушения, Адыгея), люди поймут, что переплата за полис после либерализации возникнет лишь из-за «кормления» автоюристов, то тарифы со временем могут пойти вниз, отмечает Иванов. «Понятное дело, что, например, в Волгограде, где убыточность более 300%, тарифы надо было бы увеличить минимум в три раза, чтобы покрывать ущербы от недобросовестных автоюристов», — добавляет он.

С тем, что вырастут тарифы в самых убыточных из-за автоюристов регионах, согласны и в «Эксперт РА». «Явно вырастут тарифы в проблемных южных регионах типа Волгоградской области, а также для водителей с плохой страховой историей», — отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Для водителей с длительной историей безаварийной езды из регионов, где не орудуют автоюристы, тарифы могут и снизиться, считает эксперт

Сейчас рынок страдает от недостатка тарифа на фоне «неадекватных» коэффициентов, к примеру по мощности, говорит Игорь Иванов. «Сейчас, если у тебя Land Rover, то цена за полис выше, чем если у тебя «Жигули», однако «Жигули» может побить столько же машин, что и Land Rover», — уточняет страховщик.

Пример работы электронного ОСАГО показывает, что примерно 84% клиентов без проблем заключат договоры на сайте страховщика, заявили в РСА. «Это говорит о том, что 84% клиентов не являются проблемными для страховщиков, по ним нет высокой убыточности, страховщики готовы с ними работать», — отмечают в союзе. Поэтому при проведении либерализации ОСАГО их, скорее всего, не будет ждать никакое изменение тарифа — возможно, для части он понизится, отметили там.

При этом, по оценкам РСА, остальные 16% — проблемные высокоубыточные клиенты. «К ним можно отнести таксистов, молодых водителей, автовладельцев из проблемных регионов. Вот по ним могут быть коррективы по тарифу при либерализации», — заключают в союзе.

Авторы: Екатерина Литова, Елена Пашутинская.
Теги: ОСАГО , страховщики , водители
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