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«Росатом» не дождался турецких денег
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«Росатом» не дождался турецких денег
Газета № 055 (2779) (2903) Бизнес, 28 мар, 17:10
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«Росатом» не дождался турецких денег
Сделка по продаже доли в АЭС «Аккую» откладывается на 2019 год
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев допустил перенос сделки по продаже инвесторам 49% в проекте АЭС «Аккую» в Турции на 2019 год. В настоящее время госкорпорация продолжает самостоятельно его финансировать
Алексей Лихачев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Сделка по продаже турецким инвесторам 49% в реализуемом Россией проекте по строительству первой АЭС «Аккую» в Турции, скорее всего, сдвинется на 2019 год, заявил в среду, 28 марта, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. «В этом году невелика вероятность [закрытия сделки]», — сообщил он (цитата по «Интерфаксу»). На вопрос, состоится ли сделка в 2019 году, Лихачев ответил утвердительно.

Глава российской госкорпорации также сказал, что «желающие инвестировать в проект «Аккую» есть, и не только в Турции». «Покупатели меняются», — добавил он.

«Стратегически мы ищем партнеров, именно партнеров, чтобы была синергия», — сообщил РБК представитель «Росатома». До момента подписания соглашения с инвесторами проект финансируется на 100% российской стороной для обеспечения строительства АЭС по утвержденному графику, добавил он.

Согласно планам турецкой стороны, АЭС должна быть построена к 100-летию республики — к 2023 году. Москва и Анкара заключили межправительственное соглашение о строительстве четырехблочной АЭС «Аккую» с реакторами ВВЭР-1200 в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря еще в мае 2010 года. Общий объем инвестиций в проект российский президент Владимир Путин оценивал в $22 млрд. При этом проект тормозили​ как внешнеполитические трения между Россией и Турцией, так и турецкое законодательство, которое запрещало строить промышленные объекты вблизи оливковых рощ.

Развалившийся консорциум

Как сообщал в начале февраля РБК, первоначальный ​консорциум турецких инвесторов, который вместе с «Росатомом» должен был профинансировать строительство первой АЭС в стране и о создании которого госкорпорация объявила летом прошлого года, развалился: частные компании не захотели вкладывать в проект средства и выбирать поставщиков на тендерной основе, поскольку намеревались предлагать услуги своих подрядчиков на бартерной основе. Источники РБК сообщали, что новым партнером «Росатома» в этом проекте может стать турецкая государственная энергокомпания EUAS ICC. Однако, по данным одного из собеседников РБК, она готова купить лишь 5% в проекте.

Проект «Аккую» предполагает длительные сроки окупаемости за счет фиксации цены продажи электроэнергии в долларах на 15 лет без учета инфляции ($0,1235 за кВт·ч без НДС). Вероятно, это, а также необходимость разделения инвестиционных рисков и смущает инвесторов, полагает руководитель группы исследований и прогнозирования российского рейтингового агентства АКРА Наталья Порохова.

Пока что атомный регулятор Турции TAEK не выдал «Росатому» лицензию на строительство этой АЭС, хотя госкорпорация подала заявку еще год назад. В настоящее время «Росатом» проводит предварительные работы на площадке станции в рамках полученного в октябре 2017 года ограниченного разрешения на строительство АЭС (без сооружения атомных объектов).

Фундаментальная дата

Как писал РБК, на первую неделю апреля намечена закладка фундамента будущей АЭС с участием президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это подтвердил во вторник, 27 марта, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Церемония закладки фундамента — это всего лишь шоу, самое главное сейчас для «Росатома» — привлечь в проект инвесторов, отмечает глава российско-турецкого аналитического центра Айдын Сезер. «Российская госкорпорация, которая уже вложила около $3 млрд в проект, сейчас очень нуждается в партнерах с деньгами, чтобы продолжать проект. А получается, что Эрдоган, вместо того чтобы помочь «Росатому» с этим, снова в своей восточной манере лишь хочет показать, что «все идет по плану, ребята», — сказал Сезер.

Несмотря на то что «Росатом» уже получил от государства 55 млрд руб. на возведение «Аккую», этот и другие подобные проекты для госкорпорации — источник серьезных рисков, говорит кредитный аналитик S&P Елена Ананькина. Привлечение инвесторов позволило бы разделить финансирование и риски, ведь работы по строительству АЭС — дорогого и технически сложного проекта — только начинаются, полагает она. К тому же мировая атомная энергетика переживает непростые времена, и из-за неудач с крупными проектами иностранные конкуренты «Росатома» — Areva и Westinghouse — испытывали серьезные трудности, говорит Ананькина.

Проект с геополитическим значением

Турецкая газета Al-Monitor пишет о том, что в Анкаре появились слухи, будто проинвестировать проект «Росатома» может Турецкий фонд благосостояния — созданная летом 2016 года правительственная организация, осуществляющая инвестирование в стратегические проекты. Политический аналитик из Турции Керим Хас напоминает, что проект «Аккую» имеет геополитическое значение для России. «Турция является членом НАТО в отличие от Китая, Индии и Бангладеш, где Россия тоже строит АЭС. Отношения Турции с блоком НАТО ухудшились в том числе после покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, и старт проекта «Аккую» их может подпортить еще, что играет на руку России», — сказал он.

В Анкаре задумались о развитии атомной энергетики еще в 1970-х годах, но ряд тендеров на постройку АЭС был отменен из-за проблем с финансированием и протестов населения.

В 2013 году Турция заключила также межправительственное соглашение с Японией, чтобы к 2023 году запустить вторую АЭС — Sinop, строительством которой займется консорциум японской Mitsubishi Heavy Industries и французской Engie. По данным турецких СМИ, 49% в проекте общей стоимостью $16 млрд будет у EUAS.

Заказ на строительство третьей АЭС в Турции может получить Китай, с которым Турция подписала межправительственное соглашение в 2016 году.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Росатом»
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