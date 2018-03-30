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Месторождения переложили по портфелям
Газета № 056 (2780) (3003) Бизнес, 29 мар, 14:51
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Месторождения переложили по портфелям
Заместители министра энергетики вновь переделили полномочия
Заместителю министра энергетики Кириллу Молодцову вернули ряд полномочий, включая координацию освоения месторождений в рамках СРП «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Ранее эти полномочия были переданы новому замминистра Павлу Сорокину
Кирилл Молодцов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Полномочия возвращаются

Заместителю министра энергетики Кириллу Молодцову вернули часть полномочий, которых он лишился всего две недели назад, а именно координацию освоения нефтегазовых месторождений на основе соглашений о разделе продукции (СРП) — «Сахалин-1», в котором участвуют «Роснефть» и американская ExxonMobil, и «Сахалин-2», подконтрольного «Газпрому». Об этом говорится в протоколе совещания у министра Александра Новака от 21 марта. У РБК есть копия протокола, ее подлинность подтвердили Молодцов и представитель министерства.

Один только проект «Сахалин-2» до последнего времени приносил треть всех доходов Сахалинской области, или около 36 млрд руб. в 2017 году.

Битва за Сахалин

До 2018 года бюджет Сахалинской области получал 75% доходов от налога на прибыль проекта «Сахалин-2», 25% уходило в федеральный бюджет. В конце прошлого года Минфин увеличил федеральную долю до 75%. Деньги предполагалось направить на проекты по всему Дальнему Востоку. Но против этого выступили региональные власти, и в результате переговоров с вице-премьером Юрием Трутневым и министром финансов Антоном Силуановым им удалось отстоять часть доходов: с 2018 года прибыль от проекта будет разделена поровну между региональным и федеральным бюджетами.​

13 марта вопросы СРП вместе с кураторством двух ключевых департаментов Минэнерго — добычи и переработки нефти и газа, которые ранее подчинялись Молодцову, Новак передал своему новому заместителю Павлу Сорокину. В феврале тот стал финалистом конкурса «Лидеры России», и президент Владимир Путин, узнав о его заслугах при подготовке сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти, призвал министра его повысить. Сорокин, которому сейчас 32 года, пришел в Минэнерго в 2015 году на должность руководителя аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства.

Почему Молодцову вернули часть полномочий, в Минэнерго прямо не говорят. Протокол от 21 марта «конкретизирует распределение обязанностей» между заместителями министра энергетики, это решение «будет способствовать повышению эффективности исполнения ключевых задач нефтегазовой отрасли», отметил представитель Минэнерго.

Отпуск с сюрпризом

Первоначальное решение о перераспределении полномочий принималось в отсутствие Молодцова — он был отпуске, говорит источник в ведомстве. Возвращение Молодцову полномочий, касающихся координации СРП-проектов, обусловлено, скорее всего, его опытом работы в этой сфере: новому заместителю потребовалось бы время, чтобы включиться в работу по оперативному регулированию со стороны государства, сказал РБК Михаил Субботин, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, который ранее входил в рабочую группу по закону об СРП. Но ключевые решения все равно будут приниматься на более высоком уровне — через правительство или президента, предупредил он.

Вместе с СРП Молодцову также поручено, как и раньше, представлять интересы Минэнерго в Морской коллегии при правительстве и госкомиссии по вопросам развития Арктики, за ним закреплены вопросы международного сотрудничества по формированию единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза и Союзного государства России и Белоруссии, говорится в протоколе совещания от 21 марта. По этим направлениям он будет осуществлять координацию и контроль деятельности департаментов министерства.

В среду, 28 марта, Молодцов опубликовал авторскую колонку в «Российской газете» о перспективах добычи нефти и газа в Арктической зоне и в тот же день провел встречу с делегацией во главе с генеральным управляющим дивизиона газового бизнеса в России и Австралии японской Mitsui & Co, которая владеет 12,5% «Сахалина-2».

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В приказе Новака от 13 марта развитие Арктики не было поручено ни одному из заместителей, но фактически закреплялось за Сорокиным вместе с другими вопросами добычи нефти и газа, говорит источник в министерстве. Нормотворческая деятельность, касающаяся развития Арктики, остается в ведении Сорокина, добавил официальный представитель Минэнерго. Сорокин не ответил на запрос РБК.

Пресс-секретарь «Роснефти» (владеет 20% в проекте «Сахалин-1» и лицензиями в Арктике) Михаил Леонтьев сказал РБК, что компания «уважает» решение министра энергетики по перераспределению полномочий его заместителей. «Это наш регулятор, мы просто принимаем его решение. С Молодцовым мы работаем давно, хорошо его знаем. У нас с ним никаких проблем нет», — отметил он.

Источник в «Газпроме» заявил РБК, что взаимодействие с Минэнерго по проекту «Сахалин-2» происходит в основном в письменной форме. «Они нам пишут письма, мы им отвечаем. По сути, все равно, кто будет курировать это направление, главное, чтобы не создавал проблем», — заключил он. Официальный представитель «Газпрома» не ответил на вопросы РБК.​

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: Александр Новак , Минэнерго РФ , заместитель министра , перераспределение
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