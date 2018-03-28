Частное дороже государственного

ЛУКОЙЛ по итогам дня обогнал «Роснефть» по капитализации

ЛУКОЙЛ стал третьей по капитализации компанией в России, обогнав «Роснефть». Ранее менеджмент ЛУКОЙЛа обещал акционерам дополнительные выплаты при цене на нефть выше $50 за баррель

Слева направо: Вагит Алекперов, Алексей Миллер и Игорь Сечин (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Во вторник, 27 марта, ЛУКОЙЛ, крупнейшая частная российская нефтяная компания, обогнал «Роснефть» по капитализации, это произошло в 12:09 мск, следует из данных торгов Московской биржи.

По итогам торгов во вторник «Роснефть» на Московской бирже подорожала на 0,52%, до 3,282 трлн руб., а ЛУКОЙЛ — на 2,05%, до 3,298 трлн руб. Накануне «Роснефть» стоила на 30 млрд руб. дороже конкурента — 3,26 трлн руб.

При этом производственные показатели «Роснефти» намного превышают показатели ЛУКОЙЛа, а финансовые показатели сопоставимые. Например, добыча «Роснефти» в 2017 году — 225,5 млн т, это в 2,5 раза выше, чем у ЛУКОЙЛа. Выручка у компаний почти одинаковая: у «Роснефти» — 6 трлн руб., у ЛУКОЙЛа — 5,9 трлн руб. Значительную часть выручки ЛУКОЙЛа обеспечивают принадлежащие компании сети АЗС за рубежом, указывает аналитик рейтингового агентства АКРА Василий Танурков.

Представители «Роснефти» и ЛУКОЙЛа отказались от комментариев.

Таким образом, ЛУКОЙЛ стал третьей по капитализации компанией в России после «Газпрома» (3,333 трлн руб.) и Сбербанка (5,569 трлн руб.).

ЛУКОЙЛ обошел «Роснефть» и на Лондонской бирже: компания Вагита Алекперова стоила $57,92 млрд, а «Роснефть» — $57,27 млрд.

23 марта ЛУКОЙЛ уже обходил «Роснефть» по капитализации, правда, только на одну минуту. В 14:13 мск ЛУКОЙЛ стоил 3,3138 трлн руб., «Роснефть» — 3,3135 трлн руб. Но затем «Роснефть» снова вырвалась вперед. Это произошло на фоне Дня инвестора, который ЛУКОЙЛ провел в пятницу в Лондоне. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, представляя новую стратегию компании до 2027 года, заявил, что компания будет направлять акционерам половину дополнительного денежного дохода, получаемого при цене нефти выше $50 за баррель. Стратегия также предполагает ежегодный рост добычи нефти минимум на 1% на существующей ресурсной базе, добавил он.

Впервые обойти «Роснефть» по размеру рыночной капитализации ЛУКОЙЛу удалось 30 января 2015 года — 2,42 трлн против 2,4 трлн руб.

У акций ЛУКОЙЛа хороший потенциал роста в ближайшие год-два: компании начинают приносить доход ранее вложенные инвестиции, сокращаются капитальные затраты, и растет свободный денежный поток, говорит аналитик «Велес Капитал» Александр Сидоров. Последние катализаторы этого роста — позитивная отчетность за 2017 год и презентация стратегии развития в Лондоне, отмечает он. У «Газпрома», который пока является лидером по капитализации среди энергетических российских компаний, перспективы роста бумаг не так очевидны: ему в ближайшие два года предстоят масштабные инвестиции в строительство трубопроводов «Сила Сибири-2», «Северный поток-2» и других. У акций «Роснефти» тоже высокий потенциал р​оста, но проявится он позднее, когда будут запущены новые проекты, которые получили налоговые льготы, отмечает он.

Но при оценке стоимости компании более корректно вычитать принадлежащие ей казначейские и квазиказначейские акции, потому что они косвенно принадлежат всем акционерам компании (пропорционально их долям), указывает Танурков. Дочерней структуре ЛУКОЙЛа Lukoil Investments Cyprus принадлежит 140 млн акций компании (16,5%). За вычетом этого пакета (542,92 млн руб.) капитализация ЛУКОЙЛа во вторник составила 2,755 трлн руб.

«Роснефть» — крупная госкомпания, выполняющая задачи сверху, и рост капитализации ЛУКОЙЛа не станет для нее раздражающим фактором, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «В Кремле не так пристально следят за рыночными колебаниями, и имиджевый вопрос здесь не встанет остро», — добавляет он.