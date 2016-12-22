ЛУКОЙЛ на одну минуту обошел по стоимости «Роснефть»

В ходе пятничных торгов капитализация ЛУКОЙЛа превысила стоимость сначала «Газпрома», а затем и «Роснефти». Однако самой дорогой компанией России остался Сбербанк

Фото: Владислав Шатило / РБК

Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже после публикации компанией отчета об удвоении в 2017 году ее чистой прибыли выросла на 1,5%, достигнув на максимуме отметки 3915 руб. за бумагу. Такой скачок котировок позволил ЛУКОЙЛу обойти по рыночной капитализации сначала «Газпром», а потом «Роснефть».

Это произошло на фоне Дня инвестора, который ЛУКОЙЛ в пятницу проводит в Лондоне. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, представляя новую стратегию компании, заявил, что компания будет направлять акционерам половину дополнительного денежного дохода, получаемого при цене нефти выше $50 за баррель. Стратегия также предполагает ежегодный рост добычи нефти минимум на 1% на существующей ресурсной базе, добавил он.

На максимуме капитализация ЛУКОЙЛа практически достигла отметки 3,33 трлн руб. Капитализация «Газпрома» к этому моменту составляла примерно 3,298 трлн руб. Капитализация «Роснефти» к этому моменту превышала 3,331 трлн руб., однако вскоре после этого снижение котировок ее акций привело к тому, что ЛУКОЙЛ вышел вперед, уступив, правда, лидерство среди нефтегазовых компаний «Газпрому».

В 14:13 мск ЛУКОЙЛ стоил 3 трлн 313,8 млн руб., «Роснефть» — 3 трлн 313,5 млн руб., а «Газпром» — около 3,33 трлн руб. Однако уже через минуту «Роснефть» снова потеснила ЛУКОЙЛ.

К 16:00 мск капитализация ЛУКОЙЛа составляла 3,3 трлн руб., «Роснефти» — 3,323 трлн руб., «Газпрома» — 3,334 трлн руб. Самой дорогой компанией России на протяжении всего дня оставался Сбербанк, стоимость которого к 16:00 мск составляла 5,675 трлн руб.

Впервые обойти «Роснефть» по размеру рыночной капитализации ЛУКОЙЛу удалось 30 января 2015 года — 2,42 трлн руб. против 2,4 трлн руб.