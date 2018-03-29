Капитальный нажим

В Лондоне обсудили финансовые рычаги

Британия начала задействовать финансовые рычаги давления на Москву на фоне «дела Скрипаля». МВД проверит выданные россиянам визы инвестора, а в парламенте обсудили борьбу с потоком «криминальных денег» из России

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

В британском парламенте в среду, 28 марта, обсудили возможные финансовые меры против российских капиталов. Комитет по международным делам палаты общин провел заседание по теме «Российская коррупция и Великобритания», на котором депутаты заслушали предложения экспертов по борьбе с незаконным капиталом из России. Прямая трансляция заседания велась на сайте парламента.

Британских парламентариев интересовало, как незаконно полученные финансы поступают из России в Великобританию, в каком объеме и каком виде, и как этот процесс можно прекратить. На вопросы отвечали британские эксперты: корреспонденты газеты The Guardian Оливер Баллох, Джульетт Гарсайд и Люк Хардинг, а также директор центра по финансовым преступлениям и безопасности аналитического института Royal united service institute (RUSI) Том Китинг. После них члены комитета заслушали исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова и бывшего вице-президента «Росгосстраха» Романа Борисовича.

Ашурков сообщил РБК, что его пригласили как эксперта обсудить закон о санкциях и противодействии отмыванию денег (Sanctions And Anti-Money Laundering Bill), который был внесен в палату лордов в октябре 2017 года, а с февраля находится на рассмотрении в нижней палате британского парламента. «Заседание комитета посвящено российским деньгам в Англии, их возможной связи с коррупцией или установившимся в России авторитарным режимом, а также тому, что со всем этим стоит делать британскому правительству», — рассказал Ашурков.

Вопросы чистоты

Опрошенные депутатами британские эксперты уверяли: в стране есть необходимое законодательство для пресечения подобной практики, для конкретных шагов нужна лишь политическая воля. Хардинг, который ранее был корреспондентом The Guardian в Москве и является резким критиком Кремля, заявил, что любые крупные финансы россиян в Британии в размере свыше £50 тыс. «так или иначе связаны с путинским режимом», который он назвал «квазикриминальным синдикатом».

По словам Баллоха, основная часть средств, поступающих из России в Великобританию, идет на покупку недвижимости, частично — на приобретение премиальных товаров и плату за обучение детей коррупционеров. По его оценкам, речь идет об общей сумме в несколько десятков миллиардов долларов. «Мы сейчас говорим о том, чтобы надстроить стену от потока незаконных денег. Вопрос теперь в том, как пропустить чистые деньги из-за стены», — отметил Китинг из RUSI. По его мнению, отделить чистые капиталы от криминальных крайне трудно, и на помощь тут приходят периодически возникающие расследования и «сливы»: например, «Панамские бумаги» (опубликованный в 2016 году реестр панамских офшоров, в котором в качестве владельцев фигурировали представители мировой, в том числе российской, политической элиты).

По мнению же Ашуркова, большая часть денег, вывезенных россиянами в Великобританию, являются «чистыми», поэтому любые меры Лондона должны быть тщательно выверенными и взвешенными. Он также обратил внимание на то, что у желающих находиться в Великобритании довольно много возможностей получить визу, ведь в страну можно въезжать по паспортам или визам, полученным в других странах ЕС, вроде Кипра, где действуют программы предоставления гражданства или вида на жительство за покупку недвижимости или инвестиции.

Борисович в своем выступлении предлагал лишать банковской лицензии в Великобритании российские госбанки и несколько раз приводил в пример ВТБ. Он также отметил, что одновременно с анонсированием британских санкций против России 14 марта «Газпромбанк», «ВТБ Капитал» и другие банки помогли «Газпрому» разместить в Лондоне восьмилетние еврооблигации на сумму €750 млн. «Олигархи преступным путем выкачивают средства из страны, недолго крутят их в «ландромате», и тут же эти деньги оседают в Лондоне. Для борьбы с режимом в России достаточно уничтожить эти «ландроматы» как звено в цепи», — уверен Борисович.

Председатель парламентского комитета Том Таджендхэт, говоря о возможности отзыва лицензий у российских банков, заметил, что это позволит вернуть деньги россиян в Россию. «Мы можем «сделать Россию снова великой, а Путина снова бедным», — перефразировал он лозунг предвыборной кампании Дональда Трампа. Однако о том, будет ли он рекомендовать эту меру, председатель не сказал,

Парламентарии обсудили с экспертами и возможные меры против телеканала RT. Ранее The Guardian называла отзыв лицензии у телеканала одной из возможных мер дипломатического ответа Лондона Москве, однако до сих пор решения об этом принято не было. По мнению Хардинга, RT в Британии — это «маргинальный канал», и лучшее, что с ним можно сделать, — это игнорировать его. «Он абсолютно несмотрибельный», — отметил он. Со своей стороны Баллох отметил, что возможное прекращение вещания RT в стране — это дискуссионный вопрос: «Они вовсю пользуются преимуществами свободы распространения информации в нашем обществе. Но в ответ на отзыв лицензии Москва определенно пойдет на закрытие Русской службы Би-би-си, а для нас это будет гораздо хуже».

Собственное право на санкции Британский законопроект о санкциях, послуживший поводом к прошедшим слушаниям, был предложен в прошлом году в рамках процесса выхода Лондона из Евросоюза, который должен завершиться в 2019 году. В июне королева Елизавета II анонсировала отмену Акта о европейских сообществах 1972 года, который является юридическим обоснованием применения в стране европейских законов и правил. Анонсируя 14 марта санкции против России из-за «дела Скрипаля», премьер Мэй пообещала, что ее правительство подготовит к нему поправки, которые позволят налагать санкции на ответственных в нарушении прав человека. Она также пообещала заморозить все государственные активы России, которые могут быть использованы против граждан или собственности граждан Великобритании. Перечисляя эти меры, Мэй указала, что Британия остается страной, приверженной нормам права, поэтому россиянам, которые все делали по закону, нечего опасаться.

Визы на анализ

Великобритания также проведет анализ выданных россиянам до 2015 года инвестиционных виз, заявила в среду глава британского МВД Эмбер Радд на заседании парламентского комитета по внутренним делам, сообщило агентство Reuters. Всего британские чиновники намерены рассмотреть документы 700 россиян, которым было дано разрешение приехать в Великобританию по визе инвестора, уточнила она.

Член британского парламента Рапа Хак 26 марта попросила Терезу Мэй ужесточить требования в отношении «виз инвестора» (Tier 1 Investor visa), заявив, что «2500 [русских] олигархов приобрели эти визы менее чем за десять лет». Статистика британского МВД, которую проанализировал РБК, показывает, что слова Хак — преувеличение.

По данным ведомства, с 2008 года, когда заработала эта схема, по октябрь 2017 года (последние доступные данные) визы инвестора достались 791 россиянину. А 2,5 тыс. виз — это все визы категории Tier 1, которые были выданы россиянам за последние десять лет. Это не только инвесторские визы, но и визы для предпринимателя (Entrepreneur), для предпринимателя-выпускника (Graduate Entrepreneur — для тех, кто окончил британский вуз и хочет открыть в этой стране бизнес) и даже визы для деятелей науки, культуры и искусства (более 40 людей из России получили и такие специальные британские визы).

Ранее сообщалось, что среди получателей виз инвестора были бывший вице-президент группы «Мечел» Елена Селиванова и бывший совладелец «Евросети» Тимур Артемьев.

На визу инвестора могут претендовать те, кто готов вложить в экономику Великобритании не менее £2 млн — позволить себе такую сумму могут не только «олигархи» (предпринимательская виза «стоит» еще меньше — £200 тыс.). При этом необязательно даже владеть английским языком (тогда как для получения визы предпринимателя это необходимо).

Как получить визу Виза инвестора первоначально выдается сроком на три года четыре месяца (на три года, если она оформляется в Великобритании) и позволяет в дальнейшем получить постоянный вид на жительство и даже гражданство Великобритании. При выполнении обещания инвестировать £2 млн виза продлевается на два года, по истечении которых инвестор может претендовать на постоянное место на жительство. Есть и более быстрый путь: при вложении в британскую экономику £5 млн право на получение вида на жительство (а затем и гражданства) возникает уже через три года после получения визы. Наконец, £10 млн сокращают этот срок до двух лет. В 2008–2016 годах 294 россиянина получили постоянный вид на жительство в Великобритании после получения визы инвестора, следует из данных МВД страны.

Инвестировать требуется в гособлигации Великобритании или в британские компании (через покупку акций или кредитование), но в недвижимость инвестировать нельзя: то есть покупка дома в Лондоне не дает оснований для получения такой визы.

Требования к соискателям инвесторских виз уже в прошлом ужесточались: до ноября 2014 года достаточно было располагать £1 млн для вложения в Великобритании. Кроме того, до 1 сентября 2015 года британское МВД практически не проводило финансовых проверок в отношении заявителей на визу инвестора, полагаясь на банки, где открывал счет претендент. После сентября 2015 года власти стали требовать в документальном виде и проверять информацию о происхождении средств, а также оставили за собой право отказывать в предоставлении визы, если деньги потенциального инвестора были приобретены «путем, являющимся незаконным в Великобритании».

Неслучайно после 2014 года количество выданных россиянам инвесторских виз резко сократилось: если в 2014 году оно составило 230, то в 2015 году сократилось почти в шесть раз, до 39. В 2016 году было выдано 37 таких первоначальных виз, а в январе—сентябре 2017 года — 32.

Виза инвестора дает право на получение вида на жительство, но, хотя он и носит название постоянного, может быть отозван британскими властями при определенных обстоятельствах, например по соображениям национальной безопасности.

После объявления британских властей есть риск, что у кого-то из россиян отзовут выданные прежде инвесторские визы или вид на жительство, считает руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции «ФБК Право» Александр Сотов. «Основанием для аннулирования может стать внезапно открывшийся британцам противоправный характер происхождения средств», — говорит эксперт, напоминая, что похожая история произошла с активами банкира Сергея Пугачева: тот долгое время проживал в Лондоне, а потом его активы вдруг оказались конфискованными. «При условии предвзятого подхода (а иного сейчас от Британии ожидать нельзя) перспективы выдачи виз тоже могут оказаться под угрозой», — добавляет Сотов.