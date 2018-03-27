«Черноморскнефтегаз» ответил за задержку

Сорваны сроки строительства газопровода в Крым

Глава «Черноморнефтегаза» Борис Зимин подал в отставку после начала служебной проверки из-за срыва сроков строительства газопроводов к теплоэлектростанциям Крыма. Объекты могут быть запущены с опозданием, предупредили в Минэнерго

Борис Зимин (Фото: Личная страница главы Республики Крым Сергея Аксенова / Facebook)

Отставки в Крыму

Гендиректор «Черноморнефтегаза» Борис Зимин и несколько его заместителей в пятницу, 23 марта, ушли в отставку. Об этом РБК сообщили два источника, близких к компании, подтвердили федеральный чиновник и сотрудник крымской администрации.

Зимин уволился с формулировкой «в связи с переходом на другую должность», говорит один из собеседников РБК. По его словам, вместе с ним ушли три заместителя — Сергей Прокофьев, отвечавший за производство, Дмитрий Барт (правовые и кадровые вопросы) и Вячеслав Сотников (экономика и финансы), а также глава управления капстроительства Александр Карнач. Исполняющим обязанности руководителя «Черноморнефтегаза» назначен еще один заместитель гендиректора — Александр Кузнецов.

Информацию об уходе топ-менеджеров «Черноморнефтегаза» и назначении Кузнецова на должность и.о. гендиректора РБК подтвердил сотрудник приемной «Черноморнефтегаза», пожелавший сохранить анонимность. Пресс-секретарь компании не ответил на звонок РБК, представитель Минтопэнерго Крыма отказался от комментариев.

Топ-менеджеры ушли в отставку по собственному желанию, но увольнение совпало с подведением итогов служебной проверки Минтопэнерго Крыма несоблюдения сроков сдачи газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь с отводами к двум строящимся на полуострове теплоэлектростанциям, сказал РБК источник, близкий к «Черноморнефтегазу». Глава Минтопэнерго Крыма Вадим Белик 19 марта распорядился провести эту служебную проверку по поручению зампреда республиканского совета министров, говорится в его приказе (у РБК есть копия документа). ​До 22 марта Зимин должен был предоставить письменные пояснения «относительно срыва сроков выполнения работ», а комиссия во главе с замминистра топлива и энергетики республики Дмитрием Надточиевым — заключение с выводами «о принятии мер дисциплинарного воздействия» до 26 марта.

С момента присоединения Крыма к России в марте 2014 года в «Черноморнефтегазе» трижды менялось руководство. Зимин был назначен главой компании в июле 2017 года. До этого он занимал должность вице-премьера Крыма.

ТЭС для независимости

Газопровод с отводами нужен для запуска Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе по 470 МВт каждая, их строит «дочка» «Ростеха» ВО «Технопромэкспорт» на турбинах Siemens. Электростанции должны быть запущены в мае-июне 2018 года.

Подрядчиком по строительству газопровода и отводов была назначена компания «Самара Спецмонтаж», с которой «Черноморнефтегаз» заключил контракт 5 ​октября 2016 года, следует из приказа Белика. Согласно данным сайта госзакупок, контракт с «Самара Спецмонтаж» был заключен на условиях закупки у единственного поставщика, его сумма составила 900 млн руб., а сроки запуска первой очереди — 28 апреля 2017 года.

В декабре 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что подрядчик задолжал рабочим деньги и те объявили забастовку. Замминистра энергетики России Андрей Черезов тогда заверял, что долги погашены, но добавил, что есть вопросы по темпам строительства инфраструктуры для ТЭС — газопроводу и сетям. По данным EurAsia Daily, сейчас готовность отводов составляет чуть более 60% и еще нет необходимого оборудования — узлов учета и узла редуцирования, который снижает давление газа.

В офисе «Самара Спецмонтаж» в понедельник не ответили на звонки РБК.

«Когда решался вопрос, кто будет строить газопроводы, по просьбе [главы Крыма Сергея] Аксенова, проект разделили: за трубу до черты города (до Симферополя и Севастополя. — РБК) ответственными назначили федеральные власти, а отводы до станций отдали строить региональным подрядчикам. В результате у «Черноморнефтегаза» возникли проблемы с качеством проектных работ и с подрядчиком», — рассказал РБК федеральный чиновник. По его словам, подрядчик («Самара Спецмонтаж») выполнил только часть работ, и не на все работы были проектные решения. Физически газ до электростанций можно будет подать, но «Черноморнефтегаз» пока не может получить разрешительную документацию на ввод газопроводов от Ростехнадзора. Зимин и его заместители написали заявления об увольнении, потому что «не вытянули ситуацию», добавляет чиновник.

Минэнерго России на этой неделе проведет совещание с участием вице-премьера Дмитрия Козака по вопросу о возможном переносе сроков ввода вторых блоков теплоэлектростанций в Крыму (должны быть введены в июне), об этом 21 марта сообщил журналистам Черезов, передает ТАСС.